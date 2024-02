President Biden refset republikanerne i Representantenes hus da han kommenterte Aleksej Navalnyjs død fredag.

Få timer etter at nyheten fra Russland ble kunngjort, tok Kongressen to uker ferie, uten å vedta en ny våpenbevilgning til Ukraina.

– To uker ferie. Hva tenker de på? Herregud!

Biden løftet oppgitt armene i været bak talerstolen i Det hvite hus og fortsatte uten manus.

USAs president kommenterer dødsfallet til Aleksej Navalnyj. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– Dette styrker panikken ..., mumlet han, før han modererte seg.

– Ja, ikke panikken kanskje, men i alle fall bekymringen om at USA ikke lenger er en alliert en kan stole på.

Men panikken er kanskje i ferd med å bre seg i Det hvite hus. For Biden har ikke mer penger til våpen til Ukraina. Og det vet Putin veldig godt.

Vil vente en måned

Senatorene på Capitol Hill var oppe hele natt til tirsdag for å vedta sin støttepakke på 95 milliarder dollar til Ukraina, Israel og Taiwan før de tok vinterferie. Enigheten var tverrpolitisk. 70 stemte for og bare 29 stemte imot.

Men Biden får ikke pengene før Representantenes hus har vedtatt sin versjon av pakken.

Og lederen der, Mike Johnson, virker ikke stressa.

For Trump-vennen mener det ikke haster. Han sier han vil diskutere saken på en partikonferanse om én måned.

Republikanernes leder for Representantenes hus, Mike Johnson. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Johnson avviste først en Ukraina-pakke som inkluderte tiltak for å begrense innvandringskaoset på grensa mot Mexico selv om han lenge hadde stilt krav om dette.

I flere måneder har politikerne i Kongressen forhandlet om Ukraina og grensebevilgninger.

Mange republikanere, spesielt i Senatet, har forsøkt å overbevise partikolleger i om at det ville være livsfarlig for USA å droppe Ukraina-støtten.

Trump tjener på kaos

Men det er en annen som ser ut til å ha overbevist flest i Representantenes hus.

Donald Trump ønsker verken at hjelp til Ukraina eller en avtale om grensesikkerhet skal bli vedtatt.

Trump har stått fast på at han ikke ønsker ny støttepakke for Ukraina. Foto: SAM WOLFE / Reuters

Innvandringskaos er en av hans viktigste valgkampsaker. Og i hele valgkampen har han blankt avvist mer hjelp til Ukraina.

Trump var også taus om Navalnyjs død fredag.

For en uke siden langet han ut mot Nato-medlemmer som ikke betaler minst 2 prosent av BNP til forsvarsalliansen, og oppfordret Russland til å gjøre «hva i helvete de vil» med slike. Det vakte kraftige og forskremte reaksjoner.

Noen republikanere har kritisert Trump. Andre, som senator Marco Rubio som var presidentkandidat i 2016, har bare sagt at folk må bli vant til at Trump ikke snakker som en vanlig politiker.

Nei til Ukraina-hjelp, ja til Putin

Men USA taler med to tunger i forholdet til Russland og Ukraina nå.

Mens Biden-administrasjonen, og republikanske politikere som presidentkandidat Nikki Haley, understreker hvor farlig det vil være for USA å svikte Ukraina militært, er MAGA-fløyen i det republikanske partiet negative til mer våpenhjelp og positive til Putins Russland.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov / AP

Ukraina-støtten er en god valgkampsak. En stor meningsmåling utført av Pew Research før jul før jul viser at langt flere republikanske og uavhengige velgere mener USA gir for mye støtte til Ukraina enn dem som mener at støtten er passe stor.

Putin-støtten er slett ikke like bred i USA, men den økte i det republikanske partiet etter at Trump ble president, selv om den falt igjen etter at Russland angrep Ukraina.

Heller Putin enn woke

Det begynte med at Donald Trump kalte Putin sterk, smart og genierklært i valgkampen i 2016, og fortsatte med den politiserte etterforskningen av Russlands innblanding i den valgkampen.

Flere innflytelsesrike figurer i republikanske kretser har fortsatt å rose Russlands leder.

Den konservative journalisten og tidligere Fox News-programlederen Tucker Carlson intervjuer Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov / AP

I forrige uke intervjuet tidligere Fox-programleder Tucker Carlson Vladimir Putin i nesten to timer. Han er en viktig stemme i MAGA-universet som kontrollerer det republikanske partiet.

Carlson har hevdet at amerikansk liberalisme utgjør en større trussel mot USA enn Vladimir Putin.

I 2022 oppfordret han Fox-seerne sine til følgende selvransakelse:

– Spør deg selv: Hvorfor hater jeg egentlig Putin? Har Putin noen gang kalt meg rasist?

Tucker mente amerikanere burde snu seg mot venstresida og det demokratiske etablissementet i sitt eget land i stedet for mot Putins Russland.

Han la til at i valget mellom Ukraina og Russland bør USA trolig ta Russlands side.

Slik retorikk har hatt innflytelse på mange av kongresspolitikerne som nå skal avgjøre Ukrainas videre skjebne.