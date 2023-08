En kan drukne litt i de mange rettsprosessene og tiltalene mot USAs tidligere president Donald Trump.

Men når spesialetterforsker Jack Smith og det amerikanske justisdepartementet nå tar ut tiltale mot Trump for hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, er det langt mer alvorlig enn alle de andre sakene.

Det er minst fire grunner til det:

Et nasjonalt traume

Stormingen av Kongressen er blitt et nasjonalt traume i USA. Minst fem mennesker mistet livet i forbindelse med stormingen.

Mange tusen Trump-tilhengere marsjerte mot Capitol Hill, mens Donald Trump heiet dem fram.

Mange av dem brøt seg med makt inn i det amerikanske demokratiets kjerne. Målet: Å stanse den fredelige maktovertakelsen, fra Donald Trump til Joe Biden.

Stormingen kom nær to måneder etter presidentvalget som Biden vant. Trump nektet å godta resultatet, og gjentok løgnen om valgfusk i alle kanaler.

Det var den løgnen som til slutt førte til stormingen av demokratiets kjerne 6. januar, ifølge spesialetterforsker Jack Smith.

Over 1000 mennesker er blitt siktet for sin deltakelse i angrepet på Capitol. Nå er Donald Trump en av dem.

«Justisdepartementets beslutning om å stille dem som begikk kriminelle handlinger 6. januar har ikke, og vil ikke, minske», skriver departementet selv.

En historisk tiltale

Alle tiltalene mot Trump er for så vidt historiske i seg selv.

Men at en tidligere president siktes for å ha forsøkt å bryte ned USAs demokrati, er noe helt utenom det vanlige. Og svært alvorlig.

Det er derfor grunn til å tro at spesialetterforsker Smith og hans advokater sitter på sterke beviser for Trumps rolle i 6. januar-stormingen, og at de er overbevist om at de kan få ham dømt.

Da må de bevise at Trump visste hva han gjorde da han spredte løgnene om valgfusk.

Trump tiltales for tre ulike lovbrudd.

Konspirasjon og svindel mot USA.

For å hindre en offisiell prosess.

For å forsøke å true eller skremme andre fra å utøve sine demokratiske rettigheter.

Den siste tiltalen er særlig interessant, sier jussprofessor Daniel Richman ved Columbia University til The New Yorker:

Den «setter skaden gjort mot det amerikanske folk i sentrum», ikke skaden gjort mot regjeringen. Det er en måte å vise folket at skaden er gjort mot dere, mot folket, sier Richman.

Stiller som president 2024

Samtidig som han er tiltalt for å ødelegge det amerikanske demokratiet, stiller Donald Trump igjen som presidentkandidat i 2024.

Det republikanske partiet skal offisielt velge hvem som skal representere partiet under landsmøtet i juli neste år. Men allerede nå ligger Trump klart an til å vinne.

En ny måling utført av New York Times viser at han har et gigantisk forsprang på utfordrer nummer to, Ron DeSantis fra Florida.

54 prosent av republikanske velgere sier de vil stemme på Trump i nominasjonsvalget.

Ifølge avisen har alle kandidater som har ledet med 20 prosentpoeng eller mer på dette tidspunktet, vunnet nominasjonen. Trump leder med nesten dobbelt så mye, ifølge målingen.

37 prosent av de spurte sier de støtter Trump sterkt. Dette er hans lojale base.

Ingen av dem sier de tror Trump er skyldig i noen av tiltalene mot ham.

Det betyr at 37 prosent av republikanere trolig støtter Trump uansett. Det er ikke flertallet. Men det er lite som tyder på at de resterende 63 prosent klarer å samle seg rundt én annen kandidat.

Nok en alvorlig tiltale venter

En fredelig maktovergang er blant de aller viktigste kjennetegnene på et fungerende demokrati.

I tillegg til tiltalen om 6. januar, kan en tiltale fra påtalemyndigheten i delstaten Georgia komme når som helst. Den handler også om Donald Trumps forsøk på å endre valgresultatet.

Det er håndfaste bevis i denne saken: I et telefonopptak med delstatens valgansvarlige, ber Donald Trump vedkommende om å «finne» så mange stemmer han trenger for å få flertall.

Etterforskningen har foregått i to og et halvt år. Og tiltalen kommer i løpet av de tre første ukene i august, ifølge aktor Fani T. Willis.

«Arbeidet er ferdig. Vi er klare», sa Willis til lokale medier i Atlanta i helgen. Det ble også nylig satt opp oransje sikkerhetsbarrierer nær inngangen til rettslokalene i Atlanta sentrum.

Lever i ulike virkeligheter

Så gjenstår det å se hvordan denne rettsprosessen vil påvirke valgkampen.

Et viktig poeng er hvordan tiltalen oppfattes av republikanske velgere. Og der spiller høyrevridde medier som Fox News en viktig rolle.

Donald Trump avviser selv all skyld. Det gjør også de fleste av hans mest lojale tilhengere.

De fleste av dem som ikke mener Donald Trump har gjort noe galt, har TV-kanalen Fox News som sin nyhetskilde, viser en måling fra New York Times.

«Fox News-profiler har igjen og igjen insistert på at de virkelige kriminelle er dem som vil stille Trump til ansvar, ikke Trump selv», skriver kommentator i Washington Post, Greg Sargent.

En skandale er bare en skandale hvis folk tror på det som blir sagt. En stor del av republikanske velgere avviser alle tiltalepunktene og mener Donald Trump ikke har gjort noe galt.