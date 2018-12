Denne skamklipte grana skal skape julestemning i Roma

Søndag ble juletrær i borettslag og på torg i hele Norge tent for å markere inngangen på adventstiden.

I London har norske grantrær siden 1947 bidratt til å skape julestemning på Trafalgar Square i tiden fram mot jul.

Men i Roma kunne de kanskje også hatt godt av et bartre fra de norske skoger, etter at byens juletre har vært et heller trist skue de siste årene.

Beskrevet som en dobørste

DOBØRSTE: 2017-treet mistet alle barnålene og ble erklært dødt to uker før jul. Foto: Tony Gentile / Reuters

I 2016 omtalte innbyggerne juletreet på Piazza Venezia for verdens styggeste da myndighetene la ut bilde av treet på sine facebooksider.

– Det er akkurat som resten av byen. Fullt av hull og dekket med søppel, skrev en innbygger, ifølge Thelocal.it

Det var ikke så mye edelt over edelgrana som manglet flere grener og hadde en knekk i toppen.

Året etter gikk det, om mulig, enda verre da treet mistet alle nålene to uker før jul.

Treet, som ifølge The Guardian ble omtalt som «dobørsten», var dødt før det ble reist. Bymyndighetene hadde brukt 50.000 euro på å frakte det 20 meter høye treet 700 kilometer fra en skog på grensen til Østerrike, men til ingen nytte.

Fjorårets tre fikk raskt økenavnet «Spelacchio», som betyr skallet eller skabbete.

Lover bedring

I år gikk strømmetjenesten Netflix inn og støttet juletreprosjektet økonomisk.

Et 23 meter høyt grantre fra Varese i Nord-Italia ble søndag kveld reist på Piazza Venezia. Men forbipasserende utbrøt «nå igjen?» da de så forfatningen treet var i, ifølge The Local.

Den 70 mil lange transportetappen har satt sitt preg på treet, som angivelig har mistet halvparten av grenene sine.

Bilder publisert på sosiale medier og av nyhetsbyrået AP viser et topptungt tre som blir betydelig smalere jo lenger ned man kommer.

Årets juletre er av mange på Twitter døpt Spezzacchio (ødelagt).

Selv om treet slik det framstår nå ser relativt trist ut, lover de ansvarlige bedring før lysene tennes 8. desember (Jomfru Marias unnfangelsesdag journ anm.).

Flere av grenene ble bevisst kappet av under transporten og skal monteres på treet igjen denne uka.

Lørdag skal de 60.000 ledlysene i grana tennes, og forhåpentligvis skal treet da være presentabelt nok til å skape julestemning i den italienske hovedstaden.

I mellomtiden raljerer skeptiske italienere på Twitter over utseendet til årets tre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.