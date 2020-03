Det er i ferd med å etablere seg en flyktningleir ved den greske grensen

Siden fredag har flere og flere mennesker kommet til Edirne, en by nær grensen til Hellas, helt nordvest i Tyrkia. Ifølge FN kan det være snakk om så mange som 13.000.

Vil ut etter seks år i Tyrkia

– Vi ble hentet i busser av tyrkiske myndigheter og kjørt hit. Nå har vi vært her i flere dager, sier to syriske gutter NRK treffer. Anas Abed Alrahman er 16 år og kommer fra Deil, Alzour i Syria. 19 år gamle Ibrahim Mahmoud er fra Idlib.

Begge har levd i Tyrkia i seks år. De to venter på noen kompiser ved den regulære grenseovergangen til Hellas ved Edirne.

– Vi vil ut fordi dette er vår eneste sjanse å komme ut av den hengemyra Tyrkia er, sier syrerne Anas Abed Alrahman og Ibrahim Mahmoud. Foto: Philip Lote / NRK

Ved den ene sperringer har det dukket opp kaffeutsalg og kiosker som selger til både flyktninger, migranter og tyrkisk politi. Mens NRK er der blir det kjørt inn doer og vanntanker for til de som har slått leir nærmere selve grensepasseringen. Hit slipper ikke presse inn.

Ved Edirne har tyrkerne kjørt inn vanntanker som folk kan forsyne seg fra. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Mange har sovet ute under åpen himmel. Med jevne mellomrom har noen av dem klippet hull i grensegjerdet og forsøkt å ta seg inn på gresk jord, andre har vadet eller svømt over elva Evros.

Greske grensevakter har svart med tåregass og arrestasjoner og med å sette opp enda flere gjerder.

NRKs korrespondent, Philip Lote, er i Tyrkia – nær grensen mellom Hellas og Bulgaria. Han sier at migranter og flyktninger får gå forbi tyrkiske grensevakter. Du trenger javascript for å se video. NRKs korrespondent, Philip Lote, er i Tyrkia – nær grensen mellom Hellas og Bulgaria. Han sier at migranter og flyktninger får gå forbi tyrkiske grensevakter.

Hellas har bedt om hjelp

Tyrkia sliter med at det er 3,6 millioner migranter og flyktninger i landet, og at bortimot en million til presser på fra Syria. Mange analytikere mener at Erdogan har åpnet grensen for å presse EU til å støtte hans krigføring i Syria.

Les Urix forklarer: Kan Erdoğan lykkes i dette spillet?

– Hellas' grense er også Europas grense, sier landets statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Hellas har bedt om hjelp til å håndtere de mange som kommer både over landegrensene og med båt til de greske øyene. EUs grensebyrå Frontex har vedtatt å sende en utrykningsstyrke for å bistå.

EUs utenriksministre skal møtes senere denne uken for å diskutere situasjonen.

– Jeg erkjenner at Tyrkia er i en vanskelig situasjon når det gjelder flyktninger og migranter, men det vi ser nå er ikke noen løsning, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. I dag reiser hun sammen med EU-president Charles Michel og presidenten i EU-parlamentet, David Sassoli, til grensen mellom Hellas og Tyrkia for å ta migrantsituasjonen der i øyesyn.

Mange er kommet til Edirne for å prøve å gå over grensen og inn i Hellas. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

EU ønsker å unngå ny flyktningstrøm

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Pernille Rieker, sier til NRK at det ligger an til at EU blir enige om å styrke grensekontrollen.

– Det er sannsynlig at EU heller ønske å betale mer enn å komme i samme situasjon som i 2015. Det er økt innvandringsmotstand i EU nå, så det ser ut som de vil spille tøffere enn sist, sier hun.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Pernille Rieker. Foto: Marit Kolberg

Samtidig påpeker hun at det er lite ønskelig for unionen å forhandle med Tyrkia med kniven på strupen.

Det som skjer nå minner om flyktningkrisen i 2015 da godt over en million migranter og flyktninger tok seg inn i Europa, inntil flyktningstrømmen ble stanset med avtalen med Tyrkia.

I 2016 ble EU og Tyrkia enige om at Tyrkia skulle stanse de mange som ville til Europa i bytte mot titalls milliarder kroner i bistand og mot at EU tok imot kvoteflyktninger for å avlaste Tyrkia.

EU insisterer på at de har oppfylt avtalen ved å overføre flere milliarder euro til Tyrkia. Nesten ingen migranter er imidlertid sendt tilbake til Tyrkia fra Hellas, og EU har derfor praktisk talt ikke hentet noen kvoteflyktninger fra Tyrkia.