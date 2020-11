Den kronglete veien fra Trump til Biden

Over to uker etter at Joe Biden ble utropt til USAs neste president, har han endelig fått lov til å starte den formelle overgangen fra republikansk til demokratisk styre.

1. Hvorfor skjer dette nå?

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som avgjør om den neste presidenten skal få tilgang til informasjon og midler for å starte overgangen til en ny regjering.

Vanligvis skjer dette like etter valget – og etter at den tapende kandidaten har erkjent nederlag.

GSA-sjef Emily Murphy har vært under hardt press for å gi Biden grønt lys for å starte det intensive arbeidet med å få på beina en ny regjering.

UNDER PRESS: Emily Murphy har åpnet for en formell maktovertakelse. Foto: Susan Walsh / AP

Mandag gjorde hun endelig det. I et brev til Biden skriver hun at han ser ut til å ha vunnet valget, og at hun derfor frigjør 7.300.000 dollar, altså drøyt 65 millioner kroner, til arbeidet med maktskiftet.

Murphy skriver videre at hun konkluderte med at Biden trolig har vunnet valget, etter «nylige utviklinger tilknyttet søksmål og godkjenning av valgresultater».

Michigan slo mandag fast at Biden har vunnet i delstaten, og en føderal dommer i Pennsylvania forkastet lørdag et søksmål fra Trump-kampanjen som forsøkte å stanse godkjenning av valgresultatet der. Tirsdag ble Biden bekreftet som vinner i Pennsylvania og Nevada.

2. Hvorfor er dette viktig?

At Emily Murphy og GSA nå anerkjenner Joe Biden som vinner av presidentvalget, gjør at det omfattende overgangsarbeidet til ny regjering endelig kan komme i gang.

Nå får Biden og hans folk tilgang til sikkerhetsinformasjon og en god sum penger. De går dermed i gang med å koordinere den formelle maktovertakelsen sammen med Trumps regjering. Store deler av administrasjonen og byråkratiet i Washington D.C. skal skiftes ut: Rundt 4000 stillinger.

3. Hva gjør Joe Biden nå?

Biden er travelt opptatt med å utnevne statsråder til sin nye regjering. Det er blant annet klart at han kommer til å nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til sin utenriksminister. Tidligere sentralbanksjef Janet Yellen skal være ønsket som ny finansminister.

NY MINISTER: Tony Blinken, her fra 2013, blir USAs nye utenriksminister. Foto: Jonathan Ernst / Reuters/NTB

Biden har også samlet en arbeidsgruppe for å ta grep om koronapandemien, som fortsatt herjer for fullt i USA. Ifølge Johns Hopkins University har landet i snitt 165.000 nye smittetilfeller hver dag, en økning på over 70 prosent på to uker.

I tillegg til å legge en plan for håndteringen av pandemien og vaksineutrullingen, kan Biden og hans folk også begynne å sette seg inn i sikkerhets- og etterretningsspørsmål.

Joe Biden tar formelt over som USAs 46. president 20. januar neste år, i en innsettelsesseremoni i Washington D. C.

4. Hvordan reagerer Donald Trump?

President Donald Trump har sagt at GSA-sjef Emily Murphy «må gjøre det som må gjøres.»

Han har fortsatt ikke erkjent valgnederlaget.

Det er første gang i moderne tid at en amerikansk president har kommet med så grove anklager mot USAs valgsystem.

5. Hva gjør Trump nå?

Donald Trump er president fram til Joe Biden innsettes. Tradisjonelt sett holder en avtroppende president seg i bakgrunnen og tar ikke store nye initiativer. Men Trump er ingen tradisjonell president, og han har presidentfullmakter fram til 20. januar 2021.

Det betyr at han kan utnevne dommere, ansette og sparke byråkrater og bruke offentlige penger. Trump er fortsatt øverste leder for USAs væpnede styrker.

Han må likevel gå gjennom Kongressen, og slike presidentordre kan ta tid å få gjennom.

Det er ventet at Donald Trump vil bruke tiden sin på å benåde flere tidligere medarbeidere. Ifølge New York Times skal han planlegge å benåde tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som i 2017 innrømmet å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland før Trump ble innsatt som president.

Det er ikke uvanlig for en avtroppende president å bruke sine siste uker ved makten til å benåde fanger. Barack Obama benådet for eksempel Chelsea Manning og 200 andre før han gikk av som president.

OVERGANGEN I 2016: Obama inviterte Trump til Det hvite hus kort tid etter valget i 2016, for å planlegge overgangsprosessen. Foto: Jim Watson / AFP

6. Betyr dette at valget nå er avgjort?

Formelt er det ikke før 14. desember at valgmennene fra de ulike delstatene stemmer og den nye presidenten formelt anerkjennes. Biden vant 302 valgmannsstemmer, mot Donald Trumps 232.

Det regnes som svært lite sannsynlig at flertallet ikke vil stemme på Joe Biden. Det regnes også som vært lite sannsynlig at noen av Trumps resterende søksmål kan endre valgresultatet.

I den første versjonen av denne saken sto det at 7.300.000 amerikanske dollar tilsvarer ca. 650 millioner norske kroner. Det er feil, 7.300.000 dollar tilsvarer drøyt 65 millioner kroner. Feilen er rettet etter publisering.