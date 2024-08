Sikkerheten var skjerpet. Men fansen kunne glede seg over en vel gjennomført Taylor Swift-konsert i London tidligere denne uken.

– Wembley er så trygt som det kan få blitt, sa sikkerhetskonsulent Chris Phillips, tidligere leder for Storbritannias antiterroravdeling, til Reuters.

Frykten for et angrep kom ikke ut av det blå. I forrige uke be tre Swift-konserter i Wien avlyst etter man avverget et planlagt selvmordsangrep. Tre tenåringer, en 19-åring og to 17-åringer, ble pågrepet.

De tre hadde bånd til Den islamske staten (IS).

Gruppen er ikke kjent for å stå bak tomme trusler.

«Diffus natur»

I mars i år opplevde Europa det verste terrorangrepet på 20 år. Nesten 150 publikummere ble drept da angripere begynte å skyte rundt seg på en konsert utenfor Russlands hovedstad Moskva.

IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Konserthallen i Moskva sto i full fyr etter at IS-terrorister gikk til angrep i mars og siden satte fyr på bygget. Nesten 150 personer ble drept. Foto: Sergei Vedyashkin / AP

At dette skjer nå er ikke tilfeldig, mener eksperter. Denne sommeren er det ti år siden IS oppsto med full styrke i Syria og Irak. Gruppen la under seg store landområder, rekrutterte tusenvis av fremmedkrigere og ble et internasjonalt terrornettverk.

I områdene de kontrollerte, innførte de et brutalt regime. Folk ble halshugget, brent levende, korsfestet og senket ned i syre. Barn ble brukt til å drepe. Kvinner ble holdt som sexslaver.

Men for fem år siden var det tilsynelatende slutt. USA, Russland og flere titalls andre land gikk til krig mot IS. Det samme gjorde kurdiske styrker på bakken.

Til slutt ga IS tapt.

En bilbombe eksploderer nært irakiske soldater mens de kriger mot IS i Mosul i Irak i november 2016. Foto: Felipe Dana / AP

Men de forsvant aldri helt. Og den siste tiden er de blitt stadig mer aktive.

Nå advares det om at gruppen er en større fare enn på lenge. Både i kjerne­området i Syria, men også i andre deler av verden som Afghanistan og deler av Afrika.

Og som angrepet i Moskva og trusselen mot Swift-konserten i Wien viser, så ble terrortrusselen heller aldri borte.

– Koalisjonen har utviklet seg for å holde tritt med trusselens utvikling og stadig mer diffuse natur, sa Ian McCary ved amerikansk UDs antiterroravdeling nylig på et seminar.

– Mer integrert og robust

Det er vanskelig å få oversikt over det som foregår. Men i Nord-Afrika, sør for Sahara, står IS eller islamistiske grupper med bånd til IS, jevnlig bak angrep. 60 prosent av IS' propaganda kommer i dag fra disse områdene, ifølge McCary.

En sørafrikansk soldat på patrulje i DR Congo i februar i år. Sør-Afrika er blant landene som har sendt styrker til DR Congo for å bekjempe opprørsgrupper, blant annet grupper med bånd til IS. Foto: Moses Sawasawa / AP

Fredag ble 16 personer drept og 20 kidnappet da en gruppe med bånd til IS gikk til angrep på en landsby i DR Congo, ifølge lokale kilder, meldte ABC News.

I Taliban-kontrollerte Afghanistan får den lokale IS-grenen ISKP operere fritt i områder utenfor myndighetenes kontroll, ifølge tankesmia ICCT.

Og nordøst i Syria, i området der IS egentlig ble beseiret for fem år siden, kjemper USA og USA-støttede styrker nå mot et IS som er i ferd med å blomstre opp igjen også her, ifølge Wall Street Journal.

– De siste fem årene har IS som organisasjon gått gjennom en endring, sier jihad-forsker Aaron Zelin ved Washington-instituttet til NRK.

Aaron Zelin ved tankesmia Washington-instituttet er ekspert på islamsk terrorisme og står blant annet bak nettstedet Jihadology.net.

