Ifølge det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA møtte Khashoggis sønn Salah og broren Sahel landets konge, Salman bin Abdulaziz og kronprins Mohammed bin Salman i en privat seanse i kongepalasset.

Erdogan kondolerte

Den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan har snakket med familien i dag, noen timer etter pressekonferansen i Istanbul hvor han utfordret saudiarabiske myndigheter til å informere hvor levningene etter den døde befinner seg.

Erdogan, som var en venn av Khashoggi, kondolerte sønnen Abdullah og lovet at Tyrkia skal gjøre alt for at drapet på faren blir oppklart.

Tyrkiske politikilder har tidligere opplyst at de mener drapet på Jamal Khashoggi var personlig beordret av den saudiarabiske kronprinsen. En svært betrodd medarbeider av Mohammed bin Salam var i Istanbul i dagene rundt drapet, som deler av det Tyrkia mender var et drapsteam.

Den tyrkiske presidenten har flere ganger vært i kontakt med den saudiarabiske kongen. Han oppfordret i dag Saudi-Arabia om å komme opp med navnene på alle som var involvert i planleggingen og utførelsen av drapet, uansett rang, fra «topp til bunn».

Foto: Untitled / AP

Kom fra innflytelsesrik familie

Jamal Khashoggi var lenge en nær alliert av den saudiarabiske kongefamilien, i likhet med hva hans bestefar og andre familiemedlemmer hadde vært. Khashoggi-familien har vært en av de mest innflytelsesrike familiene i det oljerike landet.

Fakta om Jamal Khashoggi Ekspandér faktaboks 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og regimekritiker.

Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober.

Har tidligere vært rådgiver for den saudiarabiske regjeringen.

Som skribent har han vært svært kritisk både i arabisk og vestlig presse mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk.

I september 2017 flyktet Khashoggi fra hjemlandet, ifølge ham selv av frykt for å bli pågrepet, i likhet med mange andre dissidenter.

Khashoggi har siden bodd i eksil i USA og har blant annet har skrevet for The Washington Post. Han beskriver hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser.

Tyrkiske myndigheter mener han aldri forlot konsulatet.

Anonyme tyrkiske tjenestemenn sier til flere internasjonale medier at myndighetene mener han ble drept inne i konsulatet.

Saudi-Arabia benekter anklagene. Kronprinsen har invitert tyrkisk politi til å ransake konsulatet og sier de ikke har noe å skjule.

Verken Tyrkia eller Saudi-Arabia har presentert noen beviser for påstandene, men ifølge Washington Post skal Tyrkia sitte på lydopptak og video av at saudiske tjenestemenn dreper journalisten. (Kilde: NTB)

Selv forlot journalisten hjemlandet kort tid etter at prins Mohammed bin Salman, som var visestatsminister og forsvarsminister, ble utpekt som tronarving sommeren 2017. Siden har kronprinsen i praksis overtatt mye av den daglige styringen av landet.

Khashoggi bodde i selvvalgt eksil i Virginia i USA.

Internasjonale nyhetsbyråer har i forbindelse med forsvinningssaken rapportert at Khashoggis familiemedlemmer har vært ilagt restriksjoner og reiseforbud som hevn for at Jamal Khashoggi flyttet utenlands.

I dag lovet den saudiarabiske regjeringen at de ansvarlige bak drapet skal straffes.

– De som står bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi og de som sviktet sine oppgaver skal holdes ansvarlig. Uansett hvem de er, heter det i uttalelsen fra den saudiarabiske regjeringen etter et regjeringsmøtet ledet av kongen selv.

Fakta om Saudi-Arabia Ekspandér faktaboks Monarki i Asia, Midtøsten, omfatter omkring tre fjerdedeler av den arabiske halvøy.

Monarkiet oppstod 1927 ved en avtale mellom kong Ibn Saud og Storbritannia.

Rettsvesenet er helt basert på islamsk rett. Det øverste justisråd omfatter 11 medlemmer, og er den øverste domstolen.

Saudi-Arabia hadde i 2013 en beregnet folkemengde på ca. 28,8 millioner.

Saudi-Arabia er verdens største petroleumseksporterende land. Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia

Sier kronprinsen ikke visste

Etter først å ha nektet for journalistens forsvinning i tre uker, innrømmet saudiarabiske myndigheter i helgen at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Den første versjonen var at journalisten døde i en slåsskamp, deretter kom innrømmelsen om at han faktisk ble drept.

Den saudiarabiske utenriksministeren Adel al-Jubeir sa at dødsfallet var en «fryktelig feiltakelse».

– Vi vet ikke hvor liket er og vi vet ikke hvordan han ble drept. Dessverre ble det gjort en enorm og alvorlig feil. Jeg forsikrer familien om at de som gjorde dette skal holdes ansvarlig, sa al-Jubeir.

Ifølge utenriksministeren var ikke den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman klar over drapet, og sier at de som sto bak det, ikke hadde tillatelse til å gjennomføre det.

– De drepte Khashoggi ved en feil og forsøkte å dekke over det, hevdet utenriksministeren.

Internasjonalt press

Det internasjonale presset mot Saudi-Arabia og ikke minst kronprins Mohammed bin Salman har økt kraftig de siste ukene og dagene.

Flere sentrale selskaper og personer har trukket seg fra kronprinsens profilerte økonomiske konferanse, kalt «Davos in the Desert» som åpnet i dag. Der innrømmet landets energiminister at kongedømmet er i krise.

Kronprinsen talte ikke til deltakerne, slik det var ventet, men viste seg etter hvert.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa i går at Tyskland vil vurdere om de skal stanse sin våpeneksport til Saudi-Arabia etter drapet på konsulatet i Istanbul og oppfordrer til et felles EU-standpunkt.

I Sverige har våpendebatten også startet, men statsminister Stefan Löfven sier alle fakta bør på bordet før regjeringen trekker sin konklusjon.