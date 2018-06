Derfor er det mangel på CO₂

Problemet oppsto 17. juni. Den dagen meldte Yara at de måtte stoppe produksjonen på grunn av nødvendige reparasjoner.

Det som skjer på Herøya, er at Yara produserer ammoniakk, NH 3 til kunstgjødsel. Under produksjonen av ammoniakk dannes det CO₂. Deler av denne gassen blir fanget opp og levert til firmaet Praxair som har eget utstyr på Herøya.

Det er Praxair som nå melder at de ikke får råstoff, det vil si CO₂, fra sin hovedleverandør, og at de derfor har hatt problemer med å betjene alle sine kunder.

De skriver i en pressemelding at de har i «valgt å prioritere leveranser til kunder som ivaretar liv, helse, dyrevelferd og sikkerhet».

Bryggerier er ikke blant de kundene.

Det Praxair også melder, er at de etter planen skal få inn en skipsleveranse med gass i morgen, og at det bør kunne dekke behovet også for industrielle kunder.

Tar lang tid

Nøyaktig hva som gikk galt med produksjonen, opplyser ikke Yara om.

Fabrikksjefen ved Yara Porsgrunn, Jon Sletten, har nå dratt på ferie, og vil ikke uttale seg om saken i dag.

Fredag i forrige uke snakket han med NRK, da sa han de forventet at produksjonen ville være oppe igjen om to til tre uker.

NRK får i dag ikke svar fra Yara på hva arbeidet innebærer, og hva som fører til tidsbruken.

Sjef for eksternkommunikasjon i Yara, Kristin Nordal, opplyser at de har hatt ett teknisk brudd i produksjonen, og at det er mulig at den vil bli startet igjen i midten av neste måned.

Praxair melder at det mulig at produksjonen vil bli tatt opp igjen om to uker.

– Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i reparasjonsarbeidet, og det er håp om at CO₂-produksjonen kan starte opp 12. juli, selv om det er usikkerhet knyttet til dette, skriver Sigurd Haukeli, administrerende direktør i Praxair Norge i en pressemelding.

På spørsmål om hva arbeidet inkluderer, henviser Praxair bare til pressemeldingen.

Unormalt marked

Det var bransjenettstedet Gasworld som først meldte om den europeiske CO₂-krisen. De skriver at flere forhold har ført til problemene.

Det som skjer i et normalår, er at produsentene av kunstgjødsel tar en pause i april og mai for å foreta vedlikehold. Det er på høsten og om vinteren av behovet for kunstgjødsel er størst.

Det som ikke har vært normalt i det siste, er prisen på ammoniakk. Den har falt kraftig internasjonalt.

Gasworld skriver at flere produsenter av kunstgjødsel har utsatt oppstart av ammoniakk-produksjonen på grunn av den billige importen av kjemikaliet.

Dette kombinert med sviktende produksjon, den varme forsommeren og fotball-VM, har ført til situasjonen vi er i nå.