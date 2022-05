For to generasjoner amerikanske kvinner har selvbestemt abort vært en grunnlovsfestet rettighet.

Høyesterettsdommen Roe mot Wade slo i 1973 fast at grunnloven beskytter kvinners rett til å velge å ta abort uten utilbørlig innblanding fra myndighetene. I 1992 behandlet Høyesterett en annen sak som lot denne abortdommen bli stående: Planned Parenthood mot Casey.

Nå tyder mye på at 2022 blir et svært historisk år i Høyesterett. I juni skal USAs øverste domstol behandle en lov fra delstaten Mississippi som forbyr abort etter 15. uke i svangerskapet.

Det lekkede utkastet til uttalelse om loven, som Politico har fått tak i, gir inntrykk av at de ni dommerne allerede har bestemt seg for hvor de står. På vegne av et flertall på fem skriver høyesterettsdommer Sam Alito:

«Vi mener at Roe og Casey må bli opphevet. Det står ingenting om abort i grunnloven. Og ingen slik rettighet er implisitt beskyttet av den. Det er på tide å etterleve grunnloven og gi abortsaken tilbake til folkets valgte representanter.»

En politisk bombe

Dette er en bombe av en lekkasje fra USAs høyeste og livstidsutnevnte dommere. Aldri før har et utkast til høyesterettsuttalelse blitt lekket på den måten. Feberhete spekulasjoner om hvem synderen kan være raser allerede.

Bomben er så stor fordi abortsaken er dramatisk og splittende. Lekkasjen kan få vidtrekkende politiske konsekvenser. I generasjoner har abortsaken mobilisert kristne velgere på høyresida, men samtidig er det slik at 6 av 10 amerikanere støtter dagens abortlov.

Selv den konservative CNN-kommentatoren S. E. Cupp var sjokkert da hun ble intervjuet av TV-selskapet tirsdag morgen:

– Jeg er for å beskytte det ufødte liv, men jeg har aldri bodd i et land der abort ikke er lov, sa hun.

Kaller høyesterettsdommere ekstremister

Demokratenes ledere bruker svært sterke ord for å beskrive USA vanligvis høyt respekterte dommere.

– Sjokkerende ekstremistoppførsel fra Høyesterett, skriver kongressleder Nancy Pelosi i en pressemelding.

Kongressleder Nancy Pelosi bruker sterke ord om lekkasjen. Foto: Anna Moneymaker / AFP

Amy Klobuchar, som er demokratisk senator, kommer med harde utfall mot den ferskeste dommeren i USAs høyesterett, Amy Coney Barrett.

Klobuchar hevder hun løy til Senatet i godkjenningshøringen sin i 2020, da hun sa at hun mente abortloven fra 1973 ville bli stående.

Velgermagnet

Politiske kommentatorer mener notatet fra Samuel Alito kan ha blitt lekket av noen som ønsker å skade republikanerne. I dag begynner nominasjonsvalgene før kongressvalget til høsten.

Kampen for abort kan få flere kvinner til å bruke stemmeretten.

Ikke minst fordi det kan virke som dommerne ønsker å gi delstatene mer myndighet til selv å vedta strengere abortlover.

Vil ramme fattige kvinner

Det er fattige kvinner i sørstatene og i Midtvesten som vil bli hardest rammet dersom retten til fri abort forsvinner i USA. En rekke delstater i disse regionene har allerede vedtatt strengere lover.

Flere av dem, med Oklahoma og Texas i spissen, ønsker å forby abort allerede fra 6. svangerskapsuke. De som utfører abort, eller hjelper kvinner ved for eksempel å kjøre dem for å få utført inngrepet, kan i flere delstater bli saksøkt og straffet med fengsel og store bøter dersom lovene blir endelig vedtatt.

Dersom Høyesterett faktisk velter den 49 år gamle amerikanske abortloven, står 22 delstater klare med egne lover som de vil vedta så snart som mulig.

Dette er delstater sør og midt i USA. I nordøst og på vestkysten vil fri abort fortsatt være tillatt, selv om Høyesterett annullerer Roe mot Wade.

Det vil fort bli slik at velstående kvinner kan kjøpe de inngrepene de trenger, mens de som ikke har mulighet til å reise til en annen delstat for å ta abort må fullbyrde sine graviditeter.

Dom i juni

Den offisielle abortavgjørelsen fra USAs høyesterett er ventet i juni.

Uttalelsen som er lekket er trolig et første utkast til en dom.

Amy Coney Barrett ble i oktober 2020 medlem av USAs høyesterett. Hun erstattet Ruth Bader Ginsburg og er trolig den avgjørende stemmen for flertallet om å endre abortreglene. Foto: Damian Dovarganes / AP

Blir den stående slik den er skrevet, vil alle de tre høyesterettsdommerne Donald Trump utnevnte, stemme for å fjerne Roe mot Wade: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett.

Det vil også de to konservative dommerne Clarence Thomas og Samuel Alito gjøre.

Steven Breyer, som snart pensjonerer seg og blir etterfulgt av nylig utnevnte Ketanji Brown Jackson, er for å la abortloven bli stående. Det er også Elena Kagan og Sonia Sotomayor, som ble utnevnt av Barack Obama.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts vil trolig stemme med det liberale mindretallet, ifølge notatet.

Etter denne sjokklekkasjen vil en høyesterettsavgjørelse som angriper abortloven slett ikke være noe sjokk. Men den vil få store konsekvenser for kvinners rettigheter i USA og for USAs omdømme når det gjelder kvinners rettigheter.