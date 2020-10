Derfor stemmer hun på Joe Biden: – Flaut å være fra USA

– For å være ærlig så liker jeg ingen av kandidatene, men siden et flerpartisystem ikke fungerer, så stemmer jeg på Biden, sier Reece til NRK.

Hun driver kaffebar i byen Rocky Mount med drøyt 50.000 innbyggere i den viktige vippestaten Nord-Carolina. En stat Donald Trump vant med under fire prosentpoeng over Hillary Clinton i 2016.

Selv var hun en av dem som valgte å stemme på en tredjepartikandidat, Jill Stein fra USAs grønne parti, men i dag mener 22-åringen at det var en feil.

Etter valget i 2016 spurte mange seg om det var stemmene på tredjepartikandidatene som ga Trump seieren. Nasjonalt fikk andre kandidater enn Clinton og Trump rundt 5 prosent av stemmene.

TRUMP VANT I 2016: Trump fikk 49,8 prosent av stemmene i Nord-Carolina i 2016, mens Hillary Clinton fikk 46,2 prosent. Foto: Evan Vucci / AP

I viktige vippestater som Pennsylvania og Wisconsin, fikk tredjepartikandidater henholdsvis 4 og 6 prosents oppslutning – nok til å endre utfallet. Her i Nord-Carolina stemte 4 prosent på andre kandidater enn den republikanske og den demokratiske.

Hannah Reece sier at hun er flau over å være amerikaner fordi Donald Trump er president.

– Absolutt. Jeg er flau over hvordan han håndterer saker. Jeg tror verden ser på USA og amerikanere som dumme og ignorante, og spør seg hva i all verden det er vi driver med.

– Kvinners rettigheter er viktig

Nå er det demokratenes presidentkandidat Joe Biden som leder på meningsmålingene med noen få prosentpoeng i sørstaten.

Reece forteller at når hun skal stemme 3. november, er kvinners rettigheter, Black Lives Matter-bevegelsens kamp mot rasisme og LGBTQIA+-rettigheter viktige saker for henne.

– Jeg føler at Trump er veldig kvinnefiendtlig og rasistisk, og at han ikke bryr seg om dem, sier hun.

– Jeg vil at alle skal bli behandlet likt og bli tatt vare på. Kvinner skal ha prevensjonsrettigheter og muligheter for helsehjelp, sier Reece, og understreker at det ikke bare handler om abort, men også for eksempel kreftscreening.

– Hvis du ikke har råd til å oppsøke et dyrt sted som tilbyr dette, så må du likevel kunne få hjelp, mener hun.

Hannah Reece har altså landet på at Joe Biden er kandidaten hun støtter denne gangen. Men det var ikke et enkelt valg.

LEDER: Ifølge meningsmålinger har Joe Biden støtte blant 49,3 prosent av velgerne i Nord-Carolina, mens Donald Trump akkurat nå ligger på 46,2. Foto: Jim Watson / AFP

Vil ha bønn tilbake i skolen

I hennes valgdistrikt stemte 50,5 prosent på Donald Trump i 2016. Hillary Clinton fikk 46,7 prosent av stemmene, mens tredjepartikandidaten Gary Johnson fra Det libertarianske partiet fikk 2,8 prosent.

– Det er svært delt her, det er det virkelig. Du har folk som er veldig konservative, folk som er i midten og folk som er veldig liberale. Det er et blandet samfunn, og det er en god ting, sier Reece.

Det er en rolig formiddag i kaffebaren hun driver. Nå når de har åpnet for inneservering igjen, har hun imidlertid troa på at kundene skal komme tilbake. En av dem som allerede er på plass, er stamkunde Christopher Hernandez (20), som har latinamerikansk bakgrunn.

– Min stemme går til Donald Trump, sier Hernandez, som skal stemme for første gang i år.

– Hvorfor?

– Jeg er religiøs, jeg setter bibelen og Gud høyt. Jeg håper at Trump kan få bønn tilbake i skolen.

MED BIBELEN: President Donald Trump holder opp en bibel foran St. John's Church Washington DC i sommer. Foto: Patrick Semansky / AP

For Hernandez handler det om å «keep america great», et utsagn man hører hyppig i delstaten som ligger øst i det amerikanske bibelbeltet.

– Føler du at president Trump er en religiøs person?

– Ja, jeg føler at han er mer åpen, sier han, og forklarer at han tror mange fargede stemmer på Trump av den grunn.

Redd for å snakke om politikk

Baristaen og kunden står lenge og snakker sammen, de har åpenbart en god tone, på tross av ulikt politisk ståsted. Men Reece forklarer at det ikke alltid er enkelt å bo i en delstat der splittelsen er så dyp som her.

– Det er folk som er modne nok til å legge politikk til side og respektere andre menneskers meninger. Også er det dem som går på nett og er veldig umodne og vil krangle. Det kommer an på personen, sier hun.

– Av og til føler jeg at jeg ikke kan snakke om politikk, for her i sørstatene kan det være veldig kontroversielt.

Ifølge Reece ble en bekjent av henne nylig hengt ut fordi hun stemmer på Biden.

– Det var folk som baksnakket henne på nett på grunn av valget hennes. Alle har rett til å ha egne meninger, og slippe å bli angrepet på grunn av dem, sier hun.

Selv ser Reece an situasjonen før hun snakker om politikk.

– Hvis jeg føler at jeg kan og at det ikke kan bli voldelig, så gjør jeg det. Jeg prøver etter beste evne å heve stemmen når jeg kan.