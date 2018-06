Derfor vekker denne reklamen reaksjoner

Hvordan i all verden kan et fattig afrikansk land betale en styrtrik engelsk Premier League-klubb flere hundre millioner kroner for en liten logo på spillernes venstre skulder?

– Skaper «skammens drakt»

Kritikken hagler nå mot avtalen som ble inngått mellom Arsenal og Rwandas turistråd 23. mai. Landet som ligger som nummer 159 av 188 på FNs utviklingsindeks skal altså bruke over 350 millioner kroner over tre år for å fremme Rwanda som et turistmål.

Samtidig er Rwanda mottaker av milliarder i bistand hvert år. Nødhjelp utgjør mellom 30 og 40 prosent av landets statsbudsjett. Storbritannia bidrar alene med over 700 millioner, skriver avisen The Daily Mail.

Storbritannias nest største avis har gått til frontalangrep på avtalen, og skriver på kommentarplass at Arsenal nå har fått en «skammens drakt». Andrew Bridgen, som representerer de Konservative i det britiske parlamentet, beskriver avtalen «som et selvmål for utenlandsk bistand».

Også i Nederland raser flere politikere over den oppsiktsvekkende sponsoravtalen. Rwanda mottar bistandsmidler fra Nederland. Selv om ikke alle disse midlene går direkte til myndighetene sier Joël Voordewind fra partiet ChristenUnie at han er oppbrakt over at et land som mottar så mye økonomisk støtte fra Nederland kan gå inn som sponsor i en stor engelsk klubb.

Fotballgal president

At valget falt på Arsenal når Rwanda først skulle bruke millioner på markedsføring, er neppe helt tilfeldig. President Paul Kagame er en svoren fan av det han omtaler som «sitt elskede» Arsenal, og har hyppig delt sine synspunkter om London-klubben i sosiale medier.

Kagama har vært president i Rwaand nesten like lenge som Arsène Wenger har styrt Arsenal. Den tidligere hærsjefen gikk seirende ut av borgerkrigen og ble president i 2000. Nylig fikk han endret grunnloven slik at han kunne stille til valg for en tredje periode. Det valget vant han med 98,8 prosent av stemmene.

Vil vise frem fjellgorillaer

Rwanda, som riktignok nå regnes som et relativt trygt sted å reise til av norsk UD, har en blodig historie der folkemordet i 1994 står frem som det verste. Landets turistråd ønsker nå å bruke Arsenal-reklamen til å løfte frem det de omtaler som «en av de raskest voksende» turistdestinasjonene i Afrika. De reisende skal lokkes med blant annet fjellgorillaer og en vibrerende kulturscene.

Arsenals spillere skal også få oppleve dette på nært hold. Som en del av avtalen skal klubben legge flere av sine treningsleirer til landet. London-klubbens kommersielle direktør, Vinai Venkatesham, sier følgende om partnerskapet i en pressemelding:

– Dette er et spennende samarbeid hvor vi som klubb kan være med å støtte Rwandas ambisjon om å vokse som turistnasjon. Landet har gått gjennom store forandringer de seneste årene, og ved hjelp av Arsenals store fanbase vil vi kunne bevisstgjøre folk på Rwanda på en ny og dynamisk måte.