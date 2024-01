Ron DeSantis (45) ble hyllet av republikanske eksperter og politikere etter at han ble gjenvalgt som guvernør i Florida i et valgskred i 2022.

Han kunne bli den som reddet republikanerne fra ustyrlige Trump, mente strateger i partiet. Den som kjempet videre mot innvandring, Black Lives Matter og statsapparatet i Washington.

Millioner av dollar strømmet inn til valgkampen hans lenge før den var offisielt i gang.

Uten glimt i øyet

Men Ron DeSantis ligner ikke Donald Trump. Det så jeg selv på nært hold da jeg fulgte ham en uke i Florida i fjor.

Han smilte mindre, virket kjølig og aggressiv. Trump uten glimt i øyet.

Ron DeSantis. Foto: CHENEY ORR / Reuters

I Florida er DeSantis kjent som en kriger. Han har gjort undervisning om seksuell legning forbudt i den offentlige skolen og kjempet for abortforbud fra sjette uke.

Men på den nasjonale scenen er det blitt få seire. Lanseringen av kampanjen hans i mai endte i kollaps i sosiale medier.

Han fikk også et så dårlig forhold til mange amerikanske journalister, at han aldri fikk den pressedekningen han trengte.

Les også Ron DeSantis trekker seg som president­kandidat

Mer gøy med Trump

DeSantis ville altså være en mer effektiv versjon av Donald Trump.

Men republikanske velgere virker ikke interesserte i den versjonen.

De vil heller ha originalen.

Foto: Charles Krupa / AP Foto: Charles Krupa / AP

Den republikanske strategen Kristen Soltis Anderson sa det klokt i en podkast i forrige uke. Med Donald Trump vet partiets velgere hva de får. Det virker som de har bestemt seg for at det de liker med Trump, veier opp for det de ikke liker.

Dessuten er Trump underholdende. Og republikanske velgere liker at Trump er morsom. De liker å se på ham. Mange har sympati med ham og synes han er som en koselig bestefar med sleivete kommentarer.

Ron DeSantis er ikke slik.

I går var det over for ham. DeSantis avslutter sin umulige kamp for å bli republikanernes presidentkandidat, før det første ordentlige nominasjonsvalget i New Hampshire.

Han stiller seg samtidig bak Donald Trump.

Og Trump er den som trolig vil få DeSantis stemmer når velgerne går til stemmelokalene på tirsdag.

Nå tas de røde skiltene med DeSantis' navn bort. Det vil være en fordel for Trump. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Haleys siste sjanse?

Nå er bare to kandidater igjen når nominasjonsprosessen starter for alvor.

Donald Trump mot Nikki Haley.

Valgmøtene i Iowa i forrige uke var en prøverunde. Bare 15 prosent av de republikanske velgerne i delstaten deltok.

I New Hampshire vil deltakelsen bli høyere i forhold til innbyggertallet. Nikki Haley satser alt her, hvor den gjennomsnittlige republikanske velgeren er mindre kristen og har høyere utdanning enn i mange andre delstater.

NRK møtte Nikki Haley i Iowa. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Men Haley kjemper i motbakke også her selv om flere målinger viser at hun ville slå Joe Biden, mye klarere enn Trump, dersom det var valg i dag.

Det være en liten sensasjon om hun klarer å vinne i New Hampshire. Trump øker ledelsen, ifølge en fersk måling fra CNN.

Haley er blitt etablissementets kandidat og sammenlignes med tidligere president George W. Bush. Det er ingen vinneroppskrift i dagens republikanske parti.

Bruker indisk navn

Hun må også tåle stadig hardere angrep fra Trump, gjerne pakket inn i sarkastiske kommentarer.

De siste dagene har Trump flere ganger referert til Haley som Nimbra eller Nimrada.

Haley, som er datter av indiske innvandrere, heter egentlig Nimarata Nikki. Men den tidligere guvernøren og FN-ambassadøren har lenge brukt bare mellomnavnet.

Trump blir beskyldt for å komme med rasistiske angrep til en velgermasse der et flertall er hvitt.

Haley har slått tilbake med at slike angrep viser hvor lite trygg Trump føler seg i valgkampen.

Men det spørs om det hjelper.

Nikki Haley i New Hampshire lørdag. Foto: Joseph Prezioso / AFP

Valgfornektere i flertall

For det er ikke lett å konkurrere med en sittende president i USA

Et flertall på 66 prosent av dem som stemte i Iowa i forrige uke, mener det var Donald Trump som egentlig vant valget i 2020.

De stemte på det de mener er en sittende president.

Og statistikk i USA viser at sittende presidenter oftest blir gjenvalgt.

Da hjelper det kanskje ikke at USA allerede har en rettmessig valgt president fra et annet parti.

Vil ikke stemme på noen andre

En annen ulempe for dem som utfordrer Trump, er at han er en superkjendis. Denne kjendisfaktoren er svært tydelig for journalistene som dekker valgkampen hans.

Folk står ikke i kø ute i kulda i flere timer for å se Nikki Haley.

Men utenfor Trumps møter er det alltid kø. Og mange av dem jeg snakker med i køene gjentar én ting: Ingen over, ingen ved siden. De vil ha Donald Trump fordi han IKKE er politiker. De vil ikke stemme på noen andre.

Og det er det ikke bare hvite velgere som sier.

Tutu Khadiatta. Foto: Tove Bjørgaas

I en Trump-kø møtte jeg nylig flere innvandrere fra Mellom-Amerika og en ung ingeniør fra Kongo. Tutu Khadiatta fortalte at han holder på med en doktorgrad og ble amerikansk statsborger for tre år siden.

Snart skal han stemme ved sitt første presidentvalg i USA. Han forklarte at han var Trump-fan allerede før han flyttet hit fra Afrika.

– Nå som jeg har blitt amerikaner, er det viktig å stemme på Donald Trump. For Trump gjør alt det han sier han skal gjøre, sa Tutu Khadiatta.