Det første kornskipet har forlatt Odesa

Skipet «Razoni» skulle forlate Odesa 07.30 mandag morgen norsk tid, ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet. En time senere forlot skipet havna.

På grunn av havminer og russiske krigsskip har det vært umulig å frakte kornet til nå. Skipet som drar fra Odesa er på vei til Tripoli i Libanon.

22. juli inngikk Ukraina en avtale om korneksport med Russland, FN og Tyrkia.

Tyrkia har også åpnet et koordinasjonssenter i Istanbul for å fasilitere ukrainsk korneksport.

Fredag besøkte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, havna i Odesa.

– Det er viktig for oss å forbli en garantist for global matsikkerhet, sa Zelenskyj under besøket.

Fredag besøkte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, havna i Odesa. Foto: AP

Kan føre til lavere matvarepriser

Ukraina er en av verdens største eksportører av korn og solsikkeolje. Krigen har ført til matvaremangel og inflasjon over hele verden.

Den danske råvareanalytikeren Anders Mortensen i Agrocura sier til NRK at råvareprisene for mat kan falle dersom flere skip forlater Ukraina den neste tiden.

– Vi kan ikke si om det vil bli 1, 3, 5 eller 10 prosent, men et fall vil vi komme til å oppleve når en mengde korn blir tilgjengelig som vi ellers ikke hadde tilgang til.

Ukraina er en av verdens største hveteeksportører. Foto: AFP

Lettelse for bønder

Ukrainske bønder har lidd store økonomiske tap på grunn av krigen. Daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, sier til NRK at den gjenopptatte eksporten først og fremst blir viktig for ukrainske bønder.

– Det vil også gi dem tro på å satse mot 2023-sesongen. Det er nok det aller viktigste, sier Smedshaug.

Mange land i Midtøsten og Afrika er avhengige av ukrainsk hvete og solsikkeolje. 16 skip står klare til å frakte korn til blant andre Afrika og Midtøsten, ifølge Al Jazeera.

– Dermed gir det også selvfølgelig over tid en langt bedre situasjon for mange land i Nord-Afrika, Midtøsten, deler av Øst-Afrika og Indonesia. De kan håpe og unngå de store pristoppene som det er større sjanse for utover vinteren hvis Ukrainas korn ikke kommer ut, sier Smedshaug.