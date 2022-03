I 1962 var USA og Sovjetunionen nærmere atomkrig enn på noe annet tidspunkt i historien. Det kan være smart å huske hva som skjedde på Cuba den gangen for å forstå storpolitikken rundt krigen i Ukraina i dag.

I 1962 satt kommunisten Fidel Castro ved makten på Cuba. Han var redd for å bli angrepet av sin store nabo USA etter en mislykket invasjon året før, og han ba Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjov om atomraketter. Slike ble i all hemmelighet fraktet til øya.

Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjev som nesten havnet i væpnet konflikt med USA i 1962. Foto: Afp

Men et amerikansk spionfly oppdaget rakettene og ga beskjed til president John F. Kennedy.

Kennedy mente rakettene var en eksistensiell trussel mot USA, og beordret dem fjernet.

Dermed var verden på randen av atomkrig.

Flere av rådgiverne til både Kennedy og Khrusjtsjov argumenterte for militære aksjoner.

Men de to lederne klarte å komme fram til et muntlig kompromiss i siste øyeblikk.

Sovjetunionen fjernet rakettene mot at USA flyttet raketter de hadde plassert i Tyrkia. Avtalen mellom de to lederne var ikke skriftlig. Den var muntlig og bygget på tillit. Og fordi så mye sto på spill, fungerte den.

John F. Kennedy taler under Cuba-krisa i 1962 da verden var svært nær atomkrig. Foto: Ap

Natos muntlige løfter

Biden skal i det siste ha tenkt mye på det som skjedde på Cuba da han selv var 20 år gammel.

Her i USA mener en del politikere at han er for forsiktig og at USA må gjøre mer enn å sende våpen til ukrainerne.

Men Biden frykter en ny atomkonfrontasjon med Russland mer enn noe annet.

For forholdet hans til Vladimir Putin er dårligere enn forholdet mellom Kennedy og Khrusjtsjov var.

President Putin mener Nato lovet at de ikke ville utvide alliansen østover allerede i 1989. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Putin mener USA og Nato tidligere har lovet Russland at de ikke vil ekspandere østover, og spesielt at Georgia og Ukraina ikke kan bli med i forsvarsalliansen.

Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov fikk et slikt muntlig løfte i 1989 da han gikk med å trekke sovjetiske styrker ut av Øst-Tyskland.

Men løftet ble ikke skrevet ned. En rekke østeuropeiske land er senere blitt med i Nato. Og Ukraina ønsker som kjent det samme. Verken USA eller Nato er nå villige til å love Putin at Ukraina aldri kan bli med i alliansen. Særlig ikke nå, siden Putin ville se det som en seier i krigen.

Nei til jagerfly og stengt luftrom

For ikke å provosere Putin mer enn nødvendig, mener Biden også at det er umulig for USA å sende jagerfly til Ukraina.

Amerikansk etterretning sier de har beviser for at Russland vil se en slik jagerflyleveranse som en provokasjon, og at det kan øke sjansen for en militær konfrontasjon med Nato.

Derfor vil Biden neppe gi klarsignal til å levere de jagerflyene Polen har sagt at de kan avse.

Ukrainas president ba innstendig kongresspolitikerne i Washington om å stenge luftrommet over Ukraina da han talte til dem i forrige uke. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AFP

Flyforbudssonen Ukrainas president Zelensky trygler om er også alt for farlig for USA. Her i Washington mener enkelte forsvarseksperter at bare det at Ukrainas president har bedt om den offentlig så mange ganger kan gjøre situasjonen farligere.

Våpenmeny fra Det hvite hus

Det USA kan hjelpe Ukraina med er dermed stadig bare to ting: Våpen og sanksjoner mot Russland,

Biden har varslet at han skal legge fram enda flere sanksjoner mens han er i Brussel.

Og amerikanske våpen strømmer daglig inn i Ukraina.

Går du inn på hjemmesiden til Det hvite hus, finner du en detaljert liste over hva ukrainerne kan vente seg de neste ukene:

800 Stinger luftvernmissiler

2000 panservernmissiler av typen Javelin

1000 droner utstyrt med raketter og kamera.

5000 rifler, 400 maskingeværer og 20 millioner forsyninger med ammunisjon.

25 000 hjelmer og skuddsikre vester.

Og lista bare fortsetter.

Krever tøffere Biden

Biden er mer populær på hjemmebane enn sist han var i Europa.

Men selv om han flere ganger den siste uka har kalt sin russiske kollega en krigsforbryter, mener mange amerikanske politikere at han er for forsiktig.

Senatorer fra det republikanske partiet mener Biden må ha en klar strategi dersom Putin for eksempel ta i bruk kjemiske våpen i Ukraina. Foto: Drew Angerer / AFP

–Putin eier Biden. Han er redd for å gjøre Biden sint, sa den republikanske senatoren Lindsay Graham til Fox News på mandag. Han mener USA må sørge for at Ukraina får de polske jagerflyene.

Andre spør hvor langt USA vil la Putin gå.

Hva gjør USA hvis Putin bruker kjemiske våpen i Ukraina?

Den samme Graham mener Biden må true Putin med å innføre en flyforbudssone dersom Russland tar i bruk slike våpen.

Historisk diplomati

President Biden får også kritikk for ikke å ha klart å gjøre mer for å forhindre at Putin faktisk beordret invasjonen i Ukraina.

USA delte etterretningen de kunne dele med europeiske og andre land om at russiske tropper var farlig nær Ukraina. Amerikanerne har selv sagt at dette var en bevisst og ny strategi. USA ønsket å varsle Nato og Europa om hva som kunne være i ferd med å skje. Biden-administrasjonen ville også forsøke å avskrekke Putin fra å angripe. Men de mislyktes altså med det.

En ting som har skjedd etterpå er imidlertid både vellykket og historisk:

Nato er mer samlet enn på svært lenge. Det vil stå i fokus på det ekstraordinære toppmøtet på torsdag.

Det er bare et drøyt år siden Nato måtte forholde seg til en amerikanske president som truet med å melde USA ut. Donald Trump ville trolig ha forsøkt seg på en utmelding om han hadde blitt gjenvalgt.

Nå fått Nato tilført store ressurser, og til og med Tyskland ruster opp. Mange eksperter har pekt på at Putin ikke hadde ventet at dette ville skje, og at det er en grunn til at det krigen hans i Ukraina ikke gå som planlagt.

Joe Biden på vei inn presidentflyet med kurs for Brussel. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Hva mer kan Nato gjøre?

Det forsvarsalliansen skal diskutere mens Biden er på besøk er hvordan den kan hjelpe Ukraina med våpen, samtidig som den styrker forsvaret av medlemslandene i øst. Biden reiser til Polen etter det ekstraordinære toppmøtet i Brussel torsdag.

Å holde hodet kaldt fortsatt viktig for både Biden og Nato.

For Biden vil fortsette å gjøre alt for å unngå at USA havner i en atomkonfrontasjon med Russland.

Republikanernes senator Ben Sasse er en av mange politikere som har stemt for våpenhjelp til Ukraina de siste ukene. Foto: Tasos Katopodis / AP

Væpnet til tennene

Dermed må ukrainske styrker selv sloss mot russerne. Riktignok væpnet til tennene med amerikanske våpen.

Er det noen som tjener på denne krigen, er det våpenindustrien her i USA.

For en ting er amerikanske politikere enige om: Å sende flest mulig våpen til Ukraina.

Den republikanske senatoren Ben Sasse sa det slik i forrige uke:

– Hvis det kan skyte, så sender vi det!