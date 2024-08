Verden holdt pusten. Og fortsatte å holde pusten. Nå spør mange seg hvor Irans varslede hevnangrep på Israel ble av.

Det har gått nesten én måned siden Hamas politiske leder Ismail Haniyeh ble drept mens han var på besøk i Irans hovedstad.

De israelske myndighetene har ikke offisielt tatt på seg skylden, men Iran og Hamas mener at de står bak.

I flere land har det vært demonstrasjoner mot drapet på Ismail Haniyeh. Her i Beirut, Libanon 2. august. Foto: Emilie Madi / Reuters

– Vi anser det en plikt å hevne ham, sa landets øverste leder Ayatolla Ali Khamenei kort tid etter angrepet.

Men foreløpig har ingenting skjedd.

NRK har snakket med tre eksperter om hvorfor det kan være, og hva slags svar man kan forvente – hvis det i det hele tatt kommer.

– Risikerer å tape uansett

Jo Jakobsen forsker på internasjonal sikkerhet ved NTNU. Han mener at drapet på Haniyeh har gitt Irans ledere «en hodepine».

Jo Jakobsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

På en side har de lovet å slå tilbake. På den andre mangler de etterretningsnettverket som trengs for å utføre et tilsvarende motangrep, sier han til NRK.

– Iran risikerer å tape uansett hva det gjør, eller ikke gjør. Så jeg tror vi kan forvente, ut ifra indikasjonene fra Iran og Hizbollah som også har mistet en militær leder, at det ikke skjer noe nå.

Jakobsen mener nemlig at Israel er sterkere militært enn Iran, og i tillegg har vist seg villige til å gjøre større skade.

– Et hardt motsvar vil øke sannsynligheten for en større krig, som Iran ikke er forberedt på. Israel vil ha de beste kortene på hånden hvis det blir en storkrig.

Khameneis harde retorikk blir trolig ikke fulgt opp med tilsvarende handling, mener Jakobsen. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader / Reuters

Jakobsen mener at Iran og den Iran-støttede Hizbollah-militsen aktivt prøver å unngå en eskalering, til tross for de pågående kampene.

– Hizbollah har 100.000 raketter som kan nå hele Israel, men de bruker dem ikke, fordi Israel sitt motsvar sannsynligvis ville blitt en invasjon av Libanon.

Harde kamper i helgen

Israel har innrømmet å ha stått bak luftangrepet som drepte en av Hizbollahs leder, Fuad Shukr, i Beirut i Libanon. Dette skjedde dagen før drapet på Haniyeh.

I helgen bombet Israel Hizbollah-posisjoner i Sør-Libanon, mens Hizbollah skjøt flere hundre raketter og droner mot Israel. Dette regnes som en reaksjon på Shukr-drapet.

Rød himmel over Libanon i helgen. Israel angrep mål i Libanon natt til søndag i det de kalte selvforsvar mot planlagte angrep fra Hizbollah. Foto: Aziz Taher / Reuters

Men da støvet hadde lagt seg, erklærte begge sider seier og signaliserte at kampene var over for denne gang.

Waage er professor ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er en stor menneskeskare både i Iran og i Midtøsten som blir sintere for hver dag krigen på Gazastripen pågår, og ønsker at noen skal ta et oppgjør med Israel.

Det sier Hilde Henriksen Waage, som forsker på konflikten i Midtøsten.

– Det vi ser er at Hizbollah og Iran har press på seg til å gjøre noe, men fortsatt viser stor tilbakeholdenhet.

– Noen som snakker sammen i kulissene

Irans beslutning har mye med USA å gjøre, mener Midtøsten-historiker Eirik Kvindesland.

USA er Israels viktigste alliert, og legger stadig press landet for å få på plass en våpenhvile.

Kvindesland er tilknyttet Universitet i Oxford og forsker blant annet på Israel-Palestina-konflikten og Iran. Foto: University of Oxford

I midten av august sa også iranske myndighetskilder til nyhetsbyrået Reuters at Iran ville avstå fra et angrep hvis en våpenhvileavtale i Gaza kom på plass.

– Det var veldig godt koordinert med den runden med våpenhvileforhandlinger som var akkurat da, sier Kvindesland.

Han legger til at dette også var i amerikanernes interesser.

– Her kan det tyde på at det er noen som snakker sammen i kulissene og prøver å trekke i samme retning.

Ødeleggelsene i Gaza er enorme, og flere enn 40.000 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden krigen startet i fjor. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

Peker på USA og atomavtale

I tillegg tror Kvindesland at Iran ønsker å få plass en ny atomavtale. Den gamle avtalen kollapset da USA trakk seg fra den i 2018 og innførte sanksjoner mot Iran.

Da Ismail Haniyeh ble drept, var han i Teheran for å delta på innsettelsen til landets nye president, Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian kalles både moderat og reformvennlig, selv om det er omdiskutert i hvor stor grad dette stemmer.

Irans nyutnevnte president Masoud Pezeshkian talte i nasjonalforsamlingen 21. august. Pezeshkian kalles relativt moderat og reformvennlig. Foto: Vahid Salemi / AP

Mye tyder på at Irans øverste leder, Ayatolla Khamenei, ønsker mer diplomatisk dialog med Vesten, ifølge Kvindesland.

– Hvis Iran hadde gjennomført et stort angrep på Israel nå så ville hele den diplomatiske agendaen der gå ut vinduet.

– Jeg tror litt av Irans poeng er å holde døren åpen for at det kan komme et angrep, men ikke nødvendigvis gjennomføre det.

Dette spillekortet er sterkest, mener han, så lenge det ikke blir brukt.

