Da Yvan Colonna ble angrepet i fengselet på fastlandet, brøt det ut demonstrasjoner og protester på den franske øya i Middelhavet.

«Statu francese assassinu» stod det på plakatene i demonstrasjonstogene. «Den franske staten er en morder» mente de, og viste til at Colonna var blitt angrepet inne i et fransk fengsel.

Mandag døde han etter nesten tre uker i koma.

Bråk og sammenstøt i Bastia den 13. mars. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Dømt for drap på åpen gate

61 år gamle Colonna sonet en livstidsdom for drapet på fylkesmannen og statens representant på øya, Claude Erignac i 1998. Han ble drept med tre skudd i bakhodet på vei til en konsert.

Den 2. mars tok en medfange kvelertak på Colonna i flere minutter, før han ble stanset. Denne fangen, som var dømt for jihadistisk terror, skal ha anklaget Colonna for blasfemi.

Angrepet førte til demonstrasjoner i flere dager på Korsika. Mange ser på Colonna som en frigjøringshelt. Andre krevde at korsikaneren skulle få sone straffen sin på øya i nærheten av familien sin.

Her skal Colonna ha gjemt seg for politiet. Foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP

Politiet mener Colonna hadde vært involvert i Frigjøringsbevegelsen FNLC (Nasjonal front for frigjøringen av Korsika), som har gjennomført en rekke attentater og bombeaksjoner.

Ble landets mest ettersøkte mann

Selv har Colonna hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapet på Erignac å gjøre. Han kalte seg politisk aktivist og har alltid vært tydelig på at han er for et selvstendig Korsika.

Drapet på Erignac var et av flere attentater fra korsikanske separatister. En anonym gruppe hevdet å stå bak og jakten på gjerningsmannen skulle vare i flere år.

I 1999 ble fire menn arrestert og deres tilståelse førte til en klappjakt på den femte mistenkte. Yvan Colonna ble Frankrikes mest ettersøkte mann, ifølge BFMTV.

Gjemte seg i fjellene

Han gjemte seg i fjellene på Korsika i flere år. Der skal han ha levd som gjeter, før han ble arrestert i juli 2003. Tre rettssaker senere ble han dømt til livslang forvaring i 2012.

I dette sauefjøset i landsbyen Cargese skal Colonna ha gjemt seg før han ble arrestert. Foto: STEPHANE AGOSTINI / AFP

Colonna har hele tiden bedt om å få sone nærmere familien. Etter angrepet på ham var det demonstrasjoner og sammenstøt i flere byer på øya. I Ajaccio brøt demonstranter seg inn i tinghuset og tente på papiravfall, før de tok seg videre til en bank, som ble rasert.

Det var også demonstrasjoner i Calvi og Bastia. Mange la skylden på den franske regjeringen, som ikke klarte å beskytte Colonna. I det siste har korsikanske fanger i minst 10 forskjellige fengsler innledet en sultestreik med krav om å få sone på Korsika, melder France3.

Lover Korsika mer selvstyre

Bråket gjorde at innenriksminister Gérald Darmanin ble sendt til Korsika med bud om at regjeringen vil innføre mer selvstyre. Han ble på øya i tre dager og startet samtaler med myndighetene der.

Den franske regjeringen har tidligere vist liten vilje til å forhandle med nasjonalistene.

De skal være grunnlaget for forhandlinger som skal starte i begynnelsen av april. Målet er å bli enige om an ny avtale innen utgangen av dette året, skriver Le Figaro.