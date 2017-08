Da Emmanuel Macron overtok presidentembetet i mai valgte han ikke å ansette en profesjonell sminkør, slik hans forgjengere har gjort. Han valgte å tilkalle hjelp til å pynte på en blank nese eller panne de gangene man mente det var nødvendig. Det har fått en foreløpig prislapp på 26.000 euro.

De ansatte hos presidenten bekrefter overfor ukemagasinet Le Point de store utgiftene, og sier man nå vil vurdere hvordan kostnadene skal kuttes.

– Det dreier seg om tjenester som er kjøpt utenfra og i tilfeller der det har hastet, forklarer en rådgiver til France TV Info.

Han sier det i travle perioder har vært nødvendig å lønne en som har fulgt presidenten mellom pressekonferanser og andre opptredener.

Skal vurdere kutt

Ifølge Le Point har Macron brukt mindre penger på sminke og brunkrem enn forgjengeren François Hollande. Magasinet skriver at to regninger på 10.000 euro og 16.000 euro er sendt Elysée-palasset, som på sin side altså hevder at dette er mer moderat enn den forrige presidentens sminkebudsjett.

Le Point skriver at Hollande hadde en fast ansatt sminkør til 6000 euro i måneden og en frisør som kostet 9895 euro måneden.

I valgkampen sa Emmanuel Macron at han ville gjennomføre store kutt i offentlige utgifter.