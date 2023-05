I en skyttergrav øst i Ukraina, speider Viktor mot fienden. Gjennom kikkerten kan den ukrainske soldaten observere bevegelsene til de russiske styrkene. Det er bare to små kilometer mellom dem.

– I dag har jeg sett at de flytter stridsvogner og andre kjøretøy, sier Viktor til NRK.

Det har vært rolig i området der Viktor befinner seg, men situasjonen kan raskt endre seg.

Den mye omtalte ukrainske våroffensiven er på trappene.

Soldaten Viktor (40) byr på brødskiver i det som er hans lille hjørne i skyttergraven. Her lager han mat og sover. Livet i skyttergravene er et liv på tå hev. Når som helst kan det skje noe, sier Viktor. Våpenet hans er aldri langt unna. Rundt 50 soldater vokter denne skyttergrava som ligger et sted i Donetsk fylke. Firmanuk Orest er presseoffiser i stridsvognbrigaden som soldatene er en del av. Fra denne posten følger soldatene med på russernes bevegelser til enhver tid.

Mandag sa den ukrainske forsvarsministeren, Oleksij Reznikov, at forberedelsene er inne «i de siste fasene».

Målet med offensiven er å gjenerobre russisk-okkuperte områder. Reznikov sier til ukrainsk TV at han stoler på de ukrainske soldatene.

– Mye er gjort for at de skal lykkes.

– Jeg mener at per i dag kan vi si ja, alt er klart. Så kan generalstaben, øverstkommanderende og hans team bestemme hvordan, hvor og når – basert på beslutningen og forståelsen av situasjonen på slagmarken, sier Reznikov.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sier at forberedelsene til den varsla offensiven er inne i siste fase. Foto: HEIKO BECKER / Reuters

Forsker: Ukraina ønsker å villede russerne

I Ukraina stiger spenningen.

Trygve Smidt er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. Han mener det fortsatt er uklart når ukrainerne setter inn støtet.

– Det er veldig vanskelig å si. Det vil helt sikkert være aktiviteter fra ukrainsk side for å villede russerne, i forhold til hvor den kommer og når den kommer.

Utsikt fra en skyttergrav i Donetsk fylke. Herfra er det kun to kilometer til de russiske styrkene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Smidt sier at spekulasjonene også går høyt i russiske medier og at de åpenbart har en viss respekt for det Ukraina gjorde sist høst.

Da klarte ukrainske styrker å presse russerne ut av Kharkiv fylke, nordøst i landet.

Etter det har frontlinja øst i Ukraina stått så å si stille.

Smidt tror at ukrainerne planlegger flere offensiver.

– Jeg tror vi godt kan se et par offensiver i år. Det kommer trolig an på når ukrainerne får komplementert forsyninger fra Vesten med våpen. På lang sikt vil de søke å frigjøre hele Ukraina.

Smidt sier at det er viktig for ukrainerne å isolere de russiske styrkene som er i Kherson og på Krim. På den måten kan ukrainerne komme seg sørover. Han tror det er sannsynlig at de vil prøve å rykke fram ifra nord og ned mot Azovhavet

– Har du noen tro på at Ukraina kommer til å klare å ta store deler av de russisk-okkuperte fylkene nå?

– Jeg tror de kommer til å ta et «jafs», men at de greier å ta tilbake alle de områdene som russerne har besatt så langt i den første offensiven, det tviler jeg på, sier Smidt.

Trygve Johannes Smidt, oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. Foto: Forsvaret

Kan aldri slappe av

Viktor og de 50 andre soldatene i de snirklete skyttegravene er på tå hev hele døgnet.

Det høres skyting hver dag og russiske droner dukker stadig vekk opp. Man kan aldri senke skuldrene.

Før krigen var Viktor kampsporttrener for barn og unge i hjembyen Kharkiv. Det er ingenting han heller vil enn å få tilbake livet han levde før krigen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi har kanskje vendt oss til dette, men jeg er redd hele tida. Det kan skje noe når som helst, sier Viktor.

Han aner ingenting om når en eventuell ordre om en motoffensiv kommer, men at noe kommer til å skje, er han sikker på.

– Vi er soldater. Vår oppgave er å følge ordrene vi får, sier Viktor.

På en liten hylle får Viktor plass til all maten sin. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Presidenten er overbevist om at de skal lykkes

Da den ukrainske presidenten møtte NRK og andre nordiske medier sist uke, var også han klar på at det kommer en ukrainsk offensiv.

– Det blir en offensiv. Det blir suksess, svarte Volodymyr Zelenskyj på spørsmål fra SVT.

Videre sa Zelenskyj at Ukraina ser at de russiske styrkene bli mindre og svakere for hver dag, og at de har begynt å flytte fokuset til forsvarslinjene.