Da IS oppsto for første gang, for drøyt ti år siden, var de organisert med et kjerneområde i Syria og Irak, og provinsene sine i blant annet Den arabiske halvøy, i Afrika og Afghanistan.

I 2018 og 2019, samtidig som IS måtte gi tapt i Syria og Irak, forsvant dette skillet. Nå er alle grenene mer likestilt, forteller Zelin:

– De er mer integrert og mer robuste fordi alle provinsene er bedre koordinert mellom hverandre.

Da de var på fremvekst i Syria og Irak delte IS stolt propagandafilmer som viste angrep. Du trenger javascript for å se video. Da de var på fremvekst i Syria og Irak delte IS stolt propagandafilmer som viste angrep.

– Færre folk som følger med

IS-medlemmer sendes mellom provinsene for å gi råd om hvordan man styrer eller tar kontroll over områder basert på erfaringer fra andre steder, forteller Zelin. Kontakten mellom fremmedkrigere er blitt forbedret. Og internasjonale operasjoner planlegges av flere ulike avdelinger.

Angrepet i Moskva var det for eksempel ISKP i Afghanistan som tok på seg skylden for.

IS-angrep i Europa og USA I årene etter 2013 sto Den islamske staten bak en rekke angrep og terrorangrep, særlig i Midtøsten, Afghanistan og Afrika. Men flere angrep i Europa og USA er også knyttet til gruppen: Mai 2014: Fire personer blir drept når en mann åpner ild mot Det jødiske museet i Brussel i Belgia.

Oktober 2015: Flere enn 100 blir drept i et selvmordsangrep i Ankara i Tyrkia.

Oktober 2015: Flere enn 200 blir drept når en bombe går av på et fly mellom Egypt og Russland.

Desember 2015: 14 personer blir drept når et ektepar begynner å skyte rundt seg i San Bernardino.

Mars 2016: Selvmordsbombere angriper en metrostasjon og flyplassen i Brussel. Flere enn 30 personer blir drept.

Juni 2016: Nesten 50 personer blir drept når en mann begynner å skyte på et utested for homofile i Orlando i USA.

Juli 2016: Nesten 90 personer blir drept når en mann med vilje kjører en lastebil inn i en folkemengde i Nice i Frankrike.

August 2016: Et barn detonerer en selvmordsbombe på et bryllup i Gaziantep. Nesten 60 personer blir drept.

Desember 2016: En mann kjører en lastebil inn i et julemarked i Berlin. 13 personer blir drept.

April 2017: Fem personer blir drept når en mann kjører en lastebil ned en gågate i Stockholm.

Mai 2017: Selvmordsbombere angriper en Ariana Grande-konsert i Manchester. 22 personer blir drept.

Juni 2017: Åtte personer blir drept når en mann kjører en bil inn i en gruppe fotgjengere på London Bridge.

– Jeg tror de vil fortsette å prøve å sette opp ulike styringsprosjekter i forskjellige land, tiltrekke seg fremmedkrigere og gjennomføre internasjonale operasjoner – enten med egne folk eller ved å inspirere lokale terrorister, sier Zelin.

– Så planen er mer av det samme. Men tidligere, når land kunne fokusere på Syria og Irak, skjer dette i en større gruppe land.

Samtidig skjer det også andre ting som gjør at vestlige land har mindre fokus på IS og ekstrem islamistisk terrorisme. Kinas fremvekst, for eksempel. Og krigene i Ukraina og Gaza.

IS-soldater med sorte flagg feiret i byen Raqqa i Nord-Syria i 2014. Foto: Uncredited / AP

– Det er mindre ressurser og budsjetter viet til dette, og færre folk som følger med på det. Så det er mulig at det gir IS mer rom til å manøvrere, sier Zelin.

Men på ett punkt har ikke IS endret seg, ifølge terrorforskeren: IS er fortsatt like brutale som for ti år siden.

– Ingenting har endret seg på den fronten. Men det får ikke like mye oppmerksomhet i media lenger, sier Zelin.

I juli dukket for eksempel bilder av en ny halshugging opp på internett, forteller han.

– Så vi ser fortsatt sånne bilder og videoer hele tiden.

