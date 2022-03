Derfor er Mariupol så viktig for Putin

Selv om Mariupol ikke er så stort på kartet, står byen i veien for Russlands fremrykkinger fra Krim-halvøya til de selverklærte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk ved grensen, slik BBC har skrevet om.

Sikrer korridor fra Krim til Russland

Russland annekterte Krim i 2014 og forsøker nå å danne et belte nordøstover.

– KAMP TIL SISTE MANN: Oberstløytnant Palle Ydstebø sier det virker som ukrainerne vil kjempe til sist mann i Mariupol. Foto: NRK

– Sånn det ser ut nå, kan de russiske styrkene kjøre utenom byen. Så teknisk sett har de kontroll på et område fra Krim til grensen. Russland kontrollerer også kystlinjen. Men små deler av byen holdes av ukrainske styrker, så russiske styrker er utsatt så lenge de er der, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen.

Hvis Russland tar Mariupol, kontrollerer de 80 prosent av Ukrainas kystlinje.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (21.03.2022.)

Ukrainas forsvar har klart å hindre en rask overtagelse av Mariupol. Men Russland bruker nå det som beskrives som en beleiringstaktikk.

De har angrepet Mariupol med artilleri og raketter, og har skadet eller ødelagt over 90 prosent av byen, skriver BBC.

I helgen erkjente det ukrainske forsvarsdepartementet at de var avskåret fra Azovhavet.

VIKTIG HAVN: Kraner i Mariupol havn fotografert 23. februar. Her fraktes vanligvis store mengder hvete og mais. Foto: Sergei Grits / AP

Kveler Ukrainas økonomi

Mariupol har lenge vært en strategisk viktig havn ved Azovhavet, som er en del av Svartehavet.

Det er den største havnen i denne regionen. Her ligger også store jern- og stålverk.

Mariupol er viktig for Ukrainas eksport av stål, kull og mais som går til land i Midtøsten.

Å miste Mariupol vil være et stort slag for det som er igjen av Ukrainas økonomi.

– VIKTIG INTERNT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier det er viktig for Putin å kunne vise til en viktig seier. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er en viktig havneby logistikkmessig. Det betyr at Russland slipper å kjøre alt med lastebiler fra Russland, men når det sørlige Ukraina via havnen, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer på Forsvarets stabsskole.

Selv om havnebyen er viktig strategisk, vil Russland også overta problemene, bemerker han.

– Det er nå et forferdelig sted. Dette området er Russland i ferd med å okkupere. De overtar et ødelagt land. Og vil arve de økonomiske problemene, sier Hågen Karlsen.

BERYKTET: Deler av Azov-brigaden, her fra Kharkiv 11. mars. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Propaganda-mulighet

Her finner vi den beryktede ukrainske Azov-brigaden. Den har navnet fra Azovhavet, som knytter Mariupol til resten av Svartehavet.

Azov-brigaden består blant annet av høyreekstreme og nynazister. Selv om de utgjør en liten del av Ukrainas kampstyrker, har dette vært brukt i Putins propaganda, som en begrunnelse for krigen i Ukraina.

– Hovedmålet for det russiske militæret i Mariupol er å renske ut nasjonalistiske enheter, uttaler den russiske regjeringens talsperson Dmitrij Peskov tirsdag kveld.

Hvis Russland klarer å ta Azov-krigere til fange, kan dette blir brukt i propaganda for å diskreditere Ukraina og dets regjering.

– Jeg tror det viktigste for Russland nå, er å få en propagandaseier; å sikre kontroll over en by som har militær betydning og som er blitt et symbol for begge parter. Den er til og med utnevnt til helteby av Zelenskyj. Russerne trenger å vise fram en stor seier, sier Ydstebø.

KAN STYRKE POSISJONEN: Vladimir Putin er avhengig av å vise til en seier, og kan få det i Mariupol. Her fra en konsert i Moskva 18. mars. Foto: Sergei Guneyev / AP

Styrker kampmoralen

Hvis Russland får kontroll over Mariupol, kan myndighetene vise befolkningen og soldatene at de når sine mål.

Putin ser på Ukrainas kystlinje ved Svartehavet som en del av det han kaller Novorossiya (Nye Russland) – russiske landområder som dateres tilbake til imperiet på 1700-tallet.

For ukrainere vil tapet av Mariupol være et stort slag.

Det blir i så fall den første store byen som faller til russerne etter Kherson, en strategisk mye mindre viktig by.

Et annet aspekt er avskrekking. Mariupol har gjort motstand, men til hvilken pris? Byen ligger stort sett i ruiner.

– Russland kunne ikke gå inn i Mariupol. De kunne ikke kjøre inn med stridsvognene sine, så de la hele byen i grus. Og det er det vi kan vente å se andre steder som virkelig betyr noe for dem, sier den britiske generalen Richard Barrons til BBC.

Byen kan lide samme skjebne som Groznyj og Aleppo, andre steder som Russland har lagt i grus.

– Før eller siden vil byen falle. De russiske styrkene har omringet byen, og Ukraina har ikke mulighet til å få inn forsterkninger eller forsyninger. Men ukrainerne har ikke tenkt å gi seg, og det tar tid å kjempe seg inn i en slik by, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer på Forsvarets stabsskole.

300.000 mennesker er beleiret av russiske styrker.

– Dette blir først og fremst en lidelse for sivilbefolkningen, sier Hågen Karlsen.