Ulykken skjedde da flyet hans kolliderte under trening i Zjytomyr som ligger 150 km vest for Kyiv. Nå har Ukrainas luftforsvar offentliggjort hans ordentlige navn:

Andrij Pilsjtsjykov.

Helt siden Russland angrep Ukraina var Pilsjtsjykov frontfiguren for landets luftforsvar – og i mer enn ti år fløy han det aldrende sovjetiskproduserte jagerflyet Mig-29.

FRONTFIGUR: Det ukrainske forsvaret har offentliggjort dette bildet av Andrij Pilsjtsjykov etter at han døde i en kollisjon mellom to jagerfly. Foto: Defense of Ukraine

Ifølge BBC ble Pilsjtsjykov godt kjent da han deltok i kamper mot russiske jagerfly i luftrommet over Kyiv i krigens tidlige fase.

FORVENTNING: NRK intervjuet «Juice» i Kyiv i mai i år. Han gledet seg veldig til å fly F-16. (Foto: Torstein Georg Bøe) Du trenger javascript for å se video. FORVENTNING: NRK intervjuet «Juice» i Kyiv i mai i år. Han gledet seg veldig til å fly F-16. (Foto: Torstein Georg Bøe)

– Avgjørende for krigen

Han og to andre flygere mistet livet under øvelsen.

Under intervjuet med NRK tidligere i år fortalte han hvordan han gledet seg til å få opplæring på det amerikanskproduserte jagerflyet F-16.

KOMMER TIL Å FÅ: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj får se et F-16-fly i Nederland nylig. Foto: Reuters

Det hadde vært hans drøm helt siden han så et F-16-fly under et besøk på Ørland flystasjon i 2014.

Til NRK sa han at de ukrainske flygerne vil trenge fire til seks måneder på å lære å fly de vestlige flyene.

Les også: Ukrainsk jagarflypilot om F-16: – Det gir oss moglegheit til å overleve

– Med F-16 kan Ukraina skyte ned missiler og droner på grensa, før de når inn i landet. Det gir oss en mulighet til å overleve.

«Juice» mente at F-16 kan endre krigen.

– Men det avhenger av hvor mange fly vi får og hvilke systemer og våpen de kommer med.

Var en pådriver

For et år siden var Andrij Pilsjtsjykov i USA der han fortalte politikere og byråkrater hvor viktig det var for Ukraina å få F-16-fly.

VAR AKTIV: «Juice» var en av pådriverne for å få vestlige land til å gi jagerfly til Ukraina. Selv får han ikke se resultatet av sitt arbeid. Foto: AFP

Han var hovedpersonen i en gruppe som arbeidet for at vestlige land skulle forstå og oppfylle dette ønsket.

Det sier en talsperson for Ukrainas luftforsvar.

Til å begynne med var svaret fra vestlig side et klart nei.

Men etter hvert skiftet holdningen.

Under intervjuet i mai var et av spørsmålene om piloten var overrasket over at vinden hadde snudd.

– Nei, det jeg er overrasket over, er at det tok så lang tid, sa «Juice».

– Vil aldri glemme

Om kort tid skal Ukraina sende flygere og teknikere til opplæring i Nato-landene Danmark, Romania og USA.

UNDER TRENING: Ukrainske myndigheter har offentliggjort dette bildet av vrakrester etter kollisjonen mellom to jagerfly sist fredag. Foto: AFP

Det ligger an til at Ukraina vil få inntil 61 F-16-fly. En del av dem kan være på plass rundt årsskiftet.

En talsperson for det ukrainske flyvåpenet sier at Pilsjtsjykov var en spesiell ung offiser med stor kunnskap og et stort talent.

– Han viet sitt korte, men svært strålende liv til kampflygning, og han drømte om F-16-fly på den ukrainske himmelen, sa Jurij Ignat.

President Volodymyr Zelenskyj sier dette:

– Ukraina vil aldri glemme noen som forsvarte Ukrainas frie himmel.