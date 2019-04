Den indiske hæren latterliggjøres for bilder av «yeti-fotspor»

Mandag denne uka tvitret hæren en rekke bilder fra en ekspedisjon i Himalaya nær verdens femte høyeste fjell Makalu.

STORE SPOR: Fotsporene er over 80 centimeter lange og 38 centimeter brede. Spørsmålet er hvem som har laget dem. Foto: Den indiske hæren

«For første gang har et ekspedisjonsteam fra den indiske hæren funnet mystiske fotspor fra den mytiske yetien. De er 81x38 centimeter og ble funnet nær basecampen Makalu. Den avskyelige snømannen har tidligere kun blitt observert i nasjonalparken Makalu-Barun.», skriver hæren i meldingen, hvor de blant annet har lagt ved bilder av fotsporene og ekspedisjonsmedlemmene som fant dem.

– Ville skape interesse

Yetien er en såkalt kryptozoologisk skapning, et fabeldyr som det så langt ikke er funnet vitenskapelige bevis for at faktisk eksisterer.

Derfor reagerer mange på at hæren nå gir grobunn for ytterligere spekulasjoner om yetiens eksistens, ved å publisere «bevis», skriver Times of India.

På sosiale medier skriver flere indiske brukere at de hadde forventet bedre av hæren og at de burde gått en runde til med seg selv før de publiserte «noe så latterlig».

Hæren sier på sin side at fotsporene som ble oppdaget 9. april i år, er fotografiske bevis som vil bli overlevert til eksperter på området for vitenskapelige undersøkelser.

– Vi valgte å gå ut offentlig for å reise vitenskapelig interesse rundt funnet, sier hæren i en uttalelse.

Ingen bevis

Fotsporene ble funnet i et område på grensen mellom Nepal og Tibet, ikke langt fra Makalu-Barun-dalen hvor folk tidligere har hevdet å ha observert den avskyelige snømannen.

Allerede på 1920-tallet fortalte sherpaer som jobbet som bærere for vestlige klatrere om et mystisk og litt skremmende vesen som skulle holde til i Himalaya. Siden 1950 har mange ekspedisjoner lett etter Den avskyelige snømann, men til nå har ingen funnet ham.

I 2011 viste DNA-analyser av en finger som ble funnet i Nepal i forrige hundre at den stammet fra et menneske. I 2013 ble det man trodde var pels fra yetien analysert, men resultatene viste at de trolig stammet fra en hybrid av brunbjørn og isbjørn, ifølge BBC.

I 2017 analyserte internasjonale forskere en rekke biologiske funn, som alle viste seg å stamme fra bjørner.