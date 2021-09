VALDRAMA: Armin Laschet (Kristendemokratane, f.v.), Annalena Baerbock (Dei grøne), Olaf Scholz (Sosialdemokratane). Valkampen har hatt eit stort personfokus på dei utpeika kanslarkandidatane. Dei to første har fått kritikk for å ikkje vere seriøse nok, medan Scholz får kritikk for å vere litt for grå og kjedeleg.

Foto: TV-sendinger / NRK