Derfor er slukningsarbeidet så krevende

Brannen i Notre-Dame er komplisert for brannvesenet å slukke. Hovedårsaken er at den store gotiske katedralen har en tung tømmerkonstruksjon med stort volum.

– Høyt, stort volum gjør at slukkingen er vanskelig. Spiret har jo falt ned, taket kollapser og brannvesenet tørr jo ikke sende brannmenn inn i den bygningen nå. Så slukkingen vil jo foregå fra utsiden og da vil også effekten bli mye bedre, sier brigadesjef i Oslo Brann- og redningsetat Tor Arne Elverum.

Brannen startet rett før klokken 19.00 og en stor evakuering ble raskt iverksatt.

Rundt 400 brannmannskap er på stedet for å bistå i slukningsarbeidet, og rett etter klokka 23 sa myndighetene at de hadde håp om å redde hovedkonstruksjonen.

Det franske forsvarsdepartementet sa tidlig at det ikke var mulig å ta i bruk brannfly fordi det å dynke bygningen med vann vil kunne få hele strukturen til å kollapse.

Brann I Notre-Dame-katedralen Du trenger javascript for å se video. Brann I Notre-Dame-katedralen

Elverum forteller at brannpersonalet på stedet forsøker å komme til der brenner, men fra utsiden.

– Jeg har ikke sett bilder, men fra mitt ståsted ville vi satt opp vannkanoner for å forsøke å slippe inn der vi kan. Jeg ville jo ikke sendt folk inn, men kanskje i sidebygningene. Kanskje de kan forsøke å redde verdier ut derfra, for det er jo mye kunst. Noen plasser kan det være trygt å gå inn, andre steder ikke, sier Tor Arne Elverum til NRK.

Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen Du trenger javascript for å se video. Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen

Han understreker at det er vanskelig for han og si hvordan brannen sprer seg. Men han selv vært i Notre-Dame og vet hvor høyt det er under taket.

– Når røyken først sprer seg, så sprer brannen seg også, avslutter Tor Arne Elverum.

Høyden i katedralen gjør det vanskelig for brannmenn å nå taket med vann, de når ikke høyt nok opp. Vannslangene er i tillegg tunge og holde.

Brannvesenet i Paris utelukker ikke at brannen kan ha oppstått i forbindelse med pågående restaureringer av katedralen.

Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen og Ellen Ulriksen

Restaurering

Arkitekt og arkitekturprofessor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sier at slike ulykker kan skje under restaurering. Selv om man ikke fastslå at det har noe med brannårsaken å gjøre i dette tilfellet.

Tretaket i Notre-Dame, tårnet på toppen og midtspiret har blitt slukt av flammene.

– Det eneste som man virkelig håper er at hvelvet beholdes. For hvelvet under er jo kirkens rom, selve kirkens tak, sier Thomas Thiis-Evensen til NRK.

Arkitekt Thomas Thiis-Evensen kaller brannen i Notre-Dame for en europeisk tragedie. Foto: NRK

Glassmalerier

Katedralen er full av symbolikk og har søyler med gotisk konstruksjon som veggene mellom søylene er utsmykket med glassmalerier.

– Det er det som er bakgrunnen for disse fantastiske glassmaleriene, og antageligvis er vel de tapt nå. De er festet, komponert og limt sammen med bly og det trenger ikke så stor oppvarming før de faller sammen. Det er i seg selv en forferdelig tragedie, sier Thiis-Evensen.

Et av glassmaleriene i Notre-Dame Foto: Remy De La Mauviniere / AP

Optimisme

Han legger til at man er nødt til å være litt optimistisk.

– En bygning er alltid i en prosess gjennom århundrene.

Nidarosdomen er for eksempel restaurer etter de antikvariske prinsippene som er beskrevet av den franske arkitekten Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, han hadde også store restaureringsarbeider også i Notre-Dame.

– Jeg går ut ifra at det nå allerede sitter arkitekter, kunsthistorikerne og ansvarlige myndighetene og planlegger en restaurering, sier Thiis-Evensen.

Han mener at dersom taket faller ned, forsvinner hele kirkens rom.

– Det viktigste er faktisk det såkalt gotiske hellige rom, hvis hvelvet faller ned så blir kirken lukket i tiår fremover.

Følger med

Frankrikes president Emmanuel Macron følger med på brannen i Notre-Dame.

Frankrikes president Emmanuel Macron ser den kraftige brannen i Notre-dame-katedralen. Du trenger javascript for å se video. Frankrikes president Emmanuel Macron ser den kraftige brannen i Notre-dame-katedralen.

Store folkemengder i Paris stoppet helt opp i gatene i Paris da Notre-Dame begynte å brenne. FOTO: REUTERS Du trenger javascript for å se video. Store folkemengder i Paris stoppet helt opp i gatene i Paris da Notre-Dame begynte å brenne. FOTO: REUTERS

