De delene av grotten som ikke er fylt opp med vann, blir av redningsarbeideren beskrevet som krevende.

Det er skarpe steiner og glatt av gjørme. I ett område er det 45 grader helling. Det betyr at du må bruke klatreutstyr.

– Det er opp og ned og flere bakker, så det er fysisk krevende å bevege seg, sier den danske dykkeren Ivan Karadzic til NRK.

Han arbeider frivillig med å dykke med forsyninger inn i grotten.

TUNGT Å BEVEGE SEG: Her kan du se en del av grotten som ikke er oversvømt. Flere av passasjene her er litt over en meter store, og de er mange bratte bakker.

Vanskelig under vann

Det er likevel i områdene der vannet står helt til taket av grotten, som er de mest utfordrende.

Folk fra organisasjonen Association Pyrénéenne de Spéléologie undersøkte grotten i 1987 og 1988.

De lagde en grundig rapport og tegnet et kart. Kartet kan du se her. I kartet er det markert formen og størrelsen på passasjer i grotten.

Den minste av passasjene er altså bare ti centimeter høyere enn et A4-ark.

Passasjen ligger ved stedet som kalles Pattaya Beach i grotten, omtrent 400 meter fra der fotballaget oppholder seg.

KLAUSTROFOBISK: Dette er størrelsen på den minste passasjen guttene og deres trener må gjennom. Foto: Association Pyrénéenne de Spéléologie / NRK

Dårlig sikt

Vannet som kommer inn i grotten er normalt sett rent og klart. Det vil renne ned mot de laveste stedene i de forskjellige delene av grotten.

Problemet med sikt oppstår først og fremst når vannet er i bevegelse.

– Dette er en grotte som er tørrlagt i deler av året. Da kan vannet, dersom det beveger på seg, ta med seg gjørme. Det fører til dårlig sikt. At du kanskje bare ser en halv meter foran deg, forklarer grottedykker og instruktør Mikkel Stokke.

Det er lagt ut en line som dykkerne kan følge i grotten. Det hjelper til under svømmingen gjennom den ofte kaotisk formede grotten.

Dykkerne har med seg lykter som sender kjegler av lys korte avstander gjennom vannet, og de innesperrede vil sannsynligvis være festet med rep til de mer erfarne dykkerne.

TRANGT OG DÅRLIG SIKT: Grottedykker Mikkel Stokke viser hvordan forholdene i grotten kan være. Foto: Ola S. Hana / NRK

Sterk strøm

Vannet som beveger seg i grotten vil i de større kamrene ha lav hastighet.

Utfordringen med vannstrømmen kommer der grotten er trang.

– I de store rommene så vil du bare så vidt merke strømmen, men i de trange passasjene så vil strømmen være markant, forteller Stokke.

Sterk strøm, enten den er i fartsretningen, eller kommer mot deg, gjør dykking utfordrende og strevsomt.

AVMAGRET: Da de ble funnet, hadde de opphold seg i grotten i ni dager. Flere av dem led av utmattelse og underernæring. Foto: AP

Lang tid

Det tar fire til fem timer å komme seg ut av grotten fra det punktet der de innesperrede er.

Det betyr at de unge guttene og deres trener, som i to uker har hatt en strevsom tilværelse, må yte fysisk over lang tid.

– Ett problem er å ha fått i seg nok næring til å kunne gjennomføre en slik operasjon. De kan bli utmattet og besvime, forklarer Stokke.

De innesperrede vil mest sannsynlig bli utstyrt med helmasker. Det betyr at de ikke behøver å ha et munnstykke i munnen for å puste.

Da forsvinner også mye av faren ved å besvime.

– De skal bare overleve turen. De må puste, sier Stokke.