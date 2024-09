Derfor vil sjeiken i Qatar være verdensmegler

De fleste land vil være på god fot med ham. Derfor blir emiren fra lille, men mektige og rike Qatar tatt imot med pomp og prakt hvor enn han reiser. Nå er han på sitt første Norges-besøk.

Hvem er emiren av Qatar?

Hans fulle navn er sjeik Tamim bin Hamad Al-Thani, men i Midtøsten går han ofte under navnet sjeik Tamim. Han er 44 år gammel.

MEKTIGE VENNER: Sheikh Tamim med konen på besøk hos Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Abaca

Det sies at han har vært gift minst tre ganger og at han har 13 barn. Sheikh Tamim har gått på noen av de mest prestisjetunge skolene i verden, som Royal Military Academy i Sandhurst i Storbritannia. Han snakker flytende arabisk, engelsk og fransk.

Les også Et 32 timer langt mareritt 44-åringen har ledet landet sitt siden 2013, da han tok over etter sin far. Halvøya Qatar, som er mindre enn Vestfold og Telemark fylke, ligger klemt mellom mektige land som Saudi-Arabia og Iran.

Den herskende Al Thani-familien har styrt landet i over 100 år. Deres ord er lov, og de bestemmer det aller meste. Qatar er nemlig et eneveldig monarki. Det betyr at ting som presse- og ytringsfrihet ikke eksisterer.

Al-Thani familien har brukt oljerikdommen på seg selv, men også til å gjennomføre en ekstremforvandling av landet sitt.

Luksus og menneskerettighetsbrudd

I løpet av de siste 60–70 årene har Qatar gått fra å være et ukjent sted hvor folk drev med fiskehandel og perledykking, til å bli ett av verdens rikeste og mest innflytelsesrike land.

HYPERMODERNE: Slik ser hovedstaden Doha ut i dag. Foto: imageBROKER

Det bor rundt 2,7 millioner mennesker i Qatar. Kun 300.000 av disse er lokale qatarere. Den søkkrike staten tar seg godt av borgerne sine fra vugge til grav.

Qatarere betaler null skatt, de får gratis hjem, skole, utdanning, helse, ja til og med begravelsen dekkes av staten. Det er en av grunnene til at Qatar ikke har opplevd folkelige opprør og høylytte krav om demokrati og ytringsfrihet.

De fleste qatarere har det rett og slett for godt til å protestere mot landets eneveldige og ikke-demokratiske ledelse.

VELSTAND: Qatars 300.000 lokale innbyggere lever i sus og dus. Foto: Reuters

I tillegg bor det rundt 2 millioner migrantarbeidere i Qatar. De utgjør 95 prosent av arbeidskraften i landet.

Det er migrantarbeiderne som har bygd Qatar og forvandlet hovedstaden Doha fra en sovende liten havneby til en moderne verdensmetropol på noen tiår. I dag kan qatarerne skryte av å ha veier, skoler, universiteter, sykehus og flyplasser i verdensklassen.

Qatar har fått mye kritikk for måten de har behandlet arbeiderne på. De har hatt få rettigheter og er ofte stuet sammen i nedslitte boligblokker hvor de bor under kummerlige forhold. I forbindelse med VM i 2022 tok Qatar en del grep, som de har fått skryt for fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

ARBEIDSKRAFT: Det bor rundt 2 millioner migrantarbeidere i Qatar. Foto: AP

Som det første landet i Gulf-regionen har Qatar introdusert en minstelønn. Det ga mer enn en kvart million arbeidere lønnsøkning.

Loven ble endret slik at arbeiderne kunne bytte arbeidsgiver hvis de var misfornøyde. De fikk også lov til å forlate Qatar hvis de ønsket det. Arbeidsgivere som brøt med disse reglene, risikerte straff og bøter.

I tillegg har myndighetene i Qatar utbetalt nesten 7 milliarder kroner siden 2019 til arbeidere som ikke hadde fått lønnen sin.

Hvorfor Qatar er så mektig?

Det er to hovedgrunner til det:

Gass og Diplomati.

Qatar sitter på noen av verdens største gassforekomster, etter Russland og Iran. Deres gass er med på å holde hjulene i gang hos økonomiske stormakter som Kina, India og Japan.

RIKDOM: Al-Thani familien er en av verdens rikeste kongefamilier. Foto: Reuters

Det gjør emiren og landet hans til en av verdens rikeste. Den herskende Al-Thani familien har en personlig formue som er forsiktig estimert til ufattelige 1600 milliarder kroner.

Til sammenligning er Norges rikeste mann, John Fredriksen, god for 200 milliarder kroner.

I tillegg kommer statens rikdom på mer enn 5000 milliarder kroner, som forvaltes av et oljefond, slik vi har i Norge. Det statlige oljefondet QIA har investert gass-milliardene sine over hele verden.

Qatar eier deler av produksjonsselskaper i Hollywood, bilprodusenten Porsche, luksusmerker som Louis Vuitton og Valentino, det ærverdige kjøpesenteret Harrods i London og Barclays Bank. I 2011 kjøpte de den franske storklubben Paris Saint-Germain (PSG).

I 2022 arrangerte de tidenes dyreste Fotball-VM. Prislappen antas å ha landet på svimlende 2300 milliarder kroner.

DYR MORO: I 2022 arrangerte Qatar tidenes dyreste idrettsmesterskap. Foto: XINHUA

De eier skyskrapere i USA, Singapore og London, hvor de har ført opp Storbritannias høyeste bygning, The Shard.

I den britiske hovedstaden spøkes det om at qatarerne eier mer eiendom enn det britiske kongehuset. De dype lommene deres gjør at de fleste land vil pleie et godt forhold til qatarerne. Ingen vil støte fra seg de pengesterke araberne.

Diplomatisk kjempe

Men Qatar vil være mer enn enda et oljerikt arabisk land. De vil hevde seg i verdenspolitikken, og kjernen i strategien er å være venn med alle. Det er en svært krevende politisk linedans i konfliktfylte Midtøsten.

ALLIERTE: Qatar er en av USA viktigste allierte i Midtøsten Foto: AP

De er en av USAs viktigste allierte i Midtøsten. Amerikanerne har 10.000 soldater stasjonert i det lille landet.

Det hindrer dem ikke i å ha tette bånd til USAs erkefiende Iran, samtidig som de samarbeider med Irans fremste fiende Israel. I tillegg støtter de Israels verste fiende Hamas, som har fått etablere seg i hovedstaden Doha.

Akkurat nå forhandler Qatar mellom Israel og Hamas for å få slutt på krigen, få på plass en våpenhvile på Gazastripen og sørge for en utveksling av israelske gisler mot palestinske fanger.

Det vesle ørkenlandet har forhandlet frem fredsavtaler mellom bitre fiender i Sudan i 2011, hindret en borgerkrig i Libanon i 2008, og fått USA og Taliban til å gravlegge stridsøksen i Afghanistan etter 20 år med krig.

MEGLER: Qatar sørget for at USA og Taliban avsluttet den 20 år lange krigen i Afghanistan. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Det var Qatar som gjorde det mulig for Nato og vestlige land å trekke seg ut av det krigsherjede landet. Da hele den vestlige verden forlot Afghanistan i all hast og etterlot et kaos i Kabul i 2021, var det Qatar som kom til redningen.

Qatarerne evakuerte hundretusener av afghanere som hadde jobbet for Nato-land.

Slik har Qatar blitt en politisk og diplomatisk kjempe på verdensarenaen.

Hva skal emiren i Norge?

Sjeik Tamim er på en rundreise i nordiske land, hvor han blant annet skal besøke Sverige og Finland. Norske myndigheter og emiren skal snakke om fredsdiplomati, økonomisk samarbeid, teknologiomstilling og det grønne skiftet.

Norge og Qatar skal også signere flere intensjonsavtaler.

Qatarerne skal, blant annet, inngå samarbeid med Norges største våpenprodusent, Kongsberg-gruppen.

Norgesbesøket starter tirsdag kveld med en offisiell middag på Holmenkollen Restaurant klokken 1900, som statsminister Jonas Gahr Støre vertskap.

I morgen skal emiren på slottet og møte kong Harald.

