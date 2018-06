I 27 år var en tur med den sagnomsuste concorden noe som for mange var den store drømmen å få oppleve.

I 2003 var det slutt for det supersoniske flyet, og en av grunnene var den alvorlige ulykken i Paris i 2000, der 113 mennesker mistet livet. Alle de 16 flyene ble satt på bakken umiddelbart, men det ble gjort forsøk på å starte opp igjen trafikken året etter.

Dette lyktes ikke, og dermed var concorde-historien over.

ORIGINALEN: Her tar Concorde-flyet til Aur France av for siste gang fra John F. Kennedy-flyplassen i New York i mai 2003. Foto: Jeff Christensen / Reuters

Miniutgave snart klar

Selskapet Boom Technology har i fire år jobbet med å lage et nytt overlydsfly og er i løpet av året klar med å teste en miniutgave av maskinen, som de kaller for «Baby boom», eller XB-1. Neste år skal flyets supersoniske egenskaper testes.

Det er stor interesse for prosjektet og mange av billettene til flyvningene er allerede solgt, selv om det er fem og et halvt år til fullversjonen av flyet, er planlagt å ta av.

Fra 2023 skal passasjerene kunne flys fra New York til London på tre timer og et kvarter, til prisen av en billett på første klasse med et vanlig passasjerfly.

Ifølge selskapet skal det være plass til 55 passasjerer om bord i flyet.

KABINEN: Det blir god plass for de 55 passasjerene om bord. Foto: FangXiaNuo/Boom Technology

Skal tåle høye temperaturer

– De som lagde concorde for snart femti år siden, hadde ikke teknologien for effektive supersoniske flyvninger. I dag har vi kommet mye lengre innen aerodynamikk, materialvalg og fått bedre motorer. Det sier Joe Wilding, som har vært med på å etablere selskapet.

Det har blitt jobbet i virtuelle vindtunneler for å finne den best mulige formen på et fly som skal kunne fly med overlydsfart. Målet har vært å lage et fly som skaper så lite motstand i lufta som overhodet mulig.

Materialene som brukes er et komposittmateriale av karbon, som skal kunne tålet temperaturer over 300 grader, noe som oppstår i høye hastigheter, opp mot 2.600 km/t.

Tre motorer skal sørge for sikkerheten, to er plassert under vingene og en tredje under halen på flyet.

I mars kom flymotorene til selskapets hangar i USA:

Selskapet hevder selv det kommer til å være marked for 1000 overlydsfly innen 2035.

Innen utgangen av fjoråret var 76 fly forhåndsbestilt. Selskapet Virgin Atlantic har lagt inn opsjoner på å kjøpe ti av dem.

SUPERSONISK: Flyet skal etter planen kunne fly i Mach 2,2 eller 2.600 km/t. Foto: Boom Technology