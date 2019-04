Det hvite hus sperret av etter mulig trussel

Secret Service bekrefter på Twitter at det pågår en aksjon ved Det hvite hus. De sier ikke hva det dreier seg om, men kaller det en politi-/medisinsk hendelse.

Hendelsen skjedde da en mann satt brann på seg selv utenfor Det hvite hus. Manne ble tatt i varetekt og transportert til Lafayette Square, som er en offentlig park rett ved Det hvite hus. Der personen får medisinsk hjelp.

Det er ikke kjent hva hans tilstand eller motiv for hendelsen er. Secret Service skal også undersøke en mistenkelig pakke, ifølge BNO News.

Flere medier melder også at det er snakk om mistenkelige pakke. Journalist Nicholas Kristof som skriver for New York Times delte denne twitter-meldingen.

Stengt

Det hvite hus er stengt av og ingen kommer inn eller ut av Pennsylvania Avenue, og 17th street er stengt for biler.

Også journalist Brian J. Karem for CNN melder om uro. Ifølge han har nødetatene tatt hånd om en person.

– Fotografer sier en mann som ligger på bakken blir gitt oksygen, tvitrer han.