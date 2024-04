62 milliarder dollar til Ukraina, 26 milliarder dollar til Israel og 9 milliarder dollar til Taiwan.

Det er de tre bevilgningene Representantenes hus trolig skal stemme over lørdag,

Republikanernes kongressleder Mike Johnson har bestemt seg for at han ikke kan vente lenger, til tross for intens motstand mot å gi mer våpen til Ukraina i deler av hans eget parti.

–Jeg har et historisk lite flertall og trengte et par demokrater, sa Mike Johnson da han kom ut av kongressalen fredag ettermiddag.

Republikanernes kongressleder Mike Johnson Foto: AP

Da hadde 165 demokrater og bare 151 av hans egne republikanere sørget for at forslagene til våpenhjelp og bistand til Ukraina, Israel og Taiwan går videre til plenumsavstemning.

Mange republikanere mener deres egen leder har sviktet dem.

Hvorfor er han plutselig villig til å risikere jobben sin for å støtte krigene i Ukraina og Midtøsten?

Fastlåst i månedsvis

I flere måneder har den viktige våpenstøtten til krigen i Ukraina sittet fast i kongressen og skapt stor uro i både Ukraina og Europa.

Mens senatet vedtok å bevilge milliardene allerede før jul, har det republikanske flertallet i Representantenes hus vært ute av stand til å fatte et vedtak.

Først krevde de økt sikkerhet på grensa for å gå med på å gi mer våpen til krigen i Ukraina. Og de fikk president Biden med på en avtale om grensa.

Men denne planen falt sammen etter at Donald Trump tok direkte kontakt med flere på høyresida i det republikanske partiet. Han ønsket ikke en løsning på innvandringskrisa før valget.

Siden har det vært stor uro for at USA ikke lenger vil støtte krigen. Andre Nato-land har jobbet på spreng for å forsøke å bidra med mer til Ukraina. Men det er umulig for Europa å erstatte det store og avgjørende bidraget fra USA.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger den siste tiden gått hardt ut og bedt verden om støtte til mer luftvern. De siste ukene har Russland gjennomført en rekke angrep mot viktig infrastruktur i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et besøk ved fronten i Donetsk-regionen på fredag. Foto: Det ukrainske presidentkontoret / AFP

Fra Biden-refs til samarbeid

Mike Johnson og den sprikende partigruppa hans har lenge fått har kritikk fra president Biden for ikke å komme til enighet om den kritiske våpenstøtten.

Men noe har endret seg de seneste ukene. Da kongresspolitikerne kom tilbake fra en lengre ferie denne uka, hadde Mike Johnson tatt grep. I løpet av en liten uke har han delt opp bevilgningspakka i fire ulike lovforslag og ledet dem gjennom Representantenes hus slik at de er klare til en endelig avstemning lørdag.

Johnson ha hatt tett kontakt med president Biden den siste tida og blitt brifet om situasjonen på bakken i Ukraina, ifølge flere amerikanske medier.

Og selv om det er kan koste ham jobben, har republikaneren altså bestemt seg for å samarbeide med demokratene for å få krigspakkene igjennom.

« Churchill-øyeblikk »

Hva er det som har forandret seg?

Noen demokrater hevder at Johnson rett og slett har gitt etter fordi han vet at bare opposisjonspartiet kan hjelpe ham.

Johnson har et svært lite flertall i kongressen. Helt siden han overtok formannsklubba for snart seks måneder siden, har han kjempet mot høyrefløyen i partiet.

Den demokratiske kongressrepresentanten Jared Moskowitz beskriver situasjonen slik:

–Dette er et Churchill-øyeblikk for oss. Hvis vi ikke klarer å vedta dette, blir Russland, Kina og Iran sterkere. Vi må samarbeide, sa han til CNN i går.

Vil sparke sin leder

Flere i den republikanske partigruppa er rasende på Johnson.

Marjorie Taylor Greene er en av politikerne som truer med å holde en avstemning for å kaste ham.

Det var det som skjedde med Johnson forgjenger Kevin McCarthy da han samarbeidet med demokrater for å få vedtatt et budsjett.

Greene har allerede varslet om at hun ønsker å sette i gang en prosess for å få Johnson fjernet. Men så langt har hun ikke sagt når en eventuell avstemning kan finne sted.

Demokratene kan imidlertid velge å redde Mike Johnson slik at Representantenes hus ikke blir stående uten en leder igjen.

Tilliten til kongresspolitikerne er svært lav i det amerikanske folket. og noen mener det er viktig at de viser at de kan samarbeide over partigrensene og få ting vedtatt.

Donald Trump er ikke lenger like tydelig i sin støtte til den rabulistiske høyrefløyen i partiet i spørsmålet om støtte til Ukraina. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Har Trump snudd?

Donald Trump har vært nokså opptatt siden kongressen kom tilbake fra ferie på tirsdag.

Han tilbringer dagene i en rettssal i New York og har kanskje ikke tid til å kommunisere like tett med republikanske kolleger som han pleier.

Men noen hevder Trump kan være del av grunnen til at Johnson kanskje lykkes i dag.

Trump er ikke lenger like tydelig i sin støtte til den rabulistiske høyrefløyen i partiet i spørsmålet om støtte til Ukraina.

Fredag sa Mike Johnson at han har Donald Trumps støtte.

Det neste døgnet kan vi få vite om det stemmer. For lørdag samles etter planen Representantenes hus til det som kan bli en avgjørende dag for Ukraina og Europa.

Mike Johnson sier han er mer opptatt av å gjøre det rette enn å beholde jobben sin.

