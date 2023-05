Florida-guvernør Ron DeSantis (44) kunngjorde onsdag som ventet at han vil kjempe om å bli Republikanernes kandidat i neste års presidentvalg.

DeSantis sendte inn sine papirer til den amerikanske valgkommisjonen.

Opprinnelig var det ventet at han skulle melde sitt kandidatur i en samtale med Twitter-sjef Elon Musk nærmere midnatt norsk tid.

Trump uten skandalene

Ron DeSantis har blitt kalt for Donald Trump uten alle skandalene.

Og i hjemstaten Florida har han gjennomført en rekke symbolske republikanske hjertesaker:

Innført forbud mot abort etter uke seks.

Det er enklere å dømme voksne som begår overgrep mot barn til døden.

Han har forbudt undervisning av seksuell orientering og spørsmål om kjønnsidentitet for alle alderstrinn, i tillegg til forbud mot undervisning om strukturell rasisme.

PROTEST: Michele Rayner (t.v.) klemmer kona si Bianca Goolsby under en protest mot loven som forbyr undervisning om kjønnsidentitet og seksuell orientering i Florida i mars. Foto: Martha Asencio-Rhine / AP

44 år gamle DeSantis håper det kan overbevise mange nok republikanere til at de velger ham over 76 år gamle Donald Trump når nominasjonsvalgene i delstatene begynner neste år.

Irriterer Trump

Nylig annonserte Tim Scott at også han vil bli republikanernes presidentkandidat. Nikki Haley har tidligere gjort det samme.

Likevel tyder alt på at dette blir en kamp mellom to personer: Ron DeSantis og Donald Trump.

Det sier førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo til NRK.

Sofie Høgestøl Foto: Geir Olsen / NTB

– Alt ligger an til et race mellom to personer. DeSantis og Trump.

Og politisk sett er de ikke så ulike.

– Onde tunger sier DeSantis er en smartere versjon av Trump, sier Høgestøl.

Selv sier DeSantis han er mer handlekraftig.

At DeSantis annonserer sitt kandidatur på Twitter, overrasket mange. Også Høgestøl. Hun beskriver Florida-guvernøren som en tradisjonell politiker, med en engasjert kone og som tar barna med på bilder og arrangementer. Litt «old school», rett og slett.

TRADISJONELL: DeSantis og familien i kjent stil i november i fjor. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

– Kanskje er dette et forsøk på å framstå som litt i tiden. Samarbeidet med Elon Musk er veldig spennende. De to har jo frontet litt de samme tingene, de er begge «anti-woke», sier Høgestøl.

Woke brukes ofte for å beskrive en kritisk og årvåken holdning til utsagn om rasisme og diskriminering.

DeSantis kaller Florida «dit woke kommer for å dø». Foto: John Raoux / AP

Etter at Elon Musk kjøpte Twitter, har han sparket halvparten av de ansatte og ifølge et internt memo, tapt millioner av dollar hver dag.

Musk, som selv har 140 millioner følgere på Twitter, har ved flere anledninger delt uriktig informasjon, blant annet om angrepet på Capitol Hill 6. januar.

Nylig ble han kritisert for antisemittisme etter at han skrev at milliardær og filantrop George Soros «hater menneskeheten».

Analytikere mener samtalen med DeSantis er et forsøk på å redde Twitter fra de mange skandalene som har fulgt selskapet etter at Musk kjøpte det i fjor.

Men også for DeSantis kan samarbeidet med Musk være bra, sier Høgestøl.

– Man må jo anta at Musk kommer til å gi sin støtte – og penger – til DeSantis, sier hun.

Twitter-eier Elon Musk har vært i hardt vær etter at han kjøpte selskapet. Foto: Michel Euler / AP

Trump leder stort på målinger

Etter at DeSantis gjorde et brakvalg i Florida i november i fjor, gjorde han det også godt på meningsmålingene. Men siden har det gått nedover.

Nå leder Donald Trump med svært god margin mot Ron DeSantis. I gjennomsnittet av meningsmålinger på Real Clear Politics, leder Trump med hele 36,9 prosentpoeng over rivalen.

Men det er fortsatt lenge til 2024. Og det at Trump stiller som presidentkandidat etter å ha tapt et presidentvalg, er, som mye av det Trump gjør, veldig uvanlig.

– Vanligvis er du ute etter å ha tapt et presidentvalg, sier Høgestøl.

Nylig ble Donald Trump dømt til å betale oppreisning for å ha begått seksuelle overgrep mot E Jean Carroll.

Det har ikke påvirket Trumps oppslutning i nevneverdig grad.

GAMLE VENNER: Ron DeSantis møtte daværende president Donald Trump i Det hvite hus i 2020. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

– Var tett knyttet sammen

Donald Trump har vært viktig for DeSantis politiske karriere, påpeker Høgestøl:

– DeSantis' politiske karriere er tett knyttet til Trump og Trump støttet ham som guvernør i 2018. Santis er Trump-skapt.

Og derfor er Trump, som også bor i Florida, tydelig irritert på at hans tidligere allierte nå utfordrer ham.

LEDER: Trump leder med stort forsprang på meningsmålingene. Foto: AP

Hva vil DeSantis med USA?

Han sier selv han vil gjøre hele USA som Florida. Blant annet med liknende strenge konservative lover. Eller med «mot til å være fri,» som han skriver i boka med samme tittel.

Høgestøl, som har lest boka til DeSantis, sier budskapet hans er veldig likt Trump:

– Budskapet er at «Det går nedover med USA, og jeg kan fikse det», ispedd en sterk kritikk av eliter og ønske om mer makt til presidenten over embetsverket, sier Høgestøl.