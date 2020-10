Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dersom formen er like god som i dag, håper vi å kunne flytte ham til Det hvite hus så tidlig som i morgen, sier lege Brian Garibaldi til pressen.

Søndag ettermiddag orienterer Donald Trumps legelag om presidentens helse. Laget ledes av lege Sean Conley.

To fall i oksygen

– Siden vi snakket sist har presidenten fortsatt forbedret tilstanden, sier Trumps hovedlege, Sean Conley.

– Det har vært noen opp- og nedturer, som ved ethvert sykdomsforløp, sier Conley.

Han sier Trump hadde feber på fredag og at presidenten har hatt to fall i oksygen i løpet av sykdommen.

– I går var det en episode med oksygenfall i blodet, men han hadde ikke pusteproblemer. Det var andre gang vi opplevde dette, sier Conley.

Har fått steroider

Trump har fått to doser med Remedisevir, ifølge legene.

– Han har vært feberfri siden fredag og har ingen pusteproblemer. Vi overvåker hjerte- og nyrefunksjonene. Alle livsviktige funksjoner er stabile, sier Conley.

– Planen i dag er å oppfordre ham til å spise og bevege seg så mye han kan, sier han.

Trump ble også behandlet med steroider lørdag.

Avviser at de forsøkte å skjule noe

Ifølge Conley skyldes forvirringa som oppstod lørdag om hvor alvorlig Trumps tilstand var, en "misoppfattelse".

Han avviser at de forsøkte å skjule noe om helsetilstanden.

Conley fikk jobben som Trump lege for to år siden, og er lege i osteopati som baserer seg på en helhetlig forståelse av pasientens plager, skriver New York Times.

– Presidenten har på seg maske når han er i nærheten av oss. Så lenge han er under min behandling, vil vi snakke bruk av maske, sier Conley.

Den amerikanske presidenten ble fredag lagt inn på militærsykehuset Walter Reed. Der er han fremdeles innlagt med covid-19.

– Trump føler seg veldig bra

Søndag ettermiddag opplyste Det hvite hus at Donald Trump har «det veldig bra».

– Den gode nyheten er at presidenten føler seg veldig bra, og at han faktisk ønsker å komme tilbake på jobb i Det hvite hus. Men jeg tror han trenger å bli på Walter Reed en stund til, sa Robert O´Brien i Det hvite hus.

O´Brien er USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i Trumps regjering.

Leder for det republikanske mindretallet i kongressen, Kevin McCarthy, snakket med Trump fredag da presidenten var innlagt på sykehus.

– Du kunne høre at han ikke var bra, fortalte republikaneren til Fox News.

McCarthy sa også at presidenten arbeidet fra sykehuset og at de to diskutere politiske saker.

Republikansk guvernør: – En advarsel

Mike DeWine som er guvernør i Ohio mener presidenten burde ha brukt munnbind under presidentdebatten.

Republikaneren kaller det «en advarsel» at presidenten har testet positivt for korona.

– Dette burde være en slags advarsel for alle om at alle kan få viruset, selv presidenten i USA, sa DeWine under en sending hos CNN.

– Jeg håper at folk som kanskje ikke har brukt munnbind tidligere ser på dette og sier: «Hvis presidenten kan bli smittet, så kan jeg».