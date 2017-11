Det sier Enrique Balbi, talsperson for den argentinske marinen på en pressekonferanse. Ingen har hørt fra besetningen på ubåten «San Juan» siden 15. november.

TALSPERSON: Det er første gang den argentinske marinen kommer med spesifikke detaljer om problemene ubåten «San Juan» skal ha hatt med det elektriske anlegget. Foto: Juan Mabromata / AFP

Ubåten skal ha meldt om at vann trengte inn i fartøyet, og ha blitt bedt om å dra tilbake til marinebasen i Mar del Plata.

– Vannet kom inn snorkelen da ubåten byttet batterier. Vannet gikk gjennom ventilasjonssystemet til en beholder for batterisystemet foran i ubåten. Det forårsaket en kortslutning og startet en brann eller røyk uten flamme, sa han.

– De måtte isolere batteriet og fortsette ferden under vann mot Mar del Plata ved hjelp av et annet batteri, sa Balbi på pressekonferansen.

Marinen får kritikk

Noen familiemedlemmer av besetningen på 44 om bord, har rettet kritikk i retning den argentinske marinen og deres håndtering av den tragiske situasjonen, skriver nyhetsbyrået Ap.

Marinen har også fått kritikk for at den savnede ubåten, en tyskbygget TR-1700 med dieselelektrisk drift, bestilt i 1985 og oppgradert i 2014, var i for dårlig stand.

Letingen etter den 65 meter lange ubåten er konsentrert i et område på rundt 430 kilometer av Argentinas sørkyst. Det er 200 kilometer øst i havnebyen Comodoro Rivadavia, at ubåten skal ha sendt meldingene om problemene med det elektriske anlegget.

Det var også i dette området det ble fanget opp lyder som tydet på at det kan ha vært en eksplosjon om bord.

Norske skip med i letingen

Rundt 4000 mennesker fra ti ulike land bistår i søket, ved hjelp av båter og fly. I tillegg er en miniubåt fra USA og et fjernstyrt undervannsfartøy fra Norge på vei.

Ifølge eksperter har mannskapet om bord muligens bare nok oksygen til å overleve under vann i sju til ti dager, dersom ubåten skulle være intakt.

Sophie Siem har i løpet av noen få dager blitt bygget om for å kunne frakte en redningskapsel. Det er blant annet kuttet et stort, rektangulært, hull i stavnen på skipet Foto: PABLO VILLAGRA / AFP

Ifølge nyhetsbyrået Ap, skal det norske skipet «Sophie Siem» være på plass i området sent mandag kveld lokal tid, med en redningskapsel fra den amerikanske marinen. Kapselen skal senkes ned til ubåten og kobles til en av lukene.