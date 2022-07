– Institute for the study of war er regnet som meget pålitelige, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til NRK.

Han er hovedlærer ved Krigsskolen.

– Det virker som om Ukraina trakk ut styrkene sine i løpet av lørdag, men har skjermet uttrekningen for å hindre at russerne skulle oppdage det og utnytte den til å presse hardere på, sier han.

– Russerne angriper videre sørvest for byen, og forventes å gå videre mot Siversk, vest for Lysytsjansk, der Ukraina har gått inn i nye forsvarsstillinger, sier Ydstebø.

Oberstløytnant Palle Ydstebø som er hovedlærer ved Krigsskolen. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert opplysningene om at Lysytsjansk er falt.

– Neppe store bevegelser

Slaget om Donbas-området i Øst-Ukraina har pågått i et lite område i elleve uker. Og selv om russerne har vært på offensiven har fremrykningen vært langsom.

– Først de siste par ukene har de tatt de to viktigste byene Sievjerodonetsk, og nå Lysytsjansk, sier oberstløytnant Ydstebø.

– Da russerne trakk seg tilbake fra det nordlige Ukraina skulle de «frigjøre» de såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk. Det var da ventet at de ville avskjære de ukrainske forsvarerne fra nord og sør. Men det skjedde ikke, sier han.

– Selv om russerne har konsentrert de beste styrkene sine i området, støttet av overlegne artilleriressurser, har framgangene vært en håndfull kilometer. De har hatt store tap, men det har også Ukraina, så det blir neppe store bevegelser i tiden som kommer.

Oppdatert 3. juli 2022. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK

«Luhansk er befridd»

Russiske myndigheter omtaler i dag erobringen av Lysytsjansk som en stor seier.

«Russlands forsvarsministert Sergej Sjojgu har informert president Vladimir Putin om at hele Luhansk fylke er blitt befridd av de russiske styrkene og separatistene», heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet.

Putin har den siste tiden gjentatte ganger sagt at hovedmålet for Russland nå er å ta full kontroll over regionene Luhansk og Donetsk.

Men presidenten vil ikke si noe om de russiske styrkene vil fortsette å forsøke å ta nye områder i Ukraina dersom de klarer å ta begge regionene i Donbas.

Ukrainske styrker har kjempet en lang kamp for å beholde byen Lysytsjansk. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det er altfor tidlig å erklære krigen i Donbas som avsluttet:

– Ukraina har fått vestlige artilleri- og rakettsystemer, og har brukt dem til å ødelegge russiske kommandoplasser og ammunisjonslager i de bakre områdene. Det vil gi de ukrainske styrkene bedre mulighet til å stå imot de russiske angrepene i Donbas.

– Sommeren vil være et kappløp mellom vestlig bistand til Ukraina og Russlands evne til å rekruttere nye styrker og erstatte ødelagt materiell, sier oberstløytnant Palle Ydstebø – overlærer ved Krigsskolen.

Møte om gjenoppbygging

Mandag møtes utsendinger fra rundt 40 land i Lugano i Sveits for å legge en plan for gjenoppbygging av Ukraina etter krigen.

Fra Norge deltar utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) på møtet.

President Zelenskyj og statsminister Støre i Kyiv siste fredag Foto: Javad Parsa / NTB

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ti av landets 24 regioner påført krigsskader, og mange byer og landsbyer må gjenreises fra grunnen.

«Dette vil kreve kolossale investeringer», sier presidenten.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Zelenskyj i Kyiv fredag, og lovet norsk støtte til en verdi av en milliard euro – drøyt 10 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal brukes til gjenoppbygging og humanitær hjelp, men også til våpen og militært utstyr.

Hjelpepakken må godkjennes av Stortinget.