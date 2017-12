Den israelske hæren angrep Gazastripen med jagerfly og stridsvogner

Ifølge flere nyhetsbyråer sendte en elektronisk app som varsler om rakettangrep flere meldinger torsdag. Rakettene skal ha blitt avfyrt fra Gazastripen, men nyhetsbyrået Reuters melder samtidig det foreløpig ikke er noe som tyder på at raketter faktisk har truffet israelsk område.

Jerusalem Post melder at den israelske hæren bekrefter at det ble avfyrt to raketter fra Gazastripen. Ifølge hæren skal ikke rakettene ha nådd fram til Israel.

Den israelske dagsavisen Haaretz melder at ble utløst en rakettalarm i byen Ashkelon, i det sørlige Israel, nær Gazastripen, som følge av rakettavfyringen.

Avisen skriver torsdag kveld at det israelske militæret angrep to posisjoner inne på Gazastripen som et svar på rakettene som ble avfyrt tidligere på dagen. Ifølge den israelske avisen skal det ha blitt benyttet stridsvogner og kampfly i angrepet.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen rapporterer fra demonstrasjonene i Betlehem. Du trenger javascript for å se video. Sigurd Falkenberg Mikkelsen rapporterer fra demonstrasjonene i Betlehem.

– Vil få Trump til å angre

Rakettmeldingene kommer samtidig med at situasjonen mellom Israel og Palestina er mer spent enn på lenge.

Tidligere denne uken ble det klart at USAs president Donald Trump trosser advarsler fra FN, og anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.

Anerkjennelsen har naturlig nok blitt møtt med fordømmelse fra Hamas, som torsdag tok til orde for at palestinere nok en gang må gi uttrykk for opprør eller motstand mot staten Israel, ifølge CBS News.

– Vi vil at motstanden skal fortsette, og vil sørge for at Trump og okkupantene angrer på denne avgjørelsen, sier Hamas-leder Ismail Haniyeh.

Den libanesiske, sjiamuslimske militærgruppa Hizbollah har også tatt til orde for å trappe opp den væpnede motstanden mot Israel i kjølvannet av Trumps uttalelser.

Ifølge Hassan Fadlallah, en talsmann for gruppa, viser Trumps uttalelser at den eneste måten å gjenopprette rettferdighet på er gjennom «væpnet motstand», melder Times of Israel.

Ifølge Reuters er det foreløpig ingen gruppe som har påtatt seg ansvaret for de to rakettene som ble avfyrt mot israelsk territorium torsdag kveld.

USAs president Donald Trump kunngjorde tidligere denne uken at den amerikanske ambassaden i Israel skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem. Du trenger javascript for å se video. USAs president Donald Trump kunngjorde tidligere denne uken at den amerikanske ambassaden i Israel skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

Kraftige demonstrasjoner

Titusenvis av palestinere demonstrerte torsdag på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen, for å vise sin misnøye mot Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad.

Demonstrantene brant plakater med bilder av USAs president, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, amerikanske og israelske flagg.

Den israelske hæren har sendt militære forsterkninger inn i de okkuperte områdene, og flere steder var det voldsomme sammenstøt.

Titalls palestinere er såret av tåregass, gummikledde kuler og skarpe skudd på Vestbredden, melder palestinsk Røde Halvmåne.

Blant demonstrantene er det delte meninger om det nå vil bli en ny intifada fra palestinsk side.

– Hver dag har vi en intifada mot den israelske okkupasjonen. Vi har rett til å demonstrere og yte motstand, sier en ung mann som kaller seg Nadim til NRK torsdag.