Derfor tør ikke Trumps motstandere å snakke om riksrett

Tirsdag ble omtalt som president Donald Trumps hittil verste dag.

Hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble kjent skyldig i åtte tilfeller av økonomisk kriminalitet, mens presidentens personlige advokat og «fikser» sa seg skyldig i brudd på loven som regulerer pengebidrag til valgkampen.

Michael Cohen anklaget samtidig Trump for å ha gitt ham ordre om å gjennomføre lovbruddet.

Det har igjen ført til spekulasjoner om det kan være aktuelt å forsøke å stille Trump for riksrett.

Paul Manafort og Michael Cohen forlater hver sin rettssal i Washington D.C. og New York. Foto: AP

Trenger flertall

En president kan stilles for riksrett hvis han begår forræderi, korrupsjon eller det som i den amerikanske grunnloven kalles «high crimes or misdemeanors».

Sistnevnte dekker blant annet falsk forklaring under ed, pliktforsømmelse, hindring av rettsvesenet, misbruk av midler, upassende oppførsel og en rekke andre lovbrudd.

Det er Representantenes hus som må anklage presidenten for en av forbrytelsene.

Hvis flertallet er enige, blir presidenten stilt for riksrett. Så skal Senatet stemme over om presidenten skal avsettes, noe som krever et flertall på to tredjedeler.

Republikanerne har flertall i både Representantenes hus og Senatet. Dermed må det et masseopprør til i egne rekker for at riksrett skal bli aktuelt, skriver CNBC.

Det er trolig også en av grunnene til at Demokratene unngår å snakke om det, til tross for den dramatiske utviklingen de siste dagene.

Venter på mellomvalget

Den andre grunnen er at mellomvalget i november nærmer seg. Da står alle de 435 plassene i Representantenes hus på spill, og det samme gjelder 35 av de 100 plassene i Senatet.

Skal partiet få flertall, vil de unngå å distrahere eller distansere velgerne.

Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi ber partifellene om å holde seg til økonomi og kritikk av den politiske ledelsen. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

Demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har ifølge Washington Post sendt ut et brev til sine partifeller der hun ber dem om å holde fokus på den økonomiske politikken.

Hun oppfordrer dem også til å fortsette å snakke om det hun kaller «en pøl av selvberikelse, hemmelige penger og etisk blindhet» under republikanernes ledelse i Washington.

Nestleder Richard Durbun vil heller ikke snakke om riksrett.

– Det er for tidlig å bruke disse ordene. Det må vente til vi har fått alt av informasjon, sier han.

– Valget handler om riksrett

På republikansk side er man derimot ivrig etter å snakke om Demokratenes ønske om riksrett, trolig for å få flere til å stemme i mellomvalget.

– De har aldri vært fornøyde med valgresultatet i 2016, og jeg regner med at de vil fortsette kampen for å omgjøre det med alle midler, sier Texas-senator John Cornyn.

Valget kommer til å handle om riksrett, mener Rudy Giuliani. Den tidligere New York-ordføreren er nå Donald Trumps advokat. Foto: Zakaria Abdelkafi / AFP

Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, hamret inn det samme budskapet da han besøkte vippestaten New Hampshire tidligere denne måneden.

– Dette valget kommer til å handle om riksrett eller ingen riksrett, sa Giuliani.

Trump-vennlige Fox News skriver at Cohens innrømmelse har ført til «riksrettshysteri».

«Trump-hatende Demokrater som jager etter riksrett vil bli straffet av den amerikanske velgeren,» skriver kanalens kommentator Willis Krumholz.

– Muellers rapport blir avgjørende

Hvis Demokratene overtar flertallet etter mellomvalget, kan situasjonen bli en annen.

Men alt avhenger av spesialetterforsker Robert Muellers rapport om russisk innblanding i presidentvalget i 2016, mener CNNs kommentator Chris Cillizza.

«Hvis rapporten frikjenner Trump, vil et spørsmål om riksrett bli sett på som et rent politisk trekk fra Demokratene. Hvis den ikke gjør det, vil Demokratene sannsynligvis vurdere riksrett. Spørsmålet er om noen republikanere vil slutte seg til dem», skriver han.

Spesialetterforsker Robert Mueller har tatt ut tiltale mot flere av Donald Trumps tidligere ansatte. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Det regnes som lite sannsynlig at Mueller vil tiltale Trump for vanlige lovbrudd. Amerikanske jurister strides om hvorvidt en sittende president kan tiltales i alminnelige straffesaker, og justisdepartementet gjør det ikke.

Mueller vil trolig heller levere fra seg rapporter og bevis og overlate resten til politikerne.

Den politiske rådgiveren David Axelrod, som jobbet for Barack Obama, advarer mot å sette riksrett øverst på agendaen dersom Demokratene vinner flertallet tilbake i mellomvalget.

– Hvis nesten halve befolkningen får inntrykk av at presidenten de stemte på blir kastet ut av partipolitiske grunner i stedet for klare lovbrudd, vil riksrett bli normalisert som virkemiddel. Det ville vært en katastrofe for demokratiet vårt, sier han.

Bill Clinton og Andrew Johnson er de eneste presidentene som ble stilt for riksrett, men begge ble frikjent i Senatet. Richard Nixon gikk av før prosessen kom i gang.