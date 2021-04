Derfor koker det igjen i Nord-Irlands gater

Politiet har arrestert unge helt ned i 12–13 års alderen og siktet dem for opptøyer.

Bildene fra Belfast minner om volden og gateprotestene for over 20 år siden. Fredsavtalen inngått i påsken 1998 er igjen satt under press.

Det som trolig har utløst protestene og sinne denne gang, er brexit og en begravelse.

En buss ble kapret og satt fyr på i Belfast. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Katolikker og protestanter lever fortsatt separat i Belfast. Barna deres går på forskjellige skoler og generasjoner vokser opp uten at de ser hverandre.

Nabolag skilles fysisk med bølgeblikkgjerder eller fire meter høye murer. Irske nasjonalister og britiske unionister holdes fra hverandre.

Bråket skjer langs disse murene, som kalles «fredsmurer».

Brannbomber og fyrverkeri ved fredsmurene, som skiller katolske og protestantiske nabolag i Nord-Irlands største by. Foto: Peter Morrison / AP

Opptøyer i nesten en uke

Det er opptøyer i Belfast og flere kvartaler i Derry og grevskapet Antrim.

Uroen startet langfredag. Det er satt fyr på biler. En buss er kapret og satt fyr på. Brannbomber og steiner er kastet mot politiet og gamle fiender.

Politiet har omtalt gateprotestene som den verste uroen i Belfast på flere år.

Nord-Irlands leder, førsteminister Arlene Foster fra unionistparti DUP, fordømmer volden. På sosiale medier skriver hun at ingen brannbombe har gjort annet enn å ødelegge og skape frykt.

Hvorfor er det ny uro i Nord-Irland?

Protestantene i Nord-Irland, unionistene, mener de er blitt sviktet av Storbritannia.

Nord-Irland er i en særstilling etter britenes utmeldelse av EU. De som bor i Nord-Irland, er fortsatt en del av tollunionen og EUs indre marked.

Noe av raseriet i gatene skyldes tollkontrollen på varer, som startet i januar.

De som er lojale mot britisk styre, frykter for Nord-Irlands status etter Brexit.

Rundt 2000 irer anklages for å ha brutt koronareglene da de fulgte Bobby Storey til graven i juni i fjor. Flere prominente politikere deltok. Foto: Liam McBurney / Pa Photos

Også strenge, langvarige koronatiltak har fyrt opp folk.

Det har provosert protestanter at flere tusen katolikker brøt reglene og fulgte en kjent irsk nasjonalist til graven i fjor sommer.

I gravfølget var fremtredende politikere i det politiske partiet Sinn Féin, som tidligere støttet IRAs væpnede kamp.

Forrige uke valgte anklagerne å henlegge saken mot politikerne, som ble beskyldt for å bryte smittevernreglene.

Det nordirske parlamentet, Stormont, har valgt å gi Sinn Fein-politikerne en offentlig skrape, skriver The Guardian.

Nå kaster folk på begge sider steiner og brannbomber mot hverandre igjen.

Over 50 politifolk er såret i opptøyene i Belfast de siste dagene. Foto: PAUL FAITH / AFP

Hvem deltar i uroen?

Det har vært mindre grupper på mellom 20 og 40 mennesker som har stått bak brannbombene og steinkastingen.

I kveld har rundt 100 ungdommer gått fram til en politisperring. Et titalls kastet steiner og forsvant da opprørspolitiet kom med vannkanoner.

Opprørspolitiet har brukt vannkanoner og gummikuler mot dem som kaster steiner i et katolsk nabolag i Belfast. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Flere unge, helt ned i 12-årsalderen, har blitt stanset av politiet. Når unge er i gatene, øker frykten for at andre grupper trekker i trådene og planlegger opptøyene.

Politikere i Nord-Irland, Irland og Storbritannia er i krisemøter for å forsøke å dempe spenningen.

Bekymring og fordømmelser

Uroen fortsetter til tross for uttalelsen fra den nordirske selvstyreregjeringen.

– Ødeleggelse, vold og voldstrusler er totalt uakseptabelt og uforsvarlig, uavhengig av hva slags bekymringer som finnes i samfunnene, heter det fra regjeringen, som består av unionister, nasjonalister og sentrumspartier.

I dag kunne folk gå forbi en utbrent buss. Foto: Peter Morrison / AP

Det haster med å slukke gnisten fordi om en måneds tid er det en ny markering som kan skape uro mellom folkegruppene i Nord-Irland.

3. mai skal britene markere at det er 100 år siden Nord-Irland ble opprettet.