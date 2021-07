Klokken 11 i formiddag la den svenske statsministeren frem listen over statsråder for Riksdagen, den svenske nasjonalforsamlingen.

Regjeringen består som før av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Og personene som skal sitte i den blir også de samme.

Men da statsministeren og de ulike statsrådene la frem sine programerklæringer kunne det høres ut som om det var en fullstendig ny regjering som skulle tiltre, for å endre Sverige.

– Vår prioriteringer blir jobb, trygghet, klima og velferd, erklærte statsministeren og listet opp:

Landet skal bli verdens første fossilfrie velferdsstat, det grønne skiftet skal prioriteres fra staten og svensk industri skal være i front.

Det skal bli mer trygghet i arbeidslivet og flere skal ut i jobb.

Det skal bli mer trygghet i samfunnet ved at den økende gjengkriminaliteten skal bekjempes hardere. Mottoet er at samfunnet alltid er sterkere enn gjengen.

Velferdstjenester skal prioriteres, pandemien har vist hvor viktig det er.

Mye er riktignok de samme prioriteringene som har vært de siste årene.

Löfven, som har styrt sammenhengende siden 2014, kunne ikke unngå å sende et stikk til det politiske toppsjiktet i Sverige – som sørget for det mange mener var en fullstendig unødvendig kriserunde.

– Vi står igjen her, mens de andre kastet inn håndkleet, sa statsministeren med en viss selvsikkerhet.

Statsministeren og regjeringen samlet på Riksplan,like bortenfor Riksdagshuset. Det holdes fortsatt god koronaavstand. Foto: Ali Lorestani / Tt / NTB

Dette har hendt

28. juni var det riktignok Stefan Löfven som kastet kortene som statsminister. Han gav Riksdagen beskjed om at han og regjeringen kom til å gå av.

Fakta om Stefan Löfven Ekspandér faktaboks Stefan Löfven (63) har vært Sveriges statsminister siden 3. oktober 2014. Han har ledet mindretallsregjeringer i to mandatperioder.

Ledet fram til 28. juni en mindretallsregjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet (MP), med støtte fra Liberalerna og Centerpartiet basert på den såkalte januaravtalen.

7. juli fikk han nok stemmer i Riksdagen til å danne sin tredje regjering.

Aktiv i Socialdemokraterna helt siden han var 13 år. Ble partileder i januar 2012.

Arbeidet på postverket og et sagverk før han fikk jobb som sveiser ved et forsvarsindustriselskap, der han fikk en rekke tillitsverv. Leder i fagforbundet IF Metall fra 2006 til 2012.

Født 21. juli 1957 i Stockholm. Vokst opp i en fosterfamilie i Sollefteå.

Gift med Ulla og har to stebarn. (Kilde: NTB)

Det skjedde etter at det noen dager før var blitt flertall for et historsk mistillitsforslag mot regjeringen.

Löfven hadde valget mellom å gå av eller å utlyse nyvalg. Han valgte det første, fordi han ikke ville sende velgerne til valgurnene i et ekstravalg kun halvannet år før det ordinære valget.

Bakgrunnen for mistilliten var at den rødgrønne regjeringens støtteparti, det borgerlige Centerpartiet, forlangte at et punkt i samarbeidsavtalen måtte oppfylles.

Partiet mente man måtte gå i gang med en utredning om at svenske boligutbyggere i fremtiden kan ta markedsleie for nye leiligheter.

Leie av egen bolig er langt vanligere i Sverige enn i Norge, og boligmarkedet er regulert, det vil si at utleieprisene fastsettes sentralt.

Problemet var at utredningskravet om markedsleie var en rød klut for et annet av regjeringens tre støttepartier, Vänsterpartiet.

Det sosialistiske partiet hadde advart om at hvis en utredning kom, ville de sørge for mistillit mot regjeringen.

Flere partier hengte seg på og Löfven ble til slutt felt av en konstellasjon bestående av det sosialistiske Vänsterpartiet, som er sterkt imot markedsleie, og de borgerlige partiene Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna, som er for innføring av markedsleie, men enda mer for å overta regjeringsmakten.

De to støttepartiene, Centerpartiet og Liberalerna, avholdt seg fra å stemme i mistillitsrunden.

Ulf Kristersson, leder av Moderaterna, måtte innse at han ikke klarte å stable en borgerlig regjering på beina, til tross for at han og andre felte den forrige. Her på vei inn til Riksdagen 1. juli for å fortelle at han gav opp regjeringsoppdraget. Foto: Stina Stjernkvist/tt / NTB

Deretter fulgte nok en runde, som endte et skritt frem og to tilbake.

Moderaternes leder Ulf Kristersson klarte ikke å sikre nok støtte til å danne en ny, borgerlig regjering.

Liberalernes nye leder Nyamko Sabuni bestemte seg for å hoppe av samarbeidsavtalen med Socialdemokraterna og slutte seg til den borgerlige blokken, selv om det betyr samarbeid med Sverigedemokraterna – som Liberalerne frem til nå overhodet ikke har villet forholde seg til.

Centerpartiets leder Annie Lööf valgte å droppe utredningskravet, som utløste hele regjeringskrisen. Centern ville ikke stemme for en rødgrønn regjering, men ville heller ikke stemme imot. For alternativet med å støtte en borgerlig regjering som lener seg Sverigedemokraterna var enda mer uaktuelt for sentrumspartiet.

Vänsterpartiet støtter også Löfven videre, med forbehold. Det samme gjør en partiløs avhopper fra Vänsterpartiet.

Dermed kunne Löfven danne sin tredje regjering. Ikke fordi så mange var for, men fordi ikke mange nok var imot. Stemmetallene var 116 mot 173. Grensen for imot var 175 stemmer, altså kun to stemmer unna.

Leder av Riksdagen, talman Andreas Norlén har de siste årene blitt vant til å løse politiske floker i Sverige. Her under sonderingssamtalene om den siste regjeringen med leder i Centerpartiet, Annie Lööf. Foto: Stina Stjernkvist / AFP

Problemer venter til høsten

Den tidligere fagforeningslederen har fått stempelet «overlevelseskunstneren» i svensk presse.

Det store spørsmålet er om den nygamle statsministeren klarer å kjøre nok politisk slalåm frem til neste høst, slik at regjeringen holder helt til neste valg. Første «portpassering» blir statsbudsjettet til høsten.

Vänsterpartiet sier de ikke vil stemme for et budsjett som de ikke har innflytelse over. Mens Centern ikke vil si ja til et budsjett fremforhandlet med Vänsterpartiet.

I tillegg har Centerpartiet og Miljøpartiet, som fortsatt er med i regjeringen, allerede begynt å krangle. Det handler om hvem som skal bestemme over strandsonen og skogen.

Stefan Löfven har svart med å legge ansvaret for de største problemområdene hos noen av sine mest erfarne folk. Og han mener det går an å komme til enighet om et budsjett for landet, men sier det krever gode samtaler på bakrommet og gode kompromisser.

– Det er jeg sikker på at jeg skal klare å få til, sa Stefan Löfven og pekte på at «den andre siden» har vist seg ikke å være noe alternativ.

Skiftet skjer hos kongen

Det formelle regjeringsskiftet skjer klokken 14.15. På Stockholm slott møter statsministeren og den nye regjeringen kong Carl Gustaf og kronprinsesse Victoria. Også lederen av den svenske Riksdagen, Anders Norlén er til stede.