Den internasjonale straffedomstolen med arrestordre på Putin: – Stort stigma

De anklager de ham for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina, melder Reuters.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene.

Arrestordren er begrunnet med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Den internasjonale straffedomstolen er basert i Haag i Nederland. Foto: Thomson Reuters (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

ICC utsteder i tillegg arrestordre på Russlands barneombud Maria Lvova-Belova.

Professor i kriminologi, Kjersti Lohne mener nyheten har en stor symbolsk tyngde, men at man ikke kan forvente å se Putin i Haag med det første.

– Vi kommer ikke til å se en dom på Putin med det første, fordi han kommer nok ikke til å overgi seg.

– Hva må til for å få Putin til Haag?

– Det enkle svaret er et regimeskifte og at noen andre sitter på makten i Russland.

Kjersti Lohne er professor i kriminologi. Foto: Pressebilde / UiO

Samtidig mener Lohne at dette får konsekvenser for presidenten. Nå kan han ikke reise hvor han vil.

– Hvis Putin reiser til land som er medlem av domstolen, er de forpliktet til å arrestere og sende ham til Haag, sier Lohne og fortsetter:

– Det gjør ham til en internasjonal piraja.

Hyller avgjørelsen

Russland anerkjenner ikke ICCs myndighet. For at Putin skal bli arrestert er domstolen avhengig av hjelp fra myndighetene i domstolens medlemsland.

Ukrainas statsadvokat Andriy Kostin hyller avgjørelsen på sosiale medier.

– Verden har fått et signal om at det russiske regimet er kriminelle og at lederne vil bli holdt ansvarlig. Dette er en historisk avgjørelse for Ukraina og hele folkerettssystemet, skrev Kostin.

Maria Zakharova er talskvinne for det russiske utenriksdepartementet. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Men Russland mener arrestordren ikke har noe å si.

– Avgjørelsene fra den internasjonale straffedomstolen har ingen betydning for landet vårt, skrev Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, på sosiale medier.

Anerkjenner ikke ICC

Land som USA, Kina og India, anerkjenner heller ikke ICCs jurisdiksjon.

Tidligere denne uken meldte Reuters at det var ventet at ICC skulle utstede arrestordrer, de første i domstolens etterforskning i Ukraina-krigen.

Lederen for den internasjonale straffedomstolen var for noen uker siden i Ukraina og møtte den ukrainske presidenten.

Karim Khan, lederen for ICC, var for noen uker siden i Ukraina for å se hvordan krigen har rammet landet. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Målet var å undersøke om Russlands droneangrep på ukrainsk infrastruktur, som etterlot millioner uten strøm og vann kunne være krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstol er en domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Domstolen har myndighet til å straffeforfølge enkeltindivider for internasjonale forbrytelser der nasjonale rettssystemer ikke er villige eller i stand til selv å gjøre det.