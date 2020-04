Denne pandemien har mange glemt – men viruset er ikke borte

Millioner av mennesker fikk den influensalignende sykdommen, og den hadde en uhyggelig bivirkning:

Mange zika-smittede gravide fødte barn med mikrokefali, en sykdom som gjorde at de hadde uvanlig små hodeskaller og alvorlige hjerneskader.

Utbrudd i Brasil

Det var et voldsomt smitteutbrudd her i Brasil som satte zika øverst på dagsordenen over hele verden. I løpet av noen uker ble millioner av mennesker smittet, i første rekke i den fattige, nordøstlige delen av landet.

Det var i denne situasjonen ekspertene oppdaget sammenhengen mellom dette viruset og mikrokefali, og smittede, gravide kvinner over store deler av verden opplevde svangerskapet som en grusom tid.

Zika-smittede og gravide Carolina Adriano, intervjuet av NRK i 2016. Foto: Arnt Stefansen / NRK

I dag vet vi at «bare» 4–6 prosent av de zika-smittede kvinnene fikk et barn med denne sykdommen – vesentlige lavere enn det ekspertene trodde.

Men for de 3700 familiene som har fått barn med mikrokefali og andre hjernesykdommer er selvsagt dette en mager trøst.

«Gammelt» virus

Zika-viruset ble oppdaget i Afrika så tidlig som i 1947, og det dukket opp i Asia på 1960-tallet. Men det var først i årene fra 2007 at det oppsto store utbrudd – i hovedsak i ulike asiatiske land.

Fra 2015 begynte spredningen på de amerikanske kontinenter, og det var altså i begynnelsen av 2016 det store utbruddet kom, i første rekke her i Brasil. Zika-epidemien var et sjokk for brasilianerne, og mange fryktet at årets store begivenhet, De olympiske leker her i Rio de Janeiro, måtte avlyses.

Zika-viruset spres i all hovedsak av mygg, den fryktede aedes aegypti-myggen, som også sprer sykdommer som malaria og dengue.

Og da det ble høst og vinter her i Brasil ble myggen mindre aktiv, samtidig som store deler av befolkningen var smittet og immune.

Folk i Rio fryktet at både karnevalet og De olympiske sommerleker måtte avlyses på grunn av zika-pandemien. Foto: CHRISTOPHE SIMON / Afp

Glemt, men ikke borte

Etter 2016 har det vært noen mindre zikautbrudd i Sørøst-Asia, men i den vestlige verden er det rapportert om svært få tilfeller.

– Men det betyr ikke at viruset er borte, og at vi skal slutte å bekymre oss for det, sier Dr. Lyle Petersen, direktør ved det amerikanske Folkehelseinstituttet, CDC.

– Om noen år vil det være født mange som ikke er immune, og med tiden øker sannsynligheten for et nytt utbrudd.

Det er derfor all grunn til å vente at zika kommer tilbake, men vi vet ikke når det vil skje og hvor kraftig et nytt utbrudd kan bli, sier direktøren

En tapt mulighet

Den amerikanske "korona-guruen", Anthony Gauci, spilte en sentral rolle også under bekjempelsen av Zika-viruset i 2016. Foto: JOSHUA ROBERTS

Selv om folk flest har glemt zika-pandemien, så har forskerne vært intenst opptatt av å finne svar på hva som skjedde. Det er publisert mer enn 6.000 vitenskapelige rapporter om temaet, og noen av ekspertene omtaler pandemien som «en tapt mulighet».

Det ble satt inn enorme ressurser for å finne vaksiner og medisiner for å bekjempe zika, men fordi utbruddet stanset etter relativt kort tid, ble dette arbeidet trappet kraftig ned, og etter hvert avsluttet.

Det har fratatt oss nyttig kunnskap både under dagens koronapandemi, og under et mulig fremtidig zikautbrudd, mener flere av forskerne bak rapportene.