I november i fjor vant Donald Trump 62 prosent av stemmene i Alabama. Delstatens senator Jeff Sessions var hans første støttespiller i senatet. Trump samlet nesten 30 000 mennesker til folkemøte i byen Mobile i august 2015. Det skulle ha vært en smal sak å fylle den tomme plassen etter Sessions med en republikaner.

Men slik gikk det altså ikke. Og for første gang siden 1992 sender konservative Alabama en demokratisk senator til Washington.

Kontroversielle Roy Moore

Da kontroversielle Roy Moore vant nominasjonsvalget i Alabama, mente mange republikanere at Trump ikke burde stille seg bak ham.

Han hadde blitt suspendert fra sitt dommerembete fordi han nektet å rette seg etter høyesterettsdommen fra Washington om at likekjønnede har rett til å gifte seg.

Deretter ble han altså anklaget for sextrakassering og overgrep mot unge tenåringsjenter.

Men i stedet for å lytte til Republikanere i Washington, lyttet Trump til sin gamle rådgiver Steve Bannon.

Han har sagt at han ønsker å fylle kongressen med kandidater som Moore for å forstyrre det politiske systemet mest mulig. Han har drevet valgkamp i Alabama i månedsvis.

STØTTESPILLEREN: Roy Moore ønsker Steve Bannon velkommen på et valgmøte i Fairhope Alabama 5. desember. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Et symbol på #Metoo

Men Roy Moore og alle kontroversene rundt ham ble en energipille for demokratene.

Da senatsvalget i Alabama ble et symbol på både #Metoo-kampanjen og Trumps uttalte ønske om å skape kaos i Washington, ble mange mobilisert.

Frivillige og penger har strømmet til sørstaten fra hele USA. På demokratenes valgvake i natt møtte jeg frivillige fra New York, fagforeningsledere fra Boston og en velstående aktivist fra Los Angeles som tok med seg penger til Alabama for å hjelpe til.

FEIRER SEIEREN: Aktivisten Richard Greene fra Los Angeles driver kampanjen 279for change som forsøker å mobilisere unge velgere. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

–Det handler om mobilisering. Dersom unge velgere og svarte hadde stemt i like stor grad som eldre, hvite i fjor, hadde Hillary Clinton vunnet 45 av 50 delstater, sier aktivisten Richard Greene.

Han mener demokratenes største problem er at de ikke klarer å mobilisere unge og etniske minoriteter når det ikke er presidentvalg. Og i fjor mislyktes de selv om det var det.

Svarte stemmer betyr noe

STOLTE VELGERE: Devon og James er stolte av at de har stemt og at stemmene deres betydde noe i Alabama. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Svarte stemmer betyr noe, sto det på T-skjortene til mange jeg møtte på valgvaken til demokratene i Birmingham i natt.

Alabama har en rasistisk historie, og valgdeltakelsen til svarte er notorisk lav.

Men i går stemte de i høyere antall enn de pleier. 97 prosent av de svarte kvinnene som stemte i går, gikk for Doug Jones. Han vant i de folkerike byene. og da hjalp det ikke at ganske mange av Roy Moores trofaste støttespillere stilte opp. Svarte stemmer betydde faktisk mye.

Trumps største nederlag

Nattens nederlag er det største i valgsammenheng så langt for Trump. Det kommer i kjølvannet av tapet i november da demokratene vant guvernørvalg og valg til delstatsforsamlingene i mange delstater.

Det blir interessant å følge med på hvem presidenten som hater å tape vil legge skylda på i dagene framover.

Demokratene har på sin side grunn til å være mer selvsikre enn på lenge foran mellomvalget til neste år.

Kan de vinne et senatsvalg i Alabama, er kanskje det meste mulig.

Republikanerne har nå bare én senator mer enn dem.

Neste år er 25 av 33 senatorer på valg demokrater, og det blir tøft for partiet bare å holde på dem de har. Men stemningen i folket virker klar, og det er vanlig at en sittende administrasjon taper i sitt første mellomvalg.

RIDENDE PÅ HEST: Roy Moore kom til valglokalet ridende på hest. Foto: Brynn Anderson / AP

Velgerne setter grenser

Velgerne i Alabama sa nei til å sende en politiker med overgrepsanklager mot barn hengende over seg til Washington. Metoo-kampanje har fått fotfeste i amerikansk politikk. President Trump forsøkte å feie anklagene mot Moore under teppet og si til republikanere at det avgjørende er at han er konservativ, mot abort og for våpen og lave skatter.

Men velgerne var ikke enig med presidenten. Jeg møtte flere republikanere her i går som sa at de bare ikke klarte å stemme på Moore. At det går en grense et sted.

Splittelsen er åpenbar og har blitt enda dypere i løpet av den siste månedens sirkusvalgkamp her i Alabama.

Det store spørsmålet nå er hva partiet klarer å gjøre med den, i de 11 månedene de har igjen til velgerne over hele USA skal si sitt og kursen videre.