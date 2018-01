Den sørkoreanske presidenten sa at han er villig til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un, for å kunne løse den fastlåste konflikten om Nord-Koreas atomvåpen, i en pressekonferanse dagen etter det historiske møtet med Nord-Korea.

Men Moon har nevnt en betingelse for møtet – at det foreligger en garanti for at møtet blir «vellykket».

VIL MØTE KIM: Den sørkoreanske presidenten åpner for å møte Kim. Foto: - / AFP

– Under de rette forholdene, kan jeg holde et toppmøte når som helst. Men det kan ikke være et møte for møtets skyld. For å holde et toppmøte må de rette forholdene være på plass, og visse utfall må kunne garanteres, sa Moon ifølge AFP.

På pressekonferansen snakket Moon også om at han ønsker at Sør- og Nord-Korea skal ha flere samtaler i tiden fremover. Under fremtidige møter ønsker han å ta opp nedrustning av nabolandets atomvåpen.

– Å være uten atomvåpen på den koreanske halvøy er veien til fred og vårt mål, sa Moon.

Ønsker «Freds-OL»

Den sørkoreanske presidenten sa, dagen etter at det ble klart at nabolandet skal delta i OL i Pyeongchang, at fredsarbeidet med Nord-Korea må fortsette for å kunne holde et «Freds-OL».

De to landene ble enige om at Nord-Korea skal delta under vinter-OL i sørkoreanske Pyeonchang neste måned. Samtidig ble de to landene enige om å holde militære for å dempe spenningen på Koreahalvøya.

I sin nyttårstale for en drøy uke siden, la Nord-Koreas leder Kim Jong-un an en mer forsonende tone enn vanlig overfor naboen i sør. Han gav uttrykk for et ønske om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea, og at Nord-Korea skal kunne sende en delegasjon til lekene.