Inger Marit Kolstadbråten Journalist

1 av seks barn lever nå i krigs- og konfliktområder. Totalt dreier det seg om rundt 350 millioner barn. Det er en økning på over 75 prosent siden 1995, ifølge rapporten som Redd Barna har laget i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO).

Skoler har blitt attraktive mål i mange krigsområder og angripes nesten daglig.

Barna i denne saken bruker ikke sine egne navn av sikkerhetshensyn.

Alyne, 10 år - Jeg så at de brente ned skolen og flere andre hus. Vi løp avgårde, fordi vi var redde for å bli drept. Vi gjemte oss i jungelen med hele familien og lette etter mat, men fant ingenting. Vi sov på bakken og dekket oss med palmeblader.

Barn brukes som skjold

Mange skoler blir brukt som militærbaser av soldater eller militsgrupper.

– Hvis en skole brukes til militære formål eller beleires av en opprørsgruppe, er det klart at skolen blir mer utsatt for angrep. Også skoler med barn til stede blir brukt med tanke på at barna skal beskytte soldatene eller brukes som levende skjold, sier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna til NRK.

Verst er det i Jemen og Syria der det ble registrert 2.000 angrep på skoler i 2017. Skoleangrep har økt med 400 prosent siden 2005.

– Vil skape frykt og skade mest mulig

Barn blir brukt som våpen i krig. Flere steder blir de tvangsrekruttert som selvmordsbombere og barnesoldater. NRK møtte i fjor 11 år gamle Zainab ble sendt ut med bombe rundt livet i Nigeria.

Yannick fra Kongo ble tvangsrekruttert av væpnede grupper da han var 15 år gammel.

Yannick fra Kongo med moren sin. - Soldater fra en militsgruppe kom til landsbyen og sa at de ville drepe oss, hvis vi ikke ble med dem. De fortalte oss at vi ikke hadde noe å frykte. Selv om vi ble skutt eller skadet, ville vi ikke kjenne noe. Vi kom ikke til å dø. Vi hadde overnaturlige krefter.

I rapporten kommer det fram at voldsbruk ofte sprer seg som en epidemi. Hvis en gruppe som f.eks. Boko Haram tvinger barn til å bli selvmordsbombere, sprer den brutale praksisen seg også til andre krigsområder andre steder i verden.

– Vi har sett at barn i større grad brukes aktivt og kynisk i krigføring, sier Wang i Redd Barna.

– De bruker barn, fordi det er det mest sårbare og dyrebare en familie har. Barn blir utsatt for misbruk og overgrep for å skape frykt og ustabilitet og for å skade motparten mest mulig, sier Wang.

Selv om det har blitt færre konflikter i verden, rammes flere barn av krigshandlinger. En av forklaringene er at mange konflikter i dag foregår i tettere befolkede områder enn før, ifølge Gudrun Østby, seniorforsker i PRIO.

I tillegg er flere opprørsgrupper og milits involvert i krigen mange steder. Det gjelder ikke minst Syria og Jemen som er to av de verste landene for barn i krigsområder.

Basma bodde like utenfor hovedstaden Damaskus, da skolen hennes ble bombet.

Basma, 8 år fra Syria - Vi løp ut av skolen og rett hjem. Etterpå fikk jeg vite at flere av barna var skadd. Jeg har aldri sett skolen eller vennene mine igjen og jeg savner dem.

Redd Barna vil prøve å påvirke toppledere innen forsvars- og utenrikspolitikk til å gjøre mer for å beskytte barn i krig på Sikkerhetskonferansen i München som starter fredag. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar.