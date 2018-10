Denne roboten kan ta over for bonden i framtiden

– Hva kan være viktigere enn hvis vi kan klare å mette verden ved hjelp av roboter? spør Brandon Alexander.

Den tidligere gårdsgutten tok ingeniørstudier og endte opp med å starte en såkalt robotgård, skriver nyhetsbyrået AP.

På Iron Ox-gården sørger robotarmer for at plantene pottes om i større potter og får akkurat passe med vann, mens robotgiganten «Angus» flytter tunge paller med modne grønnsaker rundt – uten å klage.

Målet er ifølge gründeren å dyrke mer mat med færre ressurser, og uten å trenge å betale lønn til ansatte.

Alexander har også kommersielle motiver, og satser på å kunne selge sine robotdyrkede grønnsaker til lokale restauranter og butikker neste år. I tillegg har han store planer om å åpne flere og større robotgårder tilknyttet storbyer.

Les også: Dampmaskin kan rense jorda

Grunnleggeren av robotgården, Brandon Alexander, viser fram avlinger dyrka fram av roboter i San Carlos i California. Blant dem er den firkanta, hvite roboten "Angus" midt i bildet, som tar seg av tunge løft. Foto: Eric Risberg / AP

– Blir ikke lei oss om de tar over luking

– Vi ønsker robotene velkommen til å ta over de tunge og kjedsommelige arbeidsoppgaver i landbruket. Roboter som for eksempel kan luke, er vi ikke lei oss for tar over arbeidet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

– VIL HA BÅDE MASKIN OG MANN: – Robotenes intelligens og mulighet til å se helhetsbildet er noe begrensa. Vi ønsker at dyr skal forholde seg til mennesker på en klok måte. Det handler om dyrevelferd, sier Per Skorge i Norges Bondelag. Foto: Bondelaget

Ifølge Skorge har maskinene begynt å innta den norske bondens arbeidsplass:

– Allerede melkes en tredel av all melka i Norge av roboter. Det er et høyt tall i verdenssammenheng. Det skyldes at mange nordmenn er høyt utdanna og at det er høye lønnskostnader.

Skorge viser også til roboter som kan gjødsle planter og gjenkjenne ugress, slik at sprøytemengden reduseres, og til smarte kameraer som kan overvåke grisenes oppførsel i grisehuset og gi bonden verdifull informasjon.

– Kan ikke erstatte mennesker

– Men vi må gå en lang vei før vi tenker at det er lurt og effektivt å erstatte all manuell kraft, understreker Skorge.

– Men man skal aldri si aldri, legger han til.

Skorge mener landbruket er avhengig av mennesker som følger opp, spesielt når det gjelder dyrehold.

– Robotenes intelligens og mulighet til å se helhetsbildet er noe begrensa. Vi ønsker at dyr skal forholde seg til mennesker på en klok måte. Det handler om dyrevelferd.

– Er du redd for at robotene skal erstatte bonden helt?

– Automatisering er på vei inn i alle sektorer, men det er ikke noe mål å fjerne alt manuelt arbeid. Vi ønsker ikke å bli erstatta, men roboter som et supplement er veldig bra.

Ifølge Skorge har Bondelaget stor tro på at roboter kan skape nye muligheter for et variert landbruk i Norge.

– Vi håper at automatiseringa ikke blir en drivkraft for stort industrilandbruk, men kan opprettholde små og mellomstore bruk.