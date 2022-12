– Den er kanskje ikke død helt enda, men den er i hvert fall på kunstig åndedrett, sier Kristian Harpviken om den såkalte JCPOA-avtalen fra 2015.

Harpviken er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO, med sikkerhetspolitikk i Midtøsten som spesialfelt.

Seniorforsker og Midtøsten-ekspert ved PRIO Kristian Harpviken. Foto: PRIO

I 2015 inngikk vetolandene i FNs sikkerhetsråd (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA), sammen med Tyskland og EU, en avtale med Iran om landets atomprogram.

Fakta: Atomavtalen med Iran Ekspandér faktaboks I 2015 inngikk vetolandene i FNs sikkerhetsråd (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA), sammen med Tyskland og EU, en avtale med Iran om landets atomprogram.

Bakgrunnen for atomavtalen var en frykt for at Iran skulle utvikle atomvåpen. FNs sikkerhetsråd hadde derfor tidligere innført sanksjoner mot Iran i et forsøk på å presse det iranske regimet til å avvikle det flere land mente var landets militære atomprogram.

Atomavtalen med Iran handler kort sagt om at sanksjonene som var innført mot Iran skulle opphøre i bytte med at Iran tillater innsyn i, og begrenser omfanget av, atomprogrammet sitt.

Da atomavtalen med Iran ble inngått i 2015 var det Barack Obama som var president i USA. Obamas etterfølger, Donald Trump, var fra starten av sin valgkamp tydelig på at han skulle fjerne eller reforhandle mange av Obama-administrasjonens vedtak og avtaler hvis han ble valgt til USAs neste president, noe han ble høsten 2016.

I mai 2018 valgte Trump-administrasjonen å bryte atomavtalen med Iran. USA gjeninnførte deretter sanksjoner mot landet. Dette var en utløsende årsak til at konflikten mellom USA og Iran eskalerte. Kilde: FN-sambandet

Tirsdag sa Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian at landet er villig til å puste liv i atomavtalen fra 2015, så lenge landets integritet blir respektert.

– Vesten må vedta en konstruktiv tilnærming og ta de nødvendige politiske beslutningene for å redde avtalen, tilføyde utenriksministeren fra sikkerhetskonferansen ved dødehavsbyen Sweimeh i Jordan.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian (til venstre) går smilende sammen med EUs utenrikssjef Josep Borrell (i midten) og Frankrikes president Emmanuel Macron under sikkerhetskonferansen i Sweimeh i Jordan. Foto: KHALIL MAZRAAWI / AFP

Utspillet kommer omtrent samtidig som et klipp fra mellomvalget i USA dukket opp på sosiale medier. I klippet blir president Joe Biden bedt om å slå fast at atomavtalen med Iran er død.

Under valgkampen før mellomvalget i USA i starten av november ble president Joe Biden filmet mens han uttalte at atomavtalen med Iran er død. (Kilde: @DamonMaghsoudi / Twitter) Du trenger javascript for å se video. Under valgkampen før mellomvalget i USA i starten av november ble president Joe Biden filmet mens han uttalte at atomavtalen med Iran er død. (Kilde: @DamonMaghsoudi / Twitter)

– Den er død, men vi kan ikke erklære det enda, svarer Biden om det som en gang var juvelen i krona for Barack Obamas utenrikspolitikk.

President Barack Obama står sammen med daværende visepresident Joe Biden mens han forteller om atomavtalen inngått med Iran og fem andre globale stormakter i 2015. Foto: POOL New / Reuters

Konservative kommentatorer har i flere måneder sammenliknet avtalen med den døde papegøyen i Monty Python-sketsjen fra 1969.

Den konservative kommentatoren Andrew Ghalili ved Det jødiske instituttet for Amerikas nasjonale sikkerhet (JINSA) sammenlikner atomavtalen med Iran med den døde papegøyen i Monty Python's Flying Circus. Foto: Skjermdump / Andrew Ghalili / Twitter

For snart 45 år siden, nærmere bestemt 7. desember 1969, ble en svært populær sketsj av humorgruppen Monty Python kringkastet for første gang. "Den døde papegøye-sketsjen" som den ofte blir kalt, skrevet av John Cleese og nå avdøde Graham Chapman.

I sketsjen utspiller det seg en krangel mellom den misfornøyde kunden Mr. Praline (John Cleese) og lurendreieren av en kjøpmann (Michael Palin) om en død papegøye (av sorten «Norwegian Blue») som Mr. Praline har kjøpt, etter å ha blitt overbevist av kjøpmannen om at den er levende.

Harpviken tror riktignok USA og Vesten vil holde forhandlingene med Iran i gang. Blant annet for å kunne utøve press mot Iran og begrense utviklingen av atomprogrammet. Men han har altså ikke troen på noe snarlig gjennombrudd.

Hvordan ble det slik? Og betyr det at Iran nå kommer til å sluttføre sine atomvåpen?

Her er fem grunner til at en fornyet atomavtale med Iran er usannsynlig.

En iransk kvinne demonstrerer i Teheran etter drapet på Mahsa Amini i oktober 2022. Foto: AP

Vesten vil ikke forhandle med Iran på grunn av opptøyene

Det var få som hadde sett for seg at Irans gater skulle ta fyr på den måten de har gjort de siste månedene.

Millioner av iranere har protestert mot det religiøse regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini ble drept under en arrestasjon 14. september i år. Årsaken til arrestasjonen var at Amini gikk med en «upassende hijab».

En demonstrant står ved et bilde av Mahsa Amini under en markering i Istanbul i desember. Slike demonstrasjoner har vært synlige mange steder utenfor Iran. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters

Det var for mange dråpen. Iranske sikkerhetsstyrker har slitt med å ha kontroll på demonstrantene, som ber om frihet og rettigheter for kvinner.

Hittil har rundt 500 iranere blitt drept i forbindelse med protestene, ifølge Iran Human Rights. Mer enn 60 av de drepte skal være barn.

I denne konteksten er det vanskelig for vestlige ledere å åpent forhandle med det iranske regimet.

Forhandlinger kan bli tolket som en legitimering. I tillegg vil det fjerne press fra et regime Vesten gjerne vil se falle.

– Forhandlingsklimaet er nå mye dårligere. Opptøyene har vart mye lenger enn de fleste hadde trodd. Det gikk ikke så lang tid før USA valgte å tone ned ønsket om en ny atomavtale, og heller rettet skarp kritikk mot regimet, forklarer Harpviken.

Les også: Frykter at iranske rappere blir henrettet

Atomprogrammet er Irans diplomatiske trumfkort

Mange Iran-eksperter peker på Irans atomprogram som et diplomatisk trumfkort mer enn et faktisk forsøk på å anskaffe atomvåpen. Det gjør også Kristian Harpviken.

– Jeg tror at for Iran, så har atomprogrammet vært mer et forsøk på å skaffe seg et diplomatisk trumfkort enn å skaffe seg et militært trumfkort, sier forskeren.

– Vi trenger ikke atomvåpen. Vi har ingen intensjon om å bruke atomvåpen, sa landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei i 2006.

Ved å true om å utvikle atomvåpen kan Iran utøve press på USA og andre regionale motstandere som Israel eller Saudi-Arabia. Ved å love at de ikke anriker uran over en viss prosentandel kan de for eksempel forlange at USA trekker styrker ut av Midtøsten.

Ingeniører arbeider ved tungtvannsreaktoren Arak i Iran i 2019. Foto: AP

Problemet med denne strategien for Iran er at trumfkortet blir svekket med en gang Iran faktisk bygger et atomvåpen. Litt som en gisseltaker som har skutt gisselet sitt.

Hvis Iran bygger et atomvåpen, utløser det trolig en kraftig motreaksjon fra verdenssamfunnet, også fra samarbeidspartnere som Russland og Kina. I tillegg kan det føre til at andre regionale stormakter som Saudi-Arabia bygger sitt eget atomvåpen, eller at Israel innfører en langt mer aggressiv linje overfor Iran.

– En av de tingene mange er redde for er at dersom Iran skulle utvikle egne atomvåpen, vil andre land selv vil utvikle atomvåpen. Det trigger et regionalt rustningskappløp som også er farlig for Iran, påpeker Harpviken.

Alle disse argumentene gjør at få har troen på at Iran faktisk vil bygge atomvåpen. Da trengs det heller ingen atomavtale for å stoppe Iran.

Restene etter det som skal være en iransk Shahed-drone i Ukraina ligger på bakken i et udatert bildet fra ukrainske myndigheter. Foto: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate / AP

Irans våpeneksport til Russland i krigen i Ukraina

Iran har siden revolusjonen i 1979 vært svært isolert på verdensscenen. Det er en av grunnene til at landet forsøker å forsterke båndene til Russland.

Russland er også kraftig isolert. Et av få land som tilbyr hjelp i krigen i Ukraina er Iran.

Putin, Raisi og Erdogan holder hender under toppmøte i Syria i juli 2022. Foto: SERGEI SAVOSTYANOV / AFP

Blant annet har Russland begynt å angripe ukrainske byer med iranske droner.

– Irans rolle som våpenleverandør til Russland, og særlig leveransen av droner som har blitt brukt mot rent sivile mål i Ukraina opprører USA og store deler av verden, sier Harpviken.

Dette er noe USA og Vesten gjerne har lyst til å sette en stopper for, og enda et forhandlingspunkt som knyttes til atomavtalen.

Jo flere forhandlingspunkt, jo vanskeligere er det å få på plass en avtale.

I tillegg er Russland en viktig partner under atomavtalen.

Blant annet var det til Russland Irans lager med høyanriket uran ble fraktet, med norsk deltakelse, da atomavtalen først ble signert i 2015.

Her kan atomforhandlingene fungere som en avløser mellom Vesten og Russland. Men de kan også lide av steile fronter mellom partene.

Demonstranter brenner bilder av Donald Trump og Joe Biden på grunn av drapet på Irans fremste atomforsker Mohsen Fakhrizadeh i Tehran i november 2020. Foto: WANA / Reuters

USA trakk seg ut under Trump

Et av de fremste skjærene i sjøen for en ny atomavtale er Trumps tilbaketrekning fra den opprinnelige avtalen i 2018.

Denne tilbaketrekningen viste at avtaler inngått med USA kunne feile bare kort tid etter iverksetting.

For Iran var det dermed viktig å få sterkere forpliktelser fra USA i en ny avtale.

Siden 2018 har også kravene vært mer radikale på begge sider.

– Iran har definert en del «røde linjer» for en ny atomavtale. Disse vilkårene går ut på at Iran skal kunne ha et atomprogram som er langt mer omfattende en det som var tillatt av avtalen fra 2015, forklarer Kristian Harpviken.

Trump innførte også et enda sterkere sanksjonsregime enn før, og amerikanerne ser ut til å ville holde på flere av disse sanksjonene.

Irans anrikingsanlegg for uran, Fordo, utenfor byen Qom kan sees i dette satellittbildet fra Maxar Technologies fra 2020. Ifølge nyhetsbyrået ISNA har Iran brukt anlegget til å anrike uran til 60 prosent siden 2019. Foto: Maxar Technologies / via AFP

Iran nekter internasjonal etterforskning adgang

Det har vært kjent at Iran har et atomprogram siden 2002, men flere av detaljene rundt programmet har vært ukjent.

Årsaken til dette er blant annet at Iran ikke vil slippe til Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs etterforskere til flere anlegg.

Det til tross for at Iran har signert Ikkespredningsavtalen fra 1968.

IAEA har tidvis sluppet til i Iran og installert overvåkingskameraer ved atomreaktorer og anrikingsanlegg, men USA og Vesten mener tilgangen har vært mangelfull.

De mener det er nødvendig å kunne overvåke Irans kjernekraftanlegg for å kartlegge eventuelle avvik fra atomavtalen.

Iran insisterer derimot på at IAEA politiserer etterforskningen, og at den må avsluttes før en eventuell ny avtale.

Anniken Huitfeldt i New York der Norge avslutter sin periode i FNs sikkerhetsråd. Foto: Tove Bjørgås / NRK

Huitfeldt: – Norge er tilhengere av en avtale

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) befinner seg i New York, der FNs sikkerhetsråd blant annet tok opp atomavtalen med Iran i går.

Hun sier til NRK at Norge er tilhengere av å fornye avtalen.

– Men vi må se på hvilke betingelser Iran stiller. De har kommet med et utspill i dag, men vi må se nærmere på hva de krever. Det viktige for oss nå er å uttrykke solidaritet med alle de modige iranske kvinnene som demonstrerer for sine rettigheter nå, sa Huitfeldt onsdag.