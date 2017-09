Denne kan eksplodere når som helst

Den har det prosaiske navnet AR2673, men er mye mer enn det.

Spesialistene som driver nettstedet Spaceweather.com advarer om flekken som tidoblet seg i størrelse i løpet av noen timer.

– Den har beta-gamma magnetiske felter med energi nok til M-klasse soleksplosjoner, skriver nettstedet.

Slike eksplosjoner er umulig å varsle. Det som er sikkert, er at slike store solflekker har det med å eksplodere.

Eksplosjonen er ikke slik som vi kjenner eksplosjoner. Det er snakk om enorme magnetfelt, mange ganger større enn jorden, som plutselig ryker som spente strikker.

Resultatet er sterk stråling som raser ut i verdensrommet med lysets hastighet og store mengder gass fra solatmosfæren som kommer i lavere hastighet.

Målet slik flekken er plassert nå, er jorden.

Det er flekken sør for ekvator på solen som har vokst så mye i størrelse i løpet av det siste døgnet. Foto: SDO/NASA

Ikke noe å være redd for

Når det er sagt, så er det viktig å få med seg at vi her på jorden er beskyttet mot akkurat slikt.

Atmosfæren stopper den harde strålingen, og magnetfeltet vårt omdirigerer de raske partiklene fra solatmosfæren.

– Vi kan få brudd på radiosamband og en geomagnetisk storm, skriver Spaceweater.com.

Det har skjedd mange ganger før uten at det store flertallet av mennesker på jorden legger merke til det.

Ikke noe å være redd for. Aurora Borealis og Aurora Australis er bare pent å se på, men de er tydelige tegn på at noe kraftig har skjedd på solen. Foto: Rene Rossignaud / AP

Annerledes er det for flypassasjerer som ikke er like godt beskyttet av atmosfæren, og for brukere av GPS.

Under den geomagnetiske stormen vil GPS kunne bli mindre nøyaktig.

Strålingen vil gi flypassasjerer en litt større dose en normalt, men det er ikke snakk om mye.

Det du kan være redd for

Det som kan skje, dersom flekken fortsetter å vokse i størrelse, er at energien som lagres blir helt enorm stor.

Det har skjedd før. Senest i 1989 da en ekstremt stor solflekk eksploderte.

Da ble selv kraftlinjer påvirket, og mange mennesker mistet strømmen.

Slik så astronomen Richard Carrington den store solflekken 1. september 1859 da den eksploderte. Carrington så selve eksplosjonen. Kort tid senere begynte telegrafstasjoner å brenne. Foto: Richard Carrington / Wikimedia

Den virkelig store hendelsen kalles bare «Carrington event».

Den skjedde 1. september 1859, og dersom den hadde skjedd i dag, så ville mye av vår teknologi bli utslettet.

Les denne dersom du vil bli skremt: Jorda kan oppleve enorm solstorm før 2020