Derfor ventes det at president Donald Trump øker antallet soldater i Afghanistan

Før Donald Trump ble president, manglet det ikke på kritikk av hans forgjengeres Afghanistan-politikk. I en twitter-melding fra 2013 skrev han for eksempel : «Jeg vil ha en rask tilbaketrekking. Hvorfor skal vi fortsette å kaste bort mer penger – Gjenoppbygg USA!»

Nå, 10 måneder ut i hans presidentperiode, ser han ut til å ha endret mening. I en tale til nasjonen i natt skal han legge fram sin strategi, som den tredje amerikanske presidenten i krig i landet. Den har vart i 16 år.

Amerikanske aviser skriver at han ventelig vil øke antallet soldater, antakelig med noen tusen soldater. I dag tjenestegjør 8400 amerikanske soldater i Afghanistan. I tillegg er det rundt 5 000 Nato-soldater der.

PÅ PATRULJE: Amerikanske soldater i samarbeid med den afghanske regjeringshæren øst for hovedstaden Kabul. I alt tjenestegjør fortsatt over 13 000 soldater i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban på fremmarsj

Det amerikanske militæret har lenge ønsket å øke antallet soldater fordi de mener at det kan bidra til å stanse Taliban og IS` framskritt. Taliban har tatt over stadig større deler av Afghanistan, og sikkerheten i landet har blitt betydelig verre de siste årene.

Ett av de verste eksemplene var da over 150 mennesker ble drept i en selvmordsangrep i hovedstaden Kabul. Også i kveld ble det meldt at en rakett traff diplomatstrøket i Kabul. Men Taliban har også tatt over landområder i provinsen.

I henhold til en rapport i levert til den amerikanske kongressen nylig, har myndighetene i landet bare kontroll over rundt 60 prosent av territoriet.

Vil hindre kollaps

De får også støtte fra sivilt hold. I en kronikk i Washington Post skriver James E. Hadly, sikkerhetsrådgiveren til George W. Bush, at USA har en livsviktig nasjonal interesse av å hindre et sammenbrudd i landet.

Han mener en tilbaketrekking vil lede til en kollaps i den afghanske hæren og gi IS og Al Qaida en base til å planlegge angrep mot USA. Han tar også til orde for å bringe de forskjellige grupperingene i afghansk politikk sammen.

SÅRBAR: President Ashraf Ghani på Afghanistans uavhengighetsdag 19. august. Hans regjering har bare makt i litt over halvparten av landet. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Åpner seg for kritikk

Kritikerne vil spørre seg, som Trump gjorde før han ble president, hva som er vitsen med å fortsette med en politikk som etter 16 år ikke har fungert. Den afghanske staten er ikke i stand til å stå på egne ben, trass i enorme pengesummer og mange ofrede live, hevdes det.

Et spørsmål er også hva USA har tenkt å gjøre med sin politikk overfor nabolandet Pakistan som beskyldes for ikke å gjøre nok for å hindre ytterliggående grupper i grenseområdet.

LIDELSE: De sivile rammes av den økende utryggheten i Afghanistan. Maryam Hossaini mistet søsteren sin i et selvmordsangrep i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

Den amerikanske forsvarsministeren James Mattis gjorde det også helt klart tidligere i år at dette gikk i feil retning.

– Vi vinner ikke krigen, sa han under en Kongresshøring.

Det vil vel heller ikke en forsiktig økning av antallet soldater gjøre. Men signalene fra Washington tyder på at han og generalene har fått gjennomslag for sine argumenter om flere soldater, og at heller ikke Donald Trump klarer å avslutte den lengste krigen landet har utkjempet.