Det hvite hus bekrefter at Secret Service-sjefen erstattes

Alles erstattes av James Murray, som kommer fra en lavere stilling i organisasjonen. Han tar over jobben i starten av mai.

Secret Service har ansvaret for å sikre USAs finansielle og kritiske infrastruktur, og har også ansvaret for sikkerheten til landets ledere. Når utenlandske statsledere besøker USA, er det Secret Service som sørger for vaktholdet.

Avgangen er det siste tegnet på turbulens i president Donald Trumps administrasjon. Ifølge CNN ba Trump sin fungerende stabssjef Mick Mulvaney om å gi Alles sparken.

Ukjent årsak

Det hvite hus har ikke oppgitt noen årsak til Alles plutselige avgang.

I amerikanske medier spekuleres det blant annet på om den har sammenheng med en hendelse ved Trumps golfklubb i Florida i mars. Da kom en uvedkommende kvinne med kinesiske pass og flere elektroniske innretninger seg forbi sikkerhetskontrollen. Blant tingene hun hadde med seg, var en minnepinne med skadelig programvare.

Kilder AP har snakket med, sier imidlertid at dette ikke er årsaken til Alles avgang. De viser heller til personkonflikter innad i etaten.

Flere endringer antydes

Secret Service-sjefen rapporterer direkte til USAs sikkerhetsminister. Meldingen om utskiftningen kom dagen etter at det ble kjent at Kirstjen Nielsen forlater denne stillingen.

Nielsen blir erstattet av Kevin McAleenan, som hittil har vært sjef for USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP.

Etter Nielsens avgang presser Trump-rådgiver Stephen Miller på for å fjerne ytterligere en sentral tjenestemann, opplyser to kilder til nyhetsbyrået AP. Det skal dreie seg om Lee Francis Cissna, som leder U.S. Citizenship and Immigration Services, etaten som har ansvar for det amerikanske immigrasjonssystemet.

Miller regnes som en hauk på immigrasjonsfeltet og er en av Trumps seniorrådgivere.