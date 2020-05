Derfor kommer «Obamagate» nå

«OBAMAGATE» kaller den amerikanske presidenten Donald Trump det på Twitter. Med store bokstaver.

Utsagnet kommer samtidig som over 87.000 amerikanere er døde av covid-19 og den amerikanske økonomien ligger i grus. Nå vil presidenten rette fokus mot noe annet, nemlig sin tidligere politiske motstander.

I løpet av én dag, på den amerikanske morsdagen 10. mai, kom Trump med over 120 twittermeldinger, blant annet om «Obamagate», til sine 80 millioner følgere.

Men hva mener han egentlig med det?

«Politisk forbrytelse»

«Dette er den største politiske forbrytelsen i amerikansk historie», skriver Trump. Han mener Barack Obama brukte de siste ukene av sitt presidentskap til å sabotere for Trumps påtroppende regjering.

Trump mener Obama, sammen med deler av statsapparatet og USAs etterretning, kom med falske påstander om at Trump samarbeidet med Russland for å vinne presidentvalget i 2016. Et slikt samarbeid med en utenlandsk stat er ulovlig i henhold til amerikansk lov. Påstandene skal dermed ha blitt brukt som unnskyldning til å avlytte Trumps medarbeidere.

Trump viser blant annet til en artikkel skrevet av en konservativ skribent, som hevder at tidligere FBI-direktør James Comey, etter et møte i januar 2017 – like før Trump ble innsatt som president – bestemte seg for å være lojal til demokraten Obama. Og at han tilbakeholdt informasjon fra Trump.

Trump la ikke fram ytterligere bevis for anklagene sine.

Har ikke funnet bevis

USAs etterretning har påvist tett kontakt mellom 17 av Donald Trumps støttespillere og Russland under valgkampen i 2016, men har ikke funnet bevis for noen sammensvergelse.

Russland-saken har preget Trumps presidentskap og han har ved flere anledninger kalt etterforskningen ledet av Robert Mueller for en heksejakt. Trump mener saken ble brukt for å spionere på han og hans nærmeste.

Men det finnes ingen bevis for at Obama har beordret noen avlytting av Trump eller hans medarbeidere. Hverken FBI eller Justisdepartementet, som tidligere har undersøkt saken, har funnet bevis for det.

På spørsmål fra en reporter i Washington Post onsdag, svarer Trump at «Obamagate» har pågått i en lang periode. Når han blir presset på hvilket kriminelt forhold han viser til, svarer presidenten:

– Du vet hva lovbruddet her er. Lovbruddet er veldig tydelig for alle. Alt du trenger å gjøre er å lese avisene. Unntatt din.

Justiskomiteen starter høring

USAs mest populære TV-kanal, konservative Fox News, er blant dem som har viet sendetid til «Obamagate». De viser til at noen av Obamas nærmeste medarbeidere forlangte å få vite identiteten til den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn under overgangsperioden. Det viser en liste som ble offentliggjort onsdag.

Flynn var en viktig kilde i FBIs etterforsking av mulig russisk innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016. Flynn har innrømmet å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland. Tiltalen og den senere rettssaken mot Flynn var en av de mest profilerte sakene som kom ut av arbeidet som ble ledet av spesialetterforsker Mueller og hans team.

I forrige uke erklærte det amerikanske justisdepartementet at de dropper saken mot Flynn.

Leder av justiskomiteen i Senatet, Lindsey Graham, sier han vil gjennomføre en ny høring om Russland-etterforskningen. Han vil også undersøke om Robert Mueller, som ledet FBIs Russland-etterforskning, burde blitt utnevnt. Han mener ikke det er grunn til å be Obama vitne i saken.

Trump under press

