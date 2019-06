Den mest populære nettsiden til Joe Biden er falsk

Nettsiden joebiden.info fremstår ved første øyekast som en nettside som promoterer Joe Bidens kandidatur til å bli president i 2020.

Men om en blar lenger ned på siden står det at det er en nettside laget som en parodi på Bidens kampanjenettside «BY AN American citizen FOR American citizens».

New York Times avslører i dag at hjernen bak kampanjen er Patrick Mauldin, som lager digitalt innhold og videoer til president Trumps 2020 kampanje.

Avisen skriver at Mauldin sier at det ikke er Trump-kampanjen som har betalt for nettsiden, men han selv.

Viser både tafsing og sleivspark

Med utvalgte sitater og diverse GIF-er som viser Biden tafse på kvinner og jenter ønsker nettsiden å hindre at Biden, som mange mener er Trumps argeste konkurrent, fra å ta plass i Det hvite hus.

Nettsiden viser blant annet en oversikt over hvordan Biden har stemt ved ulike lovforslag.

Nettsiden retter blant annet oppmerksomheten mot hvordan Joe Biden har stemt gjennom sin tid som folkevalgt. Foto: faksmilie: joebiden.info

For eksempel at han i 1996, som senator, stemte for et lovforslag som definerte ekteskapet som noe som gjelder mellom mann og kvinne trekkes frem.

Nettsiden har også samlet sammen en rekke sitater Biden har kommet med gjennom tidene.

Det er flerfoldige gif-er på nettsiden som viser Joe Biden i ulike situasjoner med kvinner. Foto: Faksimile: joebiden.info

Opphavsmannen forteller at nettsiden har vært så populær, og folk så overbevist om at den er ekte, at folk har tilbudt seg å donere og melde seg som frivillige, i den tro at den representerer den ekte Joe Biden.

Trumps kampanje svært positive

– Det er flott at talentfulle tilhengere av president Trump bruker tiden sin til å bidra til at han blir gjenvalg.

– Vi setter pris på at de på fritiden sin lager slike parodier som hjelper saken.

Det uttaler kommunikasjonsdirektøren for Trumps gjenvalgskampanje, Tim Murtaugh, til New York Times.

Kampanjeteamet til Joe Biden sier til New York Times at de i lengre tid har kjent til nettsiden, men ikke dets opphavsmann.

Selv sier Mauldin at han laget nettsiden slik at demokratiske velgere skal konfronteres med fakta.

Har laget tre andre nettsider

Ifølge avisen har mannen bak joebiden.info også laget falske kampanjenettsider for minst tre andre demokratiske presidentkandidater.

Deriblant «Millionare Bernie» som ønsker å fremstille Bernie Sanders som en grådig sosialist.

Han skal også ha laget falske nettsider for både Kamala Harris og Elizabeth Warren.