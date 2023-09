Han er en av Pakistans mest kjente journalister og youtubere.

Imran Riaz ble arrestert av pakistansk politi i mai på vei ut av landet. Etter noen dager i varetekt ble han hentet av en sivil bil. Siden har verken politiet, eller myndighetene i Pakistan visst hvor han har vært.

Spekulasjonene har vært mange om hvem som bortførte ham, og om han i det hele tatt var i live.

TØFF STIL: Imran Riaz var en av Pakistans mest hardtslående journalister før han ble arrestert. Foto: Twitterkontoen til Imran Riaz

Mandag kom gladmeldingen familien og tilhengerne hans har ventet på.

– Ved guds nåde og barmhjertighet har jeg brakt tilbake helten min, skriver advokaten hans på X, tidligere kjent som Twitter.

Advokaten har også publisert et bilde hvor han kysser Riaz, som ser mye tynnere og svakere ut enn vanlig.

– Jeg snakket med familien til Imran. Han er svak og helsen er ikke bra, men han er tilbake, skriver en annen kjent Pakistans journalist, Wajahat S. Khan, på X.

Kritisk til hæren

Riaz blir beskrevet som en av de mest frittalende journalistene i Pakistan. Han har mer enn fire millioner følgere på YouTube, og mer enn fem millioner på X.

Journalisten var en de fremste forsvarerne av Pakistans avsatte statsminister Imran Khan, som sitter fengslet for blant annet korrupsjon.

MEKTIG: Imran Riaz var veldig kritisk til hærens innblanding i pakistansk politikk. Foto: AP

Khan kom til makten i 2018 i et brakvalg, men ble fjernet fra makten i fjor i et mistillitsvedtak i det pakistanske parlamentet. Khan og hans tilhengere har hele tiden ment at han ble fjernet i en konspirasjon utarbeidet av pakistansk mektige hær, opposisjonen og USA.

Det var nettopp støtten til eksstatsministeren som fikk journalisten i trøbbel, ifølge ham selv.

– Når dere ser denne videoen, er jeg sikkert arrestert, sa Riaz i et videoklipp i mai noen timer før han forsvant.

– Årsaken er at jeg helt siden regimebyttet i dette landet har lagt frem sannheten for dere. Jeg har fått sparken fra fire jobber, jeg og familien min har blitt truet og trakassert. Huset mitt har blitt omringet av væpnede menn. Jeg er under konstant overvåkning. De har gjort alt for å stilne kritikken min, sier Riaz i det som er den siste videoen på kanalen hans.

STØTTET KHAN: Imran Riaz mener at han ble arrestert for sin støtte til den avsatte statsministeren, Imran Khan. Foto: AFP

Lettelse i Norge

Imran Riaz har hatt mange tilhengere også i Norge. Blant dem er Zeeshan Shah.

– Jeg er glad og lettet. Etter fire måneder i uvisshet er nyheten om løslatelsen hans fantastisk.

Shah mener Riaz er populær fordi han talte makten midt imot.

– Imran er blant de få pakistanske journalister som stod på sannhetens side. Han nølte ikke med å kritisere myndighetene for menneskerettighetsbrudd.

GLAD: Norsk-pakistanske Zeeshan Shah er glad for løslatelsen, men er bekymret for helsen til Imran Riaz. Foto: Privat

Det er ingen som har tatt på seg skylden for bortføringen av journalisten.

Pakistanske myndigheter har heller ikke kommentert løslatelsen.

En domstol i storbyen Lahore har i flere måneder krevd at landets mektige etterretningstjenester finner journalisten, men de har nektet for at Riaz har vært i deres varetekt.

Tidligere i sommer konfronterte NRK Pakistans viseutenriksminister, Hina Rabbani Khar om forsvinningen.

– Denne saken har høy prioritet hos oss. På det nåværende tidspunktet vet vi ikke hvor denne journalisten er. Det er bekymringsfullt, og vi må finne ut hvor det har blitt av ham.

Norsk-pakistanske Zeeshan Shah og mange andre eksil-pakistanere, derimot, har en teori om hvem som kan ha stått bak journalist-forsvinningen.

– Disse sporløse forsvinningene er dessverre vanlig i Pakistan. De har pågått i flere tiår. Selv politiet nekter for å vite hvor den forsvunne befinner seg. Men de fleste vet hvem som står bak. Det er ofte etterretningstjenestene, mener han.

Amnesty-kampanje

Amnesty International startet en underskriftskampanje for Riaz. De krevde at pakistanske myndigheter fant ut av hva som hadde skjedd med journalisten, og at han måtte løslates så raskt som mulig.

Den norske toppadvokaten Geir Lippestad engasjerte seg også i forsvinningssaken.

– Det er en gledens dag for Imran og familien hans at han har kommet hjem.

Lippestad har også bistått familien til journalisten.

ENGASJERT: Den norske toppadvokaten Geir Lippestad har også forsøkt å finne Imran Riaz. Foto: NTB

– Det har vært en stor belastning for familien at ingen har tatt ansvar. Det viser jo hva slags menneskerettighetsbrudd som begås i Pakistan akkurat nå.

– At Amnesty har engasjert seg, viser at internasjonalt engasjement er viktig for politiske fanger, sier Lippestad.

Journalister lever farlig

På bildene som har blitt publisert i sosiale medier i dag av Riaz, ser han medtatt ut.

Norsk-pakistanske Shah håper Riaz fortsetter kampen for ytringsfrihet i Pakistan, men er usikker på om helsen hans tillater det.

– Han har vært gjennom et tøft fengselsopphold. Mange frykter at han er sterkt traumatisert. Journalister som har fått møte ham i dag sier at han sliter med å snakke. Det var jo styrken til Imran før han forsvant.

Pakistan er ett av verdens farligste land for journalister. Bare de siste fire årene har 42 journalister blitt drept. I hovedstaden Islamabad alene har det vært 56 angrep mot journalister og mediehus, ifølge Freedom Network.

Pakistan befinner seg på 150. plass (av 180 plasser) på pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser.