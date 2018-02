Derfor blåser det mye i Pyeongchang: – Typisk for dette området om vinteren

Voldsom vind gjorde at Olympiaparken i Gangneung i Sør-Korea måtte evakueres onsdag morgen, norsk tid. Gjerder og partytelt blåste ned, og flere personer har fått behandling for øyeskader, ifølge lokale medier.

Gangneung ligger omtrent en halvtimes kjøring fra Pyeongchang, hjertet av årets vinterleker. Kraftig vind, målt til over 60 kilometer i timen i kastene, har ført til en rekke utsettelser, blant annet for kvinnenes slalåmkonkurranse og kvinnenes 15 kilometer skiskyting. I tillegg har andre konkurranser, som kvinnenes snowboard slopestyle, fått merke de tøffe forholdene.

– Det viktigste er sikkerheten til utøverne. Men vi er sikre på at vi skal klare å gjennomføre alle konkurransene, sa Sung Baik You, talsperson for organisasjonskomiteen Pyeongchang, tidligere denne uken.

Kart over vind over Koreahalvøya (midt i bildet) onsdag. Forholdene skal bli bedre inn mot helgen, før det igjen blir verre. Foto: Skjermdump / EarthWindMap

– Typisk for området

Enkelte stiller nå spørsmål ved om Sør-Korea er det riktige valget som olympisk vinterdestinasjon.

Samtidig påpeker flere medier at det ugjestmilde været i Pyeongchang og Gangwon-området ikke bør ha kommet som noen overraskelse for Den internasjonale olympiske komité. Ifølge USA Today er Pyeongchang beryktet for sin bitende kald vind i februar.

Vinden samler styrke over de nordøstlige delene av Sibir og Mandsjuria-slettene i Kina, før den feier over den værutsatte Koreahalvøya. Statsmeteorolog Siri Wiberg sier grunnen til de kraftige vindene de siste dagene er et lavtrykk som ligger vest for Japan.

– Samtidig er det høytrykk over land. Det er nok litt typisk situasjonen der nede på vinterstid, at det er høytrykk og kalde temperaturer over land, så blir lavtrykket liggende i nærheten og skape et ganske kraftig vindfelt, sier Wiberg.

OL-mannskapene sliter med å holde seg på bena i Gangneung Olympic Park onsdag. Foto: Damir Sagolj / Reuters

Kortvarig glede

I tillegg regnes Pyeongchang, som ligger i fjellene nord i Sør-Korea, som den kaldeste byen i verden på sin relativt sett sørlige breddegrad, ifølge AccuWeather.

Pyeongchang ligger på samme breddegrad som for eksempel San Francisco, som er langt mildere fordi den ligger lavere og er nærmere havet.

Samtidig har OL-arrangeren fått enkelte gode nyheter de siste dagene, ettersom det er meldt mindre vind torsdag og fredag. Det er gode nyheter for de utsatte slalåmkonkurransene.

VARSLING: Onsdag har det blitt sendt ut flere varslinger enn vanlig, på grunn av den sterke vinden. Foto: NRK

Gleden kan imidlertid bli kortvarig.

Et nytt stormsystem skal passere de nordlige delene av Sør-Korea lørdag, noe som igjen vil føre til sterkere vind. Det kan være dårlige nyheter med tanke på kvinnenes Super G og skiskyting fellesstart, som er på programmet lørdag. Natt til søndag, norsk tid, arrangeres også herrenes storslalåm, en annen værutsatt øvelse.

– Lavtrykket skal heldigvis bevege seg litt vekk til i morgen, sånn at vinden vil avta i løpet av natten og morgendagen. Men så er det nok noe i gjære i igjen nærmere helgen, så lørdag har vi i et nytt lavtrykk i samme område, sier meteorolog Wiberg.

De olympiske arbeiderne evakuerer fra byen Gangneung. Foto: Nathan Denette / AP

– Egnet for bob og isdans

Onsdag fikk også Norges kombinertløpere merke vær- og vindforholdene i Sør-Korea på kroppen. Kombinertløper Jørgen Graabak hadde dårlige forhold da han satte utfor hoppbaken i OL-byen Pyeongchang onsdag, og leverte følgende kraftsalve til NRK i etterkant.

– Dette er en plass som er best egnet for bob og isdans, sier Graabak, som mener OL burde vært lagt et annet sted.

Hermann Weinbuch, tysk landslagssjef i kombinert, er også kritisk til at onsdagens hopping ble gjennomført under skiftende vindforhold.

– Farlig var det ikke, men det var vinden som avgjorde hvem som har sjanser til å vinne medalje eller ikke. Det var rent lotteri, sa Weinbuch etter hoppingen.

Tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg har vært med på å vurdere Sør-Korea som OL-arrangør i forbindelse med tidligere søknader. Han beklager at været har satt et negativt preg på vinterlekene.

– Jeg blir veldig, veldig lei meg når jeg nå ser hva slags vær man får, og jeg skjønner frustrasjonen fra utøverne. Det er jo dem det går ut over, dessverre.

– Jeg må si at vi tok selvfølgelig det (været) på alvor, men alle rapporter vi fikk inn fra Sør-Korea og uavhengige organisasjoner, pekte i retning av at det ville være et bra vintervær i februar i Pyeongchang-området og Gangwon-provinsen. Men dessverre har ikke det slått til